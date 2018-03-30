'ሰብ ሰርሖ ጸባ ንህጻናት ' ዝኸልከለ ሆሰፒታል ተነቒፉ
ሓላፊ ሆስፒታል ተጠቀምቲ ፎረሙላ ጸባ ኣዴታት መጋቦ ዝተሰንዕ ሰብ ሰርሖ ጸባ ክብል ወቒስወን።
ዎረቸስተር ሆሰፒታል ዓዲ እንግሊዝ ክወልዳ ንዝመጻ ኣዴታት ጸባ ጡብ ክምግባ ምስዘይደልያ ሰብ-ሰርሖ ማለት ጸባ ፎረሙላ ከምዘይየቕርብ መምረሒ ኣውጺኡ።
እዚ ድማ እቶም ህጻናት እቲ ካብ ጸባ ጡብ ኣደ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ጠቐምቲ ነገራት ካብ ምርካብ ይእግዶምን ንዘተፈላለየ ሕማማት የጋልጾም ብምህላውን'ዩ።
ሓንቲ ጸባ ጡብ ክትምግብ ዘይካለት ኣደ ድማ "ዕግርግረ ዘብል ወረ" ክትብል ተቓውሞኣ ኣስሚዓ።
እቲ ሆሰፒታል ግን ነዚ ስጉምቲ ቅድሚ ምሳዱ መጽናዕቲ ከም ዘካይደን ብዝኣከቦ ጠቓሚ ሓሳባት ድማ ኣብ'ዚ ውሳኔ ከም ዝበጽሐን ገሊጹ።
"ክሓርስ ክመጽእ እንከለኹ ጡበይ ክምግብ ምስ ዘይደሊ ስብ-ሰርሖ ጸባ'ዶ ሒዘ ክመጽእ?" ኢለን ንዝሓታ ኣዴታት፤ እዚ ከምዝይመክርን ከምዘይየቕርበልንን ግን ድልየተን እንተኾይኑ ናተን ሒዘን ክመጻ ከምዘይክልክለንን እቲ ሆሰፒታል ብተወሳኺ ይሕብር።
እንተኾነ ግና፡ ብጥዕናዊ ጸገማት ምክንያት ጡባ ክትምግብ ንዘይከኣለት ኣደ ምስ ዶክተራ ብምዝርራብ ተወሳኺ ጠቓሚ ሓበሬታን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።
መግለጺ እቲ ሆሰፒታል ኣብ ትዊተር ምስ ተዘርግሐ፡ ካብ ብዙሓት ኣዴታት ተቓውሞን ዘይምስምማዕን ርእይቶታትን ነቐጼታት ተዋሂቡሉ።
"ዝደለኹ እመግብ ውላደይ እንድዩ፥ ግዜ የብለይን፥ ደቀይ ብሰብ-ሰርሖ ጸባ'የ ኣዕብየዮም፥ ዘሕዝን ውሳኔ፥ እንታይ'ዩ እቲ ጸገም ዝብሉን ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት ንውላደን ምምጋብ ከምዘሕፍረን ዝገለጻን ብዙሓተ'የን።
ወሃቢ ቃል ወስተርቸርሻየር ሆስፒታል ግን "እቲ ርእይቶን ስምዒታትን ኣብ ግምት ዝኣቱ ኮይኑ፤ ምኽልካል ኣቕርቦት ናይ ሰብ ሰርሖ ጸባ ህጻናት ኣብ ሆስፒታልና ግን ኣብ ርድኢት ጥቕሚ ጸባ ጡብ ኣደ ንዝግበር ጎስጓስ ዓቢ እጃም ስለዝህልዎ ምቕጻሉ ኣገዳሲ'ዩ" ይብል።
መገበ ጸባ ጡብ ብግቡእ ካብ ዝካየደለን ክፍለ-ዓለማት ብራዚል ብ99ሚእታዊት ኣብ ዝላዓለ ደረጃ ክትረከብ እንከላ፤ ጀርመን ግን 23ሚእታዊት ተቕውም።
ጸባ-ጡብ ኣደ ካብ ነቲ ሕጻን ዝህቦ ጥዕናዊ ንጥረ-ነገራት ሓሊፉ ፍቕሪ ኣደን ውላድን የደንፍዕ፤ ካብ'ዚ ሓሊፉ ድማ እተጥቡ ኣደ ብካንሰር ጡብን ማህደር እነቋቑሖን ናይ ምትሓዝ ዕድላ ዝተሓተ ይገብሮ።