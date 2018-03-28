ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦመንበር ኢህወዴግ ኮይኖም ተመሪጾም
ቤት ምኽሪ ግንባር ወያናይ ዴሞክርስያዊ ህዝብታት ኢትዮጵያ (ኢህወዴግ)፡ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ኣጋምሸት ከካይዶ ዝቐነየ ስሩዕ ኣኼብኡ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦመንበር ገይሩ ብምምዛዝ ዋዕልኡ ዛዚሙ'ሎ።
ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ዝሕረ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ'ዩ። በቲ ዝጸንሐ ኣካይዳ መሰረት እንተድኣኾይኑ እቲ ኣቦመንበር ናይቲ ግንባር ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ይምዘዝ።
እቲ ቤት ምኽሪ "ካብ ስልጣነይ ክወረድ" ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቑ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦመንበር እቲ ግንባር ገይሩ ብምሕራይ ትማሊ ኣማስዩ ዋዕልኡ ዛዚሙ'ዩ።
ዶክተር ኣብይ አሕመድ መን'ዮም?
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ኣጋሮ ተወሊዶም። ዕድሚኦም መፋርቕ 40ታት'ዩ። ናይ መጀመርታ ዲግሪ ብኮምፒዩተር ኢንጅኒሪንግ ዝተመረቑ ኮይኖም፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ማሽን ዳይናሚክስ ሳይፐር ድማ ብክሪፕቶሎጂ ካልኣይ ዲግሪ ረኺቦም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ግሪንዊች ድማ፡ ኣመራርሓ ስራሕ ሳይንስ ኣፅኒዖም እዮም።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣሽላንድ ብምምሕዳር ንግዲ ካልኣይ ዲግሪ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ድማ፡ ብሰላምን ድሕንነትን ሳልሳይ ዲግሪ ረኺቦም።
ኣብ መፈለምታ 1980ታት ናብ ውድብ ኦህዴዉ ዝተፀምበሩ ዶክተር ኣብይ፡ ካብ ፖለቲካዊ ተሳትፈኦም ብተወሳኺ፡ ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ብዝነበሮም ተሳትፎ ማዕርግ ሌተናል ኮሎኔል ኣለዎም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ሰላም ንምኽባር እውን ናብ ሩዋንዳ ወፊሮም እዮም።
ካብ 2000 ክሳብ 2003 ዓ.ም ኤጀንሲ ድሕንነት መረብ ብምምስራት እውን ዳይሬክተር ኮይኖም ኣገልጊሎም። ድሕሪ እዚ እውን ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብምዃን ሰሪሖም።
ካብ 20002 ዓ.ም ጀሚሮም፡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኦህዴድ ዝነበሩ እንትኾኑ፡ ካብ 2007 ዓ.ም ድማ፡ ኣባል ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ ኮይኖም የገልግሉ ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ፡ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ኢህወደግ ኮይኖም እናሰርሑ ጸኒሖም'ዮም።
ዶክተር ኣብይ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ኦህዴዉ ኣብ ቀረባ ድማ ኣቦመንበር እቲ ውድብ ኮይኖም እናገልገሉ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ።