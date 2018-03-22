ካብ ዳፕቺ ዝተጨወያ ናይጄርያውያን ተምሃሮ ተለቒቐን
መንግስቲ ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተጨወያ 110 ኣዋልድ ዳፕቺ ከምዝተመለሳ ኣፍሊጡ።
101 ኣዋልድ ምስ ስድርአን ክራኸባ ከምዝተገበረ'ውን ተሓቢሩ።
ምስ ፕረዚደንት ሙሃማዱ ቡሃሪ ንኽራኸባ ድማ ናብ ኣቡጃ ተጓዒዘን ኣለዋ።
ፀብፃባት ከምዘመልክትዎ ሓሙሽተ ኣዋልድ ክሞታ ከለዋ፡ ሓንቲ ክርስትያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ትርከብ።
ካብተን ዝተለቐቓ ሓንቲ ንኣባላት ስድርኣ ከምዝገለፀቶ እተን ሓሙሽተ ህይወተን ዝሓለፈ፡ በቶም ዕጡቓት ናብ መኪና ክድይባ ኣብ ዘዳፍእወን እዋን'ዩ።
ሽዑ ምስተጨወያ ናብ ጫካ ከምዝተወሰዳን መግበን ባዓልተን የዳልዋ ከምዝነበራን ተዛሪባ።
መንግስቲ ናይጄርያ ብዛዕባ ሞት ዝተጨወያ ኣዋለድ ዝሃቦ መግለፂ የለን።
እተን ዝተለቐቓ ናብ መረበተን ኣብ ዝተመለሳሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩለን።
ሓደ ቤተሰብ ግዳይ ጭውያ ንቢቢሲ ከምዝሓበሮ ብመኻይን ዝመፁ ዕጡቓት'ዮም ነተን ኣዋልድ ናብ ህዝቢ ኣረኪቦምወን ከይዶም።
ናይጄርያ ቅድም ኢሉ'ውን 276 ኣዋልድ ካብ ቺቦክ ተጨውየንኣ ዝነበራ ክኾና ከለዋ፡ እተን 100 ክሳብ ሎሚ ደሃየን ኣይፍለጥን።