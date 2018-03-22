ኣብ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪቃ ዝተሓጸየ ፊልም ኢትዮጵያ
ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑጸረ እንድርያስ ጌታቸው ካብ ዕድመ ንእስነቱ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ፊልም ናይ ምስራሕ ሕልሙ 'ብሪዝ ኢን ዘ ሩትስ' ኢሉ ኣብ ዝሰየሞ ፊልም ግሁድ ክገብር ኪኢሉ'ዩ።
'ብሪዝ ኢን ዘ ሩትስ' ዝተሰየመ እዚ ጥንታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልም ካብ ዝሓለፈ መፋርቕ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ፌስቲቫል ፊልምታት 'ኒው ኣፍሪቃ' ሕጹይ ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ።
ፊልሚ እንድርያስ ኣብቲ ፌስቲቫል ፈላማይ ሕፀይኢትዮጵያዊ ፊልሚ'ዩ እኳ እንተዘይተባህለ ሓቃዊ ነገራት ከርኢ ዝኻኣለ ፊልም ብምዃኑ ግን ፍሉይ ከምዝገብሮ ተገሊጹ።
እቲ ፊልሚ ሓደ ታይሮን ዮሴፍ ዝተብሃለ ጸሊም ኣሜሪካዊ መንነቱ ክደሊ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ጉዕዞ ዘዘንቱ'ዩ።
ክሪስ ፈለማ ናብ ኣፍሪቃ ምስመጸ ናበየነይቲ ሃገር ከምዝኸይድ ርገጸኛ ኣይነበረን።
እንተኾነ ግን መበቆል ዓሌቱ ናይ ምፍላጥ ሕልሙ ምስተገለጸሉ ናብ ላሊበላ ክጎዓዝ ከምዘለዎ ምስተረድአ ድማ ናብኡ መንፈሳዊ ጉዕዞ ጀሚሩ።
ክሪስተን ናብ ላሊበላ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሩ ሓሳቡ ንእንድርያስ የዋግዖ እሞ እንድርያስ እቲ ትልሚ ከምዝፈትዎን ምስኡ ብሓባር እትጓዓዝ ሓንቲ ጉጅለ ቀረጻ ከምዘዳሉ ተሰማሚዖም'ዩ እቲ ስራሕ ተጀሚሩ።
ክሪስ ናብ ላሊበላ ዘካየዶ ጉዕዞ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተሎ ብመኪና ወይ ከዓ ብነፋሪት ዘይምዃኑ'ዩ።
"ክሪስ 'ኣምላኽ ብዝፈጠሮ እንስሳን እግረይን ጥራይ እየ ዝጓዓዝ ምስበለኒ ብጣዕሚ እየ ተሓጕሰ'' ይብል ኣሰናዳኢ እቲ ፊልም እንድርያስ።
እቲ ጉዕዞ ብሓፈሻ 45 መዓልታት ከምዝወድአ ዝዛረብ እንድርያስ ብፍላይ ድማ መልክዕን ሰውነትን ክሪስ ኣዝዩ ከምዝተቐያየረ ይገልጽ።
ዋላ እኳ ክሪስ ናብ ላሊበላ ንኽበጽሕ ልዕሊ ሓደ ወርሒ እንተወደአሉ እቲ ፊልሚ ንምስራሕ ግን ልዕሊ ኣርባዕተ ዓመታት ወሲዱ።
"እቲ ፊልሚ ንምስራሕ ክንድዚ ገንዘብ ወዲኡ'ዩ እኳ እንተዘይበልኩ" ዝብል እንድርያስ እቲ ፊልሚ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣዝዩ ጠቓሚ ከምዝኾነ ይዛረብ።
እንድርያስ ነዚ ፊልሚ ንኽሰርሕ ካብ ዘለዐዓሎ ምኽንያት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ተመሃራይ ካልኣይ ብርኪን ዩኒቨርስትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ መላእ ዓለም ዘስካሕኽሐ ጥምየት ኣጋጢሙ ነይሩ።
በዚ ምኽንያት ኣብቲ ዝመሃረሉ ዝነበረ ዩኒቨርስቲ ኣብ ሓደ ወቕቲ ክልተ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ይበኣሱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ መባእስቱ " ኣንታ ኢትዮጵያዊ" ኢሉ ከምዝጸረፎ ይዝክር።
"በዚ ኩነት ኣዝየ ሓዚነ። ምኽንያቱስ እዞም ሰባት ታሪኽ ኢትዮጵያ ብዝግባእ እንተዝፈልጡ ነይሮም ኣይኮነን ንኢትዮጵያውያን ንመላእ ኣፍሪቃ መሊኡ ክፈስስ ዝኽእል ዛንታ ከምዘለና ምተረድኡ ኢለ ሓሲበ" ይብል እንድርያስ።
እቲ ናይ ሽዑ ኣጋጣሚ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ልቡ ከምዝሰበሮ የዘንቱ።
ካብዚ ተበጊሱ እዩ እምበኣር እንድርያስ ከም መጠን ደራስን ጋዜጠኛን ሰናይ ምስሊ ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ዓለም ብኸመይ ከላሊ ከምዘለዎ ክሓስብ ዝጀመረ።
ክርስተን ጆዜፍ ናብ ቢሮ እንድርያስ መጺኡ ብዛዕባ እቲ ናብ ላሊበላ ክገብሮ ዝሓሰቦ ጉዕዞ ምስ ኣካፈሎ ነቲ ንዘበናት ኣብ ውሽጡ ዝመላለስ ዝነበረ ሕቶ ምላሽ ከምዝረኸበ ገይሩ'ዩ ወሲድዎ።
" ካባይ ንላዕሊ ናታቶም ብዝኾኑ ሰባት እቲ ሓቃዊ ዛንታ ኢትዮጵያ እንትንገሮም ዝለዓለ ተኣማንነት ከሕድር ይኽእል'ዩ" ዝብል እንደርያስ ኣብቲ ፊልሚ እትቕረጽ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጥምየት ሽማ ጠፊኡ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዳግማይ ሽማ እትሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከምዝኾነ ኣሚንሉ።
እንድርያስ ዘሰናድኦ ፊልሚ 'ብሪዝ ኢን ዘ ሩትስ' ኣብ ፌስቲቫል ፊልሚታት ኒው ኣፍሪቃ ክሕጸ ምኽኣሉ ኣዝዩ ከምዘሐጎሶ ሓቢሩ። ብፍላይ ኣብ ዓለም ኣለዉ ምስ ዝበሃሉ ፊልምታት ተርታ ክሰለፍ ምኽኣሉ ውሽጣዊ ሃሴት ከምዝፈጠረሉ ንቢቢሲ ኣብሪሁ።
ብዙሓት ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ሰባት ነቲ ፊልሚ ርእዮም ንባዕሎም ኣካል ናይቲ ጉዕዞ ክሳብ ዝኾኑ ከምዝሰመዖም ብተደጋጋሚ ገሊጾሙለይ እዮም ዝብል እንድርያስ ብፍላይ ካብ ዓዶም ንብዙሕ ዓማታት ዝተፈለዩ ኢትዮጵያውያን ነቲ ፊልሚ ርእዮም ዓዶም ክናፍቑን ሕርቕርቕ ከምዝብሉ ምዕዛቡ ይዛረብ።