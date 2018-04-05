ንህንፀት መንገዲ ባቡር ዝተፈናቐሉ ሓረስቶት ካሕሳ ኣይተኸፈለናን ይብሉ
ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ምስ ማእኸል ዓድን ምስ ወደባትን ንምርኻብ ዓሊሙ ህንፀቱ ዝተጀመረ መንገዲ ባቡር ኣዋሽ- ወልዲያ ሃራ ገበያን መቐለ- ወልዲያ ሃራ ገበያን ካብ ዝጅመር ግዘታት ተቖፂሩ ኣሎ።
ካብ ኣዋሽ ክሳብ ወልዲያ ሃራ ገበያ 398 ኪሎሜትር ንውሓት እንትህልዎ፡ ናይዚ ፕሮጀክት ሓደ ኣካል ዝኾነ መንገዲ ባቡር መቐለ- ሃራ ገበያ ድማ 216 ንውሓት ኣለዎ።
ኮርፖሬሽን ምድሪ ባቡር ኢትዮጵያ ካብ ኣዋሽ ክሳብ ኮምበልቻ ዘሎ ህንፀት መስመር መንገዲ ባቡር 95 ሚእታዊ ከምዝበፅሐን፡ ፈተነ ጉዕዞ ንምክያድ፡ ቀረብ ኤሌክትሪክ ይፅበ ከምዘሎ ይገልፅ።
እዚ ህንፀት ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜን ወሎ ንዝርከቡ ሓረስቶት ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ካሕሳ ስለዘይተኸፈሉ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከምዝርከቡ ይዛረቡ።
እቲ ኮርፖሬሽን ብወገኑ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቑፀር ገንዘብ ንካሕሳ ከምዝኸፈለን፡ እዚ ፀገም ብጉድለት መረዳእታን ግቡእ ምፅራይ ብዘይምክያድን ዝተፈጠረ እዩ ይብል።
ብሕርሻ ዝመሓደሩ ኣይተ ዘገየ መርሴ፡ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ራያ ቆቦ ወረዳ 04 ቀበሌ ጃሮታ እዮም ዝነብሩ።
ቅድም ሕዚ፡ ዝተፈላለዩ ዘራእቲን ኣሕምልትን ኣብ ግራቶም ብምዝራእ፡ ንሽድሽተ ኣባላት ስድርኦም የመሓድሩ ነይሮም።
ግራቶም ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ ዓሙቕ ጉድጓድ ብምኹዓት፡ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዘ ፍርያት ይሓፍሱ ነይሮም።
ኣብ 2007 ዓ፡ም ህንፀት መስመር መንገዲ ባቡር አዋሽ-ኮምበልቻ-ሃራ ገበያ ካብ ዝተጀመረሉ እዋን ግና፡ ዝመሓደርሉ ዝነበሩ መሬት ስለዝሰኣኑ፡ተኻርዮም ንክሓርሱን ዝቑጠብዎ ገንዘብ ንክጥቀሙን ከምዝተገዱዱ ይገልፁ።
"ብጣዕሚ እዩ ከፊኡና ዘሎ። እንተጠራዕና ሰማዒ ስኢንና" ይብሉ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካሕሳ ገንዘብ ከምዝወሃቦም ዋላ እኳ ቃል ተኣቲውሎም እንተነበረ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ናብ ጅብኦም ዝኣተወ ገንዘብ የለን፤ ሕቶ ካብ ምቕራብ እውን ንድሕሪት ኣይበሉን።
ኣይተ ዘገየ ኣብ ቀበሌኦም ካሕሳ ካብ ሞንጎ ዘይተውሃቦም 66 ሓረስቶት ሓደ እዮም። ልዕሊ 10 ሽሕ ካሬ ሜትር መሬት ከምዝተወሰዶም ዝዛረቡ ኣይተ ዘገየ፡ ንሓደ ካሬ 239 ብር ከምዝኽፈሎም ተነጊርዎም ከምዝፈረሙ ንቢቢሲ ገሊፆም።
ሓረስታይን ምክትል ኣቦ ወንበርን ጉባ ላፍቶ ቀበሌ ሽድሽተ ኣይተ ኣዲሴ ኣለሙ ነጋሴ እውን፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ንህንፀት መስመር መንገዲ ባቡር ተባሂሉ መሬቶም ዝተወሰደ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ ካሕሳ ኣይተኸፈሉን።
እዚ መሬት ብ1983 ዓ፡ም ከምዝተውሃቡ ዝዛረቡ ኣይተ ኣዲሴ፡ ዋላ እኳ መጠን መሬቶም ብሄክታር እንተዘይፈለጥዎ፡ ካብ 2006 ዓ፡ም ጀሚሩ ካሕሳ 10 ዓመት ክወሃበኩም እዩ ተባሂሎም ቃል ተኣቲውሎም ክሳብ ሕዚ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ንኣይተ ኣዲሴ ሓዊሱ ን110 ሓረስቶት ገንዘብኩም ናብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣቲውልኩም እዩ ዋላ እኳ ተባሂሎም እንተበሩ፡ ንመጓዓዝያ ገንዘብ ካብ ምጥፋእን ምድኻምን ወፃኢ ዝረኸብዎ ገንዘብ ከምዘየለ ነጊሮምና።
ኣይተ ኣዲሴ ዋላ እኳ ምክትል ኣማሓዳሪ ቀበሌ እንተኾኑ፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ከምዘይብሎምን ኣብቲ ከባቢ ብኽያትን መረረትን ከምዝበዝሐ እዮም ዝዛረቡ።
"ንዓሰርተ ስድራ እየ ዘመሓድር፤ ይኹን እንበር ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ናይ ሰብ መሬት እናተኾነተርኩ ኣብ ፀገም እየ ዘለኹ። ይምልከቶም ንዝበሃሉ ወረዳታት ነፍልጥ ኣለና። ይኹን እንበር ቃል ካብ ምእታው ወፃኢ ዝዘለለ ነገር የለን" ክብሉ መረረቶም ይገልፁ።
ህንፀት እዚ መንገዲ ባቡር ምስ ተጀመረ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ኣብቲ ቀበሌ ንዝነብሩ ልዕሊ 100 ሓረስቶት ካሕሳ ዝተኸፈለ እንትኸውን፡ ናይቶም ዝተረፉ ካሕሳ ዘይተኸፈለ ግና "ብኣጋጣሚ" ክኸውን ከምዝኽእል እዮም ዝኣምኑ ኣይተ ዘገየ።
ዳይሬክተር ኮምዩኒኬሽን ኮርፖሬሽን ምድሪ ባቡር ኢትዮጵያ ኣይተ ደረጀ ተረፈ ግና፡ ብኣጋጣሚ ዝፍፀም ነገር የለን ይብሉ።
"ክፃረይ ዝግበኦ ነገር እንተሃልዩ ክፃረይ እዩ። ንኣብነት መጠን ገንዘብ። ገንዘብ ስለዝኾነ ጥንቃቐ የድልይ እዩ" ኢሎምና።
እዚ ኮርፖሬሽን እዚ ካብ ዝጅመር ብኣማኢት ሚልዮን ዝቑፀር ካሕሳ ንሓረስቶት ከምዝኸፈለ ዝዛረቡ ኣይተ ደረጄ፡ እዚ ጉዳይ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከምዘፍለጡ ተዛሪቦም።
ብመሰረት ሕጊ ይሰርሑ ከምዘለዉ ዝገለፁ ኣይተ ደረጀ፡፡ መሬቶም ንዝተወሰዶም ክፋላት ሕብረተሰብ፡ ግምት መሬቶም ተሰሊሑ ከምዝኽፈሎም ሓቢሮም።
ግምት ናይዚ መሬት ዝስላሕ ድማ፡ እቲ መሬት መፍረያይነት እቲ መሬት ተራእዩ፣ ሓረስቶት ኣብ ዓመት ዘፍርይሉ ግዘ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ኢሎምና።
እዚ ካሕሳ ብመሰረት መምርሒ ንድሕሪት 10 ዓመታት ዝነበረ ተሞክሮ እውን ዝረኣየ ከምዝኾነ ዝገልፁ ኣይተ ደረጀ፡ ኣብ ዓመት 30 ኩንታል ምህርቲ ንዝሓፍስ ሓረስታይ 30 ኩንታል ብ 10 ዓመት ተራቢሑ ከምዝኽፈሎ ከም ኣብነት የልዕሉ።
ግዚያዊ ካብ ዝኾኑ ፍርያተት ወፃኢ፡ ቀወምቲ ተኽልታት ፍረምረታትን ካብዚ ብዝተፈለየ መንገዲ እዮም ግምቶም ዝስላሕ። ነዚ ዘስልሑ ካብታ ወረዳ ካብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተውፃፅኡ ገምትቲ ኮሚቴ ከምዝተጣየሹ ድማ ሓቢሮም።
ዋላ እኳ ኣይተ ደረጀ ብዙሓት ካሕሳ ከምዝተኸፈሎምን እቶም ዝተረፉ ድማ ውሑዳት ከምዝኾኑ እንተገለፁልና፡ ዘዘራረብናዮም ሓረስቶት ግና በዚ ኣይስማዕምዑን።
እዚ ጉዳይ ካሕሳ ነዊሕ ግዘ ዝወሰደ ንምፅራይ ከምዝኾነ እዩ ኣይተ ደረጀ ገሊፆምልና።
ዓይነት ፍርያት፣ መጠን መሬትን ካልኦት ረቛሕታትን ኣማሊኡ፡ መረዳእታ ሰነድ ምስ ተወድአ እዩ ካሕሳ ዝኽፈል ይብሉ። ይኹን እንበር፡ "ሽም ኣባሓጎ ዘይብሉ ሰነድ ይመፅእ እዩ። ዓይነት ምህርቲ ብዝተሰሓሓተ መንገዲ ዘምፅኡ እውን ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ መስመር እዚ ህንፀት መንገዲ ዘይሓልፈሉ ግና ካሕሳ ዝወሰዱ እውን ኣለዉ። እዚ ጉዳይ ድማ ቤት-ፍርዲ ይርእዮ ኣሎ" ይብሉ።
ኣዋሽ-ሃራ ፕሮጀክት ብኽልተ ምዕራፍ ዝህነፅ እንትኸውን፡ 1 ነጥቢ 7ቢልየን ዶላር በጀት ተሰሊዕሉ እዩ። ካብዚ እቲ 15 ሚእታዊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሽፈን እንትኸውን እቲ ዝተረፈ ግና ብልቓሕ ዝሽፈን ከምዝኾነ ኣይተ ደረጀ ሓቢሮም።