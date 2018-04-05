ንዘይፍወስ መንሽሮ ሓንጎል ዝከላኸል ቫይረስ
ቫይረስ ኣንጻረ ፈውሲ ኣልቦ መንሽሮ ሓንጎል ይቃለስ። ንግዳያት መድሓኒት ኣልቦ ዝኾነ ናይ ሓንጎል መንሽሮ ንምሕጋዝ ሓድሽ መደሓኒት ከምዝተረኽበ ተመራመርቲ የተስፍዉ።
ዛጊት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፤ በዚ ፈኩስ ናይ ጉንፋዕ ምልክታት ዘስዕብ ቫይረስ ዓሰርተ ሕሙማት ክንክን ሕክምና ረኺቦም።
ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ እቲ ቫይረስ ንደምን ሓንጎልን ጋሪዶም ንዘለዉ ትሹታት ሰንጢቁ ናይ ምሕላፍን ነቶም ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ኣበራቢርካ ኣንጻር መንሽሮ ናይ ምዕጣቅን ተኽእሎ ኣለዎ።
ክኢላታት ዩኒቨርስቲ ሊድስን ካልኦት ኣርባዕተ ማእከላትን ብክንክን ሪኦቫይረስ (reovirus) ዝያዳ ሕሙማት ንምሕካም መዲቦም ኣለዉ።
ወላ እኳ ፈጺሞም እንተዘይሓወዩ፤ ኣብቲ ዘሎ ባህላዊ ሕክምናታት ከም ኬሞተራፒ፤ ሬድዮተራፒ፤ ከምኡ እውን ዝሓደሰ ኢሚኖተራፒ፤ ንሕሙማት ዕድሚኦም ኣብ ምንዋሕ ክሕግዝ ከምዝኾነ ተመራመርቲ ዓቢ ተስፋ ኣንቢሮሙሉ ኣለዉ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽልዋታት ኣብ ምንባር ክንክን ሪኦቫይረስ ግሉጽ እኳ እንተዘይኮይነ፤ ምስ ተወሳኺ መጽናዕትታት ግን ኣንፈቱ ክረኽብዎ ከም ዝኾኑ ተመራመርቲ ተስፋ ሂቦም ኣለው።
ክኢላ ናይ ርእሲ መንሽሮ ኣብ ካንሰር ሪሰርች ዩከይ ዶ/ር ኮሊን ዋትስ ንቢቢሲ ከምዝሓበሮ፤ እቲ ምህዞ ኣብ ክሊኒካዊ ኣጠቃቅማ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ብምባል ገሊጽዎ።
ብምቅጻል፤ "ተመራመርቲ ምስ ሓካይም መጥባሕትን ክኢላታት መንሽሮን ብምስራሕ፤ እቲ ቫይረስ ናብቲ መንሽሮ ሰሊኹ ብምእታው፤ ስርዓተ ምክልኻል ኣነቓቒሑ፤ ነቲ መንሽሮ ብምልላይ ኣንጻሩ ከምዝቃለስ ይገብሮ። እዚ ምንቅቃሕ ስርዓተ ምክልኻል ነቶም ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ናይ ምቅታል ብቅዓት ከም ዘለዎምን ንግዳያት መንሽሮ ድማ ነዊሕ ዕድመ ኣብ ምሃብ ክሕግዞም ከም ዝኽእልን ንምፍላጥ ዝያዳ መጽናዕቲ ይካየድ ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣጠቃቅምኡ ብዝምልከት
እቲ ቫይረስ ክንዲ ብቀጥታ ኣብ ሓንጎል ኣብ ደም ደቂ ሰባት ብምውጋእ'ዩ ዝውሰድ። ምኽንያቱ ነቶም ሕሙማት ምቹእን ዝወሓደ ጉድኣትን ስለዘለዎ ይብሉ ሓካይም። ንሪኦቫይረስን ናይ መንሽሮ ዋህዮታት በኪሉ፤ ነቶም ጥዑያት ዋህዮታት ነጻ ከም ዝሓድጎም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ የመልክቱ። ነዚ ክንክን ዝወስዱ ሕሙማት ቀሊል ዝኾነ ጉንፋዕ መሳሊ ጎናዊ ሳዕቤን ከምዘለዎ የመልክቱ።
እቶም ተመራመርቲ ክሳዕ ሕጂ ብሰንኪ እቲ ንሓንጎል ዝከላኸል ሽፋን፤ እቲ ቫይረስ ካብ ደም ናብ ሓንጎል ክሓልፍ ኣይክእልን ዝብል እምነት ነይርዎም።
ካብ'ቶም ትሽዓተ ወለንተኛታት ሕሙማት መንሽሮ (ግላይዮማ) ከም ዝተረጋገጸ፤ ኪሞተራፒ ፡ ሬድዮተራፒ ወይ'ውን ካብኡ ዝማዕበለ መሳርሒታትን ኣብ ዝተጠቀሙሉ እዋን፤ እቲ ሕማም ብዝተዓጻጸፈ ደረጃ የስፋሕፍሕ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ሕሙም ብዝተገብረ ፈተነ ሪኦቫይረስ ግን ዘዕግብ ውጽኢት ኣርእዩ።
ተንተንቲ ሕማም መንሽሮ ከም ዝሓበርዎ፤ እዚ ቫይረስ ንስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና የነቓቕሕን ክብ የብልን።
ብመሰረት ሓበሬታ ኢንስቲቱት ኦፍ ካንሰር ሪሰርች (ትካል መጽናዕቲ መንሽሮ)፥ ከምኡ'ውን ኣብ መጽናዕታዊ ሕታም ጋዜጣ ሳይንስ ትራንስለሽን መዲሲን (science translation medicine) ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረን ፕሮፈሰር ኣለን መልቸር፡ "ስርዓተ ምክልኻልና ንመንሽሮ ኣብ ምርኣይ ድኹማት ኢዮም"። ምኽንያቱ ዋህዮታት መንሽሮ ምስ ናይ ኣካላትና ዋህዮታት ስለዝመሳሰሉን፤ ከምኡ እውን ዋህዮታት መንሽሮ ንዋህዮታት ስርዓተ-ምክልኻል ስለዝዕብልልዎምን። እንተኾነ ግን ስርዓተ ምክልኻል ኣብ ምልላይ ቫይረስ ብጣዕሚ ሓያላት ኢዮም። "ኣብ መጽናዕትና ሪኦቫይረስ ሓንጎልና ንዘለው ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ክብክል ከምዝኽእል ኣርኢና። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ብሪኦቫይረስ ዝተበከሉ ናይ ሓንጎል መንሽሮ ብስርዓተ ምክልኻል ጽቡቅ ይርኣዩ"።
እዚ ሓድሽ ፍረ-ምርምር እምብኣር ንካልኦት ዶክተራት ብዙሓት ሕሙማት ክጠልቡን ኣብኦም ክመራመሩን ኣፍደገ ከፊትሎም ኣሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊድስ፡ ክኢላ ሕማም መንሽሮ ሱዛን ሾርት፤ ሓደ ሕሙም ክትከናኸን ጀሚራ ኣላ።
ሓደ ብሓደገኛ ግልብላስቶማ (glioblastoma) ዝፍለጥ ናይ ሓንጎል መንሽሮ ንዝሳቐ ዘሎ ሕሙም'ውን ብብዝሒ ሪኦቫይረስን ካልእን ብምሃብ ይከናኽንዎ ስለዘለው ዊጺኢት ንምርኣይ ኣብ ትጽቢት ምህላዎም ብተወሳኺ ይገልጹ።
ፕሮፈሰር ሾርት" መንሽሮ ሓንጎል ቀታሊ ኢዩ። ንነዊሕ እዋን ድማ ንሕሙማት ተስፋ ክህብ ዝኽእል ብዙሕ ምዕባለታት ኣይነበረን" ትብል።
"እዚ ክንክን ሓዲሽ ብምዃኑን ቅድሚ ሕጂ'ውን ስለ ዘይነበረን ማዕረ ክንደይ ለዉጢ ከም ዘምጽእ ንምግማት ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ግን ዓቢ ለዉጢ'ዩ"
ኣካላትና ኣንጻር እዞም ሓደገኛታት መንሽሮ ንምቕላስ ካልኦት ዘይጓድኡ ቫይረስ ንምጥቃም ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ ሰብ ሞያ ጥዕና ምንባሩ'ውን ብተወሳኺ ትሕብር።
ዋና ጸሓፊት ጥረ-ሓንጎል( ብረይን ቱመር) ቻሪቲ ሳራ ቢንዲስል " ናይ ሓንጎል መንሽሮ ብዙሕ ሕይወት ዝቐዘፈ'ዩ።
ነዚ ንምምካት እንኮ ኣማራጺ ከኣ መጽናዕቲ'ዩ። እዞም ነዚ ጨካን ሕማም መንሽሮ ማዕረ ክንደይ ኣዕናዊ ምዃኑ ዝፈልጡ ከኣ፤ ነዚ ካብ ዩኒቨርስቲ ሊድስን ትካል መጽናኣዕቲ ካንሰርን ዝተረኽበ ዓቢ ዜና ሓንጎፋይ ኢሎም ክቕበልዎ ይግባእ።
ብመሰረት ጸብጻብ ካንሰር ሪሰርች ዩከይ፤ዓባይ ብሪጣንያ፤ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 11000 ሓደሽቲ ሕሙማት ናይ ሓንጎል መንሽሮ ይምርመሩ።
ካብዚኦም 14% ጥራሕ ን10 ዓመታት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ምጽናሕ ተኽእሎ ኣለዎም።