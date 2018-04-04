"ልውህና ፃውዒት ሰላም ኢትዮጵያ፡ ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ዘየገናዘበ እዩ"
ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዚቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ፡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዝቐፀለ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ከብቅዕ ድሌቶም ገሊፆም።
ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ንክወስድ ምፅውዖም ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ብመገዲ ሚኒስተር ዜና ኣይተ የማነ ገብረመስቀል ኣብ ዝሃቦ መልሲ፡
"ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ [ቀዳማይ ሚኒስተር] ዝበሎ ዝፍለ ኣይኮነን። እታ ኩዕሶ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሜዳ ኢትዮጵያ ጸኒሓ። ምስሕሓብ ዝበሃል የለን፡ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ቅድሚ 16 ዓመታት ኣብቂዑ'ዩ።
ኢትዮጵያ ንዝኣተወቶ ውዕልን ሉኣላውነት ኤርትራ መሬታዊ ሓድነትን ብምኽባር ካብቲ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት እንኮላይ ካብ ባድመ ክትወጽእ ኣለዋ። ሓቂ'ዩ፡ ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ዘርብሕ'ዩ፡ እንተኾነ ግን እቲ ኢትዮጵያ ትግህሶ ዘላ ዓለምለኻዊ ሕጊ'ዩ ብቐዳምነት ክኽበር ዘለዎ" ክብል ምላሽ ሂቡ።
እዚ ፃውዒት ሰላም ቅድም ኢሎም ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ፡ ካብ ዝሃብዎ ርኢቶታት ከምዘይፍለ ድማ ገሊፁ።
ነባርነቶም ኣብ ኢትዯጵያ ዝኾኑ ዶክተር በረኸት ብርሃነ ወልደኣብ ብወገኖም፡ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ኣይተ ኃይለማርያም ደሳለኝ፡ ምስ ኤርትራ ሰላም ክፈጥሩ ከምዝደልዩ ምግላፆም ብምዝካር፡ "ልውህና ፃውዒት ሰላም ኢትዮጵያ፡ ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ዘየገናዘበ እዩ" ኢሎምና።
"ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት፡ ቀንዲ ፅልኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክልወጥ ከምዘይኽእል ርኢናዮ ኢና። ካብ ሃገሩ ተሰዲዱ ከምዝነብር ኤርትራዊ ግና ደስ እዩ ዝብለኒ" ኢሎም።
ዋላ እኳ ሰበ ስልጣን ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ምስ ትወፅእ ጥራሕ እዩ፡ ንፋስ ሰላም ክነፍስ ዝኽእል ዝብል ረቛሒ እንተቐመጡ፡ ዶክተር በረኸት ግና፡ እዚ ፀገም ናይ ዶብ ከምዘይኾነ እዮም ዝገልፁ።
"መንግስቲ ኤርትራ ባድመ ከም መዋጠጢ እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ። ግዝኣት ባድመ ዋላ እንተተመለሰት እውን፡ ሰላም ይደልይ እዩ ዝብል እምነት የብለይን" ይብሉ።