A selection of the best photos from across Africa and of Africans elsewhere in the world this week.

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ዋና ከተማ ናይጄርያ ሌጎስ: ስቕለት እየሱስ ክርስቶስ ብድራማ እንትቐርብ: ተዋሳኣይ ኣብ ባይታ ወዲቑ ይረኣይ...

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ እዋን ምርኢት እቲ ተዋስኦ ሓንቲ ንእስቲ ብምብካያ እንትትእበድ...

Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ እዚ ሰገን ኣብ ዋና ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ፅልግልግ ኣብ ዝበለ ድባብ ፀሎት ይገብር

Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ ሃሩን ካራንጃ: ወናኒ ናይታ "ፌስቡክ" እተሰምየት ቤት ሹቕ መጋየፂ አቑሑ: ኣብ ከባቢ ሃጓፍ ሽንጥሮ ኬንያ ብሞባይሉ ፌስቡክ ይጥቀም

Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ እትርከብ ከተማ ጎማ ኣብ ስራሕ ህንፃ ዝተዋፈረ መንእሰይ

Image copyright Reuters ናይ ምስሊ መግለጺ ካልኦት ድማ ብዕንፀይቲ ኣብ ዝተሰርሐ ርብራብ መደያይቦ ኮይኖም ይዓዩ

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ: ኣብ ገምገማዊት ከተማ ደርባን ስእሊ ተቓላሲት ፀረ-አፓርታይድ ዊኒ ማንዴላ: ኣብ 81 ዓመታ ምሟታ ስዒቡ መዘከርታ ምብራህ ሽምዓ እንትግበረላ

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ እዘን ኣንሽቲ ድማ ዊኒ ማንዴላ ትነብረላን ፀረ አፓርታይድ ቃልሲ ተካይደላን ኣብ ዝነበረት መንደር ሶዌቶ ንኽብራ ይዝምራ

Image copyright AFP ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ መበል ካልኣይ ዙርያ ፕሬዝደንታዊ መረፃ ሲራልዮን: ኣብ ዕለተ ቀዳም: እዛ ጓል ኣንስተይቲ ድምፃ እንትትህብ

ስእልታት ካብ ኤኤፍፒ፣ ሮይተርስ፣ ኢፒኤን ጌቲ ኢሜጅን (AFP, Reuters, EPA, Getty Images)