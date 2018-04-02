ደቡብ ኣፍሪቃዊት ውርይቲ ተቓላሲት ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ወይኒ ማንዴላ ኣብ 81 ዓመታ ዓሪፋ
ውርይቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተቓላሲት ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ወይኒ ማንዴላ፡ ኣብ 81 ዓመታ ምዕራፋቀንዲ ተሓጋጋዚታ ሓቢራ።
ብ 1936 ትራንስኬ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ምብራቕ ኬፕ ዝተወልደት ዊኒ ማዲኪዜላ ማንዴላ በዓልቲ ቤት ቀደማይ ጸሊም ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኔልሰን ማንዴላ እያ ነይራ።
ኔልሰን ማንዴላ ድሕሪ 27 ዓመታት ማእሰርቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝወጽኣሉ ግዜ ምስ በዓል ቤታ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም ዝተሳእሉዋ ስእሊ ንኣስታት 30 ዓመታት ከም ቀንዲ ትእምርተ ሓባራዊ ቃልሲ ኣንጻር ዓሌትነት እያ ትረአ።
ዳሕራይ ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ግን ስምን ዝናን ዊኒ ማንዴላ ከም ቀደሙ ኣይቀጸለን።
ኣፈኛ ስድራቤት ዊኒ ማንዴላ ቪክቶር ዲላሚኒ፡ ዊኒ ብዝሓደራ ሕማም ካብ ምጅማር እዚ ዓመት ኣትሒዛ ኣብ ሆስፖታል ክትኣቱን ክትወጽእን ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ሰኑይ ድሕሪ ቐትሪ ብስድራቤታን ፈተውታን ተኸቢባ ከምዝዓረፈት ሓቢራ።
ዊኒ ኣብ 1950 ንበዓል ቤታ ነበር ኔልሰን ማንዴላ ክትረኽቦ እንከላ ሞያዊት ኮማዊት ሰራሕተኛ (ሶሻል ዎርከር) እያ ነይራ። ዊኒን ማንዴላን ዋላኳ እቲ ዝበዝሐ ዕደመ ሓዳሮም በዓል ቤታ ብምእሳሩ እንተተፈላለዩ ን38 ዓመታት ሰብ ቃል ኪዳን እዮም ነይሮም።
ዊኒ ዋላኳ በዓል ቤታ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ 1996 ብወግዒ እንተተፋትሑ፡ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ብስም ስድራ በዓል ቤታ እያ ክትጽዋዕ ጸኒሓ። ምስ በዓል ቤታ ዝነበራ ዝምድና እውን ኣይበተኸቶን።