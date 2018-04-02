እስራኤል ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናይ ምስጓግ መደባ ሰሪዛቶ
እስራኤል ምስ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብዝገበረቶ ስምምዕ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናይ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ናይ ምስጓግ መደባ ሰሪዛቶ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ልዕሊ16,000 ሓተትቲ ዑቕባ ዛጊት ናብ ዘይተፈልጣ ሃገራት ምዕራብ ክግዕዙ ምዃኖም ሓቢሩ።
እቶም ዝተረፉ ኣስታት 18,000 ሰባት ከኣ ኣብ እስራኤል ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ምኻኑ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ትማሊ ሰንበት ክጅምር ዝነበሮ ምስጓግ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ዓጊቱዎ እዩ። ነቲ ናብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ናይ ምስጓግ ውሳነ እስራኤላውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ምሁራትን ሞያውያንን ብውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብትሪ ከምእተቓወሙዎ ዝዘከር እዩ።
እዚ ሓዲሽ መደብ እዚ ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ክትግበር ትጽቢት ይግበረሉ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ምኒስተር ናታንያሁ ነቲ ስምምዕ ፍሉይ እዩ ክብል ገሊጹዎ።
መብዛሕቶም እቶም ስደተኛታት ብመርማሪተ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኽሰስ ሓደ ሰልፊ ካብ ዝመርሓ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብ ኤርትራ ዝመጽኡ እዮም።
እቶም ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ካብ ዘጋጥሞም ሓደጋ ሃድን ሃዲሞም ብምምጽኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ውሕስነት ከምዝይሰመዖም እዮም ዝገልጹ። ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል ንብዙሓት ካብኣቶም ናይ ቁጠባ ስዱዳት እዮም ክብል እዩ ሰምዩዎም ጸኒሑ።
መብዛሕትኦም እዞም ስደተኛታት ቅደሚ ሓያሎ ዓመታት ብኣጻምእ ግብጺ ብሲናይ መወዳእታ ዘይብሉ ሽግርን መከራን ሸፋቱ ሲናይ ርእዮም ዝኣተዉ እዮም።