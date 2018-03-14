ውሩይ ሳይንቲስት ስቴፈን ሃውኪንግ ኣብ 76 ዓመቱ ዓሪፉ
ውሩይ ሳይንቲስት ስቴፈን ሃውኪንግ ኣብ 76 ዓመቱ ከምዝዓረፈ ስድራቤቱ ኣፍሊጦም።
እዚ እንግሊዛዊ ተመራማሪ ፊዚክስ "ብላክ ሆልስ" ከምኡ'ውን "ሪለቲቪቲ" (ፀሊም ነዃልን ንፅፅርን) ብዝኣመሰሉ ክልስ ሓሳባቱ ብዝበለፀ ይፍለጥ።
ከምኡ'ውን ከም "ሓፂር ታሪኽ ግዜ" (A Brief History of Time) ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሳይንሳዊ መፃሕቲ አበርኪቱ እዩ።
"ሎሚ መዓልቲ ዓብይ አቦና ብምስኣንና ብጣዕሚ ንሓዝን" ይብል እቲ ካብ ስድራቤት ዝተውሃበ መግለፂ።
ስቴፈን ወዲ 22 ዓመት እንከሎ ናይ ነርቪ ሕማም ከምዘለዎ ምስተፈለጠ ሒደት ዓመታት ጥራሕ ናይ ምንባር ዕድል ከምዝነበሮ'ዩ ተነጊሩዎ ነይሩ።
እቲ ሕማም ካብ ኣሽዑ ጀሚሩ ብዊልቸር ክንቀሳቐስን ብሓገዝ መሳርሒ ጥራሕ ክዛረብን አገዲዱዎ ፀኒሑ።
ሰለስተ ደቁ ሉሲ፣ ሮበርትን ቲምን ዝበሃሉ ኣብቲ ዝሃቡዎ መግለፂ፡ "አቦና ዓብይን ፍሉይን ሳይንቲስት ነይሩ። ስራሕቱ ንዘልኣለም ሓድጊ ኮይኖም ክነብሩ እዮም" ኢሎም።