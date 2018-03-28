ቆጸራ ህዝቢ 2020፡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣካታዒ ሕቶ ዜጋታት
ቆጸራ ህዝቢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 2020 ንተሳተፍቲ እቲ መስርሕ ዜጋታት ኣሜሪካ ምዃኖምን ዘይምዃኖም ክሓትት እዩ፡ እዚ ድማ ድሕሪ 1950 ንፈለማ ግዚኡ ምዃኑ'ዩ።
ካሊፎርኒያን ኒውዮረክን ድማ እዚ ንተሳትፎ ስደተኛታት ክገትእ ስለዝኽእል ነዚ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ክኽሳ ተማባጺዕን ኣለዋ።
ሰበ-ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ብወገኖም እዚ መንግስቲ ንዘለዎ ንዋት ብግቡእ ከመሓድሮን ካብ ኣድለዎ ነጻ ዝኾነ ሕግን መምርሕን ንኸቕውምን ክሕግዞ'ዩ ይብሉ።
ቆጸራ ህዝቢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ሕገ-መንግስቲ ዝሰፈረ ግዴታ ኮይኑ፤ ኣብ ንፍሲ ወከፍ 10 ዓመት ብዝተመርጸ ፕረዚደንት ይካየድ።
እንታይ ፖለቲካዊ ኣመት ኣለዎ?
ዓላማ ምምሕዳር ሪፓብሊካን ኣብ ዙርያ እዚ ቅዲ ሚዛን ፖሊቲካዊ ማዕርነት ኣብ ምምካት ክጥቀሙሉ ምዃኖም'ዩ ።
ከምኡ'ውን እዚ ቆጸራ ህዝቢ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንምምርቓሕ ውህሉል ገንዘብ ናብ'ተን ወረዳታት ይሕግዞ።
ዲሞክራሲያውያን ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሕቶ ብምልዓል ክከፋፈሉ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ሒደት ሰባት ጥራይ ከም ዝሳተፉ ክገብር ምዃኑ ይእምቱ።
ምምሕዳር ትራምፕ'ኸ እንታይ ይብል?
ክፍሊ ንግዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፤ ዝሓለፈ ሰኑይ ንክፍሊ ፍትሒ ድሐሪ ምምኻር'ዩ ነቲ ሕቶ መሊእዎ።
ጸሓፊ ክፍሊ ንግዲ ዊልበር ሮስ ክምዝበሎ እቲ ብ1965 ዝቖመ ናይ ምምራጸ መሰል ንውሑዳት ክፍሊ ሕብረተሰብ ከይግለሉን ብዘይኣድልዎ ክመርጹን ዝህግዝ'ዩ። ከምኡ'ውን ካብ ዜጋታት ንዝልዓሉ ሕቶታእ ብግቡእ ይምልስ።
ፕረዚደንት ዶናል ትራምፕ'ውን ብሚልዮን ዝቑጸሩ ዜጋታት ኣብ'ቲ ናይ 2016 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኽይሳትፉ ተኽራኺሩ'ዩ።
ህየሳ ዝብሎ'ኽ?
ኒዮርክን ካሊፎርኒያን፤ እተን ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለወን ሃገራት ነዚ ንምዕጋት ሕጋዊ ውሳኔ የወስዳ ኣለዋ።
ጠበቓ ኒውዮርክ ከነራል ኢሪክ ሼንደርማን ብወገኑ፤ " እዚ ኣብቶ ማሐበረስብ ስደተኛታት ዘስግእን ፍርሕን ባይታን ክፈጥር'ዩ ይብል"።
ኣሰዒቡ'ውን " እዚ ድማ ቅኑዕ ሓበሬታ እቲ ምርጫን ኣብ ምምጻእን ንኸፈልቲ ቀረጽ ኣብ ምትእምማንን ሽግር ክፈጥር'ዩ' ይብል።