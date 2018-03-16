"ንህዝቢ ካብ ዘይምእማንን ምንዓቕን ዝምንጪው'ዩ"
"ዓዲ መለስ ስርናይ እምበር ኳዂቶ ኣይተብቁልን" ዝብል ብደዐ ኣብ ዝተሰምዐላ መሬት ትግራይ 'ዒፈዬ ኣብዘለኽያ ኣፅቅጢ' እንትበሃል ናበይ ኰን ኢና ነምርሕ ዘለና ዝበሉ ውሕዳት ኣይነበሩንን።
እዚ ኣብ እንዳ መሸታ ብሕሹኽሹኽ ኣይኰነን ተዘሪቡ፤ ናይ ውድብ ህወሓት መግለፂ ጥራሕ'ውን ኣይኮነን።
ርክብ ህዝብን መንግስትን ዝበሃል ክንድ ግዛዕ ትካል መንግስቲ ኣርእስቲ መግለፂ ቅዋም መንግስቲ ትግራይ ገይሩ እዩ ኣቕሪብዎ።
ብዝዀነ 'ኳዂቶ' ዝበሃሉ ዘለዉ እቶም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈቐደሎምን ኰን ዶዀን ናትና ይሓይሽ ኢሎም መማረፂ ሒዞም ዝቐረቡ ብልሙድ ተቓወምቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት እዮም።
"መሬት ትግራይ ኳዂቶ ከይተብቁል አዒንትኹም ሊሔ ኣምሲልኩም ጠምቱ" ዝበለ ህወሓት ነዊሕ እንተይፀነሐ ሎሚ "ግራተይ ኣብ ክንዲ ስርናይ ክርዳድ ተወሪሩ'ሎ" እንትብል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሚኑ።
ግራተይ ከፅሪ ቁሩብ ተዓገሱኒ ኢሉ ብምምሕፃን ድማ ደርሆነቆ ናብ ፃህያይ ከምዝወፈረ ድማ ንህዝቢ ነጊሩ'ሎ፤ 'ይመሰል ዶስ ኣይፋሉን' ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ።
እንተ ንሕና ንምዃኑ ንምንታይ እዩ ቅድም ቀዳድም መሬት ትግራይ መማረፂ ሓሳብን እምነትን ንዝሓዘ ዕሾኽ ክኸውን ተደልዩ? እሞኸ ኣኽሲቡ ዶስ ኣሕሲሩ? ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ሰባት ኣዛቲና ኣለና።
ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ
ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ምምሕዳርን ሕግን ይሰርሑ። ንሶም ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝሓዘ 'ኳዂቶ' እናበልካ ምጉናይ ምስቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተመስረተ ስርዓት ሕብረ ውድባዊ ብግልፂ ከምዝፃባእ መልዐሊ ገይሮም ይዛረቡ።
"ፈቒድካ ተመሊስካ ድማ ኳዂቶ እናበልካ ምጉናይ ንምንታይ ምዃኑ ምስ ርትዓውነት ዝላተም እዩ፤ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ንዝተመዝገበን ሕጋዊ ኣፍልጦ ንዝረኸበን ፖለቲካዊ ውድብ ኳዂቶ ኢልካ ምስያም ብግልፂ ሕገ መንግስቲ ምጥሓስ እዩ። እዚ ድማ ሕብረ ውድባዊ ስርዓት ኣብ ምዕባይ ልዑል ፅዕንቶ ኣለዎ" ብምባል መሪሕነት ህወሓት ኣብዚ መዳይ ንዝኣተዎ ሓጥያት ብግልፂ ክንሳህ ነጊሮምዎ።
ምስ ዝተፈላለዩ መርገፂ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓዝ ክሕዝ ሰላማዊን ፖለቲካዊን ቅልስ ምስ ኣተኻ ተመሊስካ ኣነ ስርናይ ሻሓን እየ፤ካልኦቶም ግና ኳዂቶ እዮም ቦርቊቑኩም ኣጥፍእዎም ምባል እንታይ ኣምፀኦ? መንቀሊኡ እንታይ?
ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ መልሲ ኣይሳኣኑን። "ፖለቲካዊ ውድባት ዝጣየሻሉ ቀንዲ ዕላማ ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እቲ ፀገም ግና ናብ ስልጣን ሓዂርካ ምስ ደየብካ ንህዝቢ ምግልጋል እንተይኰነስ ንባዕልኻ ክትርባሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ገዚፉ ስለዝወፅእ እዩ" ኢሎም።
እቲ ዝመፅእ ናብ ስልጣን ክድይብ ከምዝጐይይ እቲ ኦሮማይ ዝደየበ ድማ ንኸይወርድ እዩ ቃልሲ ዝካየድ ድማ ይብሉ። ስልጣን መፀ ኸደ ዘይ ንህዝቢ ምግልጋል እዩ መኽሰቡ ኢሉ ዝሓስብ ኣብዘይብሉ፤ብፍላይ ካብ ስልጣን ምውራድ ማለት ረብሓ ኣምሊጡካ ማለት ገይሩ ንዝርዳእ ሰብ ሕብረ ውድባዊ ስርዓት ምህናፅ ከምዝኸብድ እቶም ምሁር ብዘይ ሰጋእ መጋእ ገሊፆምዎ።
ዓዲ ሃገር ምርሑና ኢሎም መራሕቲ ለሚኖም ናብ ስልጣን የደይቡ ኣለዉ ይብሉ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ፤ ንኣብነት ድማ ንሲንጋፖር ይፀርሑ። ኣብ ካልኦት ድማ ንዓ ውረድ ኢልካዮ ካብ ስልጣን ካብ ምውራድ ናብ መቓብር ምእታው ዝቐሎ ምህላዉ ይገልፁ።
ንህዝቢ ዘይምእማንን ምንዓቕን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን መራሒ ፖለቲካዊ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብ መሬት ትግራይ መማረፂ ሓሳብ ክበቁልን ክዕምብብን ክሳብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጐን ተቓሊሱ።
መሬት ትግራይ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎም ዘይጥዕም ኰይኑ ከምዘሎ ንተቓወምቲ ጥራሕ እንተይኰነስ ሕቶታት ንዘቕርቡ ሰባት እኳስ መንፈስ ተቓወምቲ ሓዲርዎም እዩ ብምባል፤ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ኣርሕቑዎም እንዳተባህለ ኣደራዕ ይወርዶም ምንባሩን ይዝክር።
"ተቓወምቲ ህዝቢ ብዝኸፍሎ ግብሪ ዝመሓደር መራኸቢ ህዝቢ ኣይፍቀደሉን ነይሩ፤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፀገም ምስተፈጠረን ነገራት ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ምስኰነን ድልየት ከምዘለዎም መሲሎም ይረአዩ ኣለዉ፤ተግባራዊ ዝዀነ ለውጢ ግና የለን" ብምባል ነቲ ዝሓለፈ ኣፀጋሚ ነይሩ ዝበሎ እዋን ይዝክር።
ህወሓት ዘይፈትዎ ሓሳብ ሒዙ ንዝመፅእ ሓይሊ ዘይምቕባል ካበይ ዝመፀ ተሓዚ እዩ? ንዝብል ሕቶ ኣይተ ኣብርሃ መልሲ ኣለዎም።
"ንህዝቢ ካብ ዘይምእማንን ምንዓቕን ዝመፀ ፀገም እዩ፤ ህዝቢ ዝተፈላለዩ እምነታትን ሓሳባትን ረኺቡ ዝሐሾ ክመርፅ እዩ ተቓሊሱ፤ነዚ ህዝቢ እዚ ኳዂቶን ገለን እናበልካ ተሸቑርሮ እንተዀይንካ ብውፅኢት ቃልሱ ተጠቃሚ ከይኸውን ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ፤ እዚ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽቶኡ ከይበፅሕ ምዕንቃፍ እዩ"
መራሕቲ ገዛኢ ውድብ ህወሓት ዝተፈላለዩ ሓሳባትን መርገፅን ዘለዎም ሰባት እንድሕር ደኣ ኣተኣናጊድና ህዝቢ ኣይቕበለናን ኢሎም ይሓስቡ፤ ምኽንያቱ ንህዝቢ ከምዘየገልግሉ ዘለዉ ኣፀቢቖም ስለዝፈልጡ፤ ምዕፋን ከምዝመርፁ ኣብርሃ ደስታ ግሕግሕ ኣቢሉ ይገልፅ።
ኣብርሃ ደስታ ሕዚ እውን ካብ ህወሓት ትፅቢት ዝግበር ነገር ዝብሎ ይሕብር።
"ግድን ምሳና ክሰርሑ ወይከዓ ንዓና ከቕርቡና ኣለዎም ማለት ኣይኰነን፤ ህወሓት ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ዝበሎ ዕላማ ኣለዎ። ስለ'ዚ ህዝቢ ድላዩ ክሓሪ ክፈቕድሉ ይግባእ። ህዝቢ ናፃ ኰይኑ ዝደለዮ ክድግፍን ክመርፅን ክፈቕድሉ ይግባእ። ናፃ ውልቀ መራኸብቲ ሓፋሽ ተፈቒድሎም ዝደለዮ ሓበሬታ ክረክብ እውን ክፈቕድሉ ኣለዎም። ብድሕሪኡ ህዝቢ ዝደለዮ ይመርፅ" እንትብል የስምር።
ውድብ ዓረና ምስ ህወሓት ኰይኑ ይሰርሕ ከምዘሎ ኣብርሃ ደስታ ይገልፅ፤ እዚ ማለት ሕጊ ኣኽቢሩ፣ ህዝባዊ ኣኼባ ክፅውዕ እንተሎ ንዝምልከቶ ምምሕዳር ሓቲቱን ፍቓድ ረኺቡን እዩ ዝሰርሕ።
ኰይኑ ግና ንሳቶም ከም ፀላኢ ይርእዩና፤እዚ ቃል'ዚ ወላ ሕዚ እውን ይጥቀምሉ ኣለዉ ብምባል ነቲ ኩነታት ይግምግም።
"ንሕና ንህወሓት ከም መማረፂ ሓሳብ ዘለዎ ውድብ እምበር ከም ፀላኢ ኣይንቖፅሮን፤ምሳና ክሰርሕ ኣለዋ ማለትና ክሕብሕበና ኣለዎ ማለትና ኣይኰነን፤ክልቴና ንህዝቢ ዝጠቅም ዕላማ ብናፃ ነቕርብ እሞ ህዝቢ ዝሐሸ ዝበሎ መምዩ ይምረፅ ኢና ንብል ዘለና። ምእንተ እዚ ድማ ንሕና ወትሩ ሓቢርና ንምስራሕ ድልዋት ኢና" ብምባል ሓሳቡ ደምዲሙ።
ንሓዱሽ ወለዶ ዘርሐቐ መድረኽ
ህወሓት መማረፂ ሓሳብን ውዳበን ከይህልው ከረው ኣቢሉ ምዕፃዉ እንታይ እዩ ሳዕቤኑ? ህወሓት ከ ታይ ተፈድዩ? መናእሰይ ይዛረቡ ኣለዉ።
ጋዜጠኛ ሚልዮን ሃይለስላሴ ሓደ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ካብቶም ዝዕዘብዎ ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝርከቡ መንእሰያት ሓደ እዩ።
"መማረፂ ሓሳብ ምዕፃው ሓዱሽ መንእሰይ ሓይሊ ናብ መድረኽ ከይመፅእ ከልኪሉ እዩ፤ ብሰንኪ'ዚ ተሳትፎ መናእሰይ ኣብቲ ኣመራርሓ ዝተሓተ ኰይኑ'ሎ፤
ብምኽንያት'ዚ እውን መናእሰይ ናብ ፖለቲካዊ ህይወት ከይቐርቡ ገይሩዎም" እንትብል ነቲ ኩነታት ይምጥኖ እዩ ብዝበሎ ሓሳቡ ገሊፁዎ።
ኣብ ኢቲዮጵያ ኣብ ፍቖዶ መንግስታዊ ትካላት መራኸብቲን መድረኻትን "ብዙሃነት" እንትበሃል ዝስማዕ ፅዋ ንብሄር ብሄረሰባትን ቋንቋን እምበር ብዙሃነት ሓሳብ ተኣናጊዱ እዩ ንምባል ኣዝዩ እዩ ዝኸብድ ይብል ሚልዮን። በዚን ክንድዚን ድማ መናእሰይ ናብ ፖለቲካዊ መድረኻት ካብ ምቕራብ ተቖጢቦም ኣብ ደገ ኮይኖም ይዕዘብ'ለዉ- ብምባል ሓሳቡ ከምቢቱ።
ህወሓት ከ ታይ በለ?
ግራተይ ብፃህያይ ክርዳድ ተወሪሩኒ ዝበለ ውድብ ንምንሳህ ኣይሰነፈን፤ እቲ ፅባሕ ዝኸውን ገና ዘረአ ኰይኑ እንተ ሎሚ ግና "በስቢስና ኢና" ተባሂሉ'ሎ።
ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓትዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ምምሕዳር እዮም።
"ንፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ እንተይኰነስ ንትካላት ሰብኣዊ መሰል፣ ናፃ ማሕበራት፣ኣብያተ ምኽርን መራኸብቲ ሓፋሽን ክንድቲ ዝኣክል መቃለሲ ባይታ ኣይተፈጠረን ፀኒሑ፤ንሱ እውን ጥራሕ እንተይኰነስ መብዛሕትኤን ዴሞክራስያዊን ትካላት ተለጠፍቲ ህወሓት ክዀና እዩ ተገይሩ ፤ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ንቐፃሊ ክንከይድ ኣይንኽእልን" ተባሂሉ ኣብ ገምጋም ብዕምቆት ከምዝተዘተየሉ ንቢቢሲ ገሊፆም።
" ሕብረተሰባዊ ማሕበራት፣ፖለቲካዎ ውድባትን ካልኦት ዴሞክራስያዊ ትካላት ናፃ መድረኽ መቃለሲ ፈጢርና ሕብረ ውድባዊ ስርዓት ዝበሃል መትከል ብግቡእ ኣብ ባይታ ዓሊቡ ህዝቢ ዝመሰሎ መማረፂ እናለለየ ክኸይድ ዝገብር ኣካይዳ ክንክተል ኣለና" ተባሂሉ ኣብቲ ገምጋም ዝተራእዩን ኣንፈት ተነፂሩን ዝበሉዎ ከምዝመሓየሽን ከምዝትግበርን ተስፋ ከምዝገብሩ ይዛረቡ።