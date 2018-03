ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝነበሩ ፍጻመታት ስፖርት ነዞም 10 ስእልታት እዚኦም ሓሪናልኩም ኣለና።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣሜሪካ ዊቺታ እትርከብ ጋንታ ሰኪዔት ኮሌጅ ሚቺጋን ዎልቨርኒስ ንጋንታ ሃውስተን ኮዩጋርስ 64 ብ 63 ብዝኾነ ውጽኢት ምስ ሰዓረታ ዝነበረ ፌስታን ሓጎስን ተጻወትቲ

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ደቡብ ኮርያ ፕዮንግቻንግ ስቴድየም፡ ኣብ ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ናይ ዝተሳተፋ ሃገራት ባንዴራ ንተመልከቲ ብኸምዚ ደሚቑ ተራእዩ።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ህንዳዊ ተጸዋታይ ሸታሕታሕታ በረድ ኣብ ኖርወይ ድሕሪ ፈታንን ከቢድ ንሕንሕ ዝተመልኦን ውድድር መጠን ዛሕሊ እቲ ከባቢ ብኣግራሞት እናተዓዘበ እንከሎ ዝተወሰደት ቅላዕ። መጠን ዋዒ ኣብዚ ካባቢ 13 ዲግሪ ሴንትግሬድ'ዩ።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ተጸዋታይ ጋንታ ቸልሲ ፔድሮ ኣብ ጸወታታት ፍርቂ ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ ጋንትኡ ምስ ሌሲስተር ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ጋንትኡ ዘዕወተት ሸቶ ድሕሪ ምቑጻሩ ንኣብቲ ኩርናዕ ሜዳ እትረከብ ባንዴራ ብምውቃዕ ታሕጓሱ ክገልጽ ተራእዩ።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ፈረንሳይ ቢዩፎርት ተወዳደርቲ ሸታሕታሕታ በረድ 10 ሽሕ ሜትሮ ዝወድአ ናይ ዓቐበትን ቁልቁለትን ውድድሮም ብኣርባዕተ መዓልቲ ዛዚሞም።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ክልተ ፓኪስታናውያን ተወዳደርቲ ባህላዊ ቅልስ ኣብ ዱባይ ሕብረት ዓረብ ኤሚሬትስ ቅልስ ገጢሞም እቲ ሓደ ንመጋጥምቱ ሕልኮ ኣእትዩ ናብ መሬት እናውደቖ።

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ጀርመናውያን ስፖርተኛታት ጂምናስቲክ ኣብ ፉጂ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ምርኢቶም እናቕረቡ

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ስቴድየም ዝግበር ዝላ ፈረስ ሰሪርካ

Image copyright Getty Images ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ዱባይ፡ ሕብረት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ዝጠኻየደ ውድድር ሓሰን ሃማዳ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ንጥራ እንትዘልል። ግብጺ ናይቲ ውድድር ተዓዋቲት ኮይና እያ።

ኩላተን ስእልታት መሰል ቅዳሕ ተወሃብወን እዩ።