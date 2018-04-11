ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣምቦ ዝገበሮ ዑደት
ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ኣምቦን ከባቢኣን ፡ ንቀዳማይ ሚኒስተር ድሙቕ ኣቀባብላ ጌሮሙሉ ።
ኣብቲ ናይ ምቕባል ጽንብል ብርክት ዝበሉ ሰበ-ስልጣን ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ፡ ዓበይቲ ዓድን ህዝብን ተሳቲፎም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንተሳተፍቲ ኣብ ዝገበሮ መደረ " ብህዝቢ ኢትዮጵያን ብውድብናን ዝተወሃበና ተልእኾ ብቆራጽነት ከምንፍጽም ንምግላጽ ኣብዚ ተረኺበ ኣለኹ" ኢሉ።
ብምቕጻል ብመንእሰያትን ደቐንስትዮን ንብዙሕ እዋን ቀጻሊ ክሕተቱ ዝጸንሑ ሕቶታት ክሳብ ሕጂ መልሲ ከምዘይተዋሃቦም ብምግላጽ ፡ ነዞም ሕቶታት መፍትሒ ከም ከምዘናዲ ተዛሪቡ።
" ብዘይ ተሳትፎ ደቀንስትዮን መንእሰያትን ኣተኣማማኒ ሰላምን ዲሞክራስን ከምኡ'ውን ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓት ክተውሕስ ኣይከኣልን'ዩ " ይብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ። ኣስዒቡ " ህዝቢ ኦሮሞ ሓድነቱ ብምትራር ንኻልኦት ሕብረተሰብን ብሄራትን ሃገርና ኣርኣያ ክኸውን ኣለዎ ፡ ናይ ኩሉ ተሳትፎ ከኣ ወሳኒ እዩ " ክብል ጻውዒቱ ኣቕሪቡ።
ተቐማጢ ከተማ ኣምቦ ኣቶ ጨፋ ኣዲሱ ፡ ንምምጻእ ሓዲሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ፡ ናብ ኣምቦ ኣመልኪቶም ሓጎሶም ብምግላጽ "ቀዳማይ ሚኒስተር ፡ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኣተዎ ቃል ከተግብሮ ክንጽበ ኢና ፡ እዚ ንምግባር ከኣ እኹል ግዜ ክውሃቦ ይግባእ" ኢሎም።
ኣቶ ዳባ " ቀዳማይ ሚኒስተር ዓቢ ፈተና'ዩ ዝጽበዮ ዘሎ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎ ህዝቢ ሒዝካ ፡ ንቕድሚት ምቕጻል ክኸውን ከሎ ፡ እቲ ዝሓሸ ዕድል ካኣ ህዝቢ ንለውጢ ድሉው ምህላው'ዩ" ይብሉ።
ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዝኾነት ቦንቱ ደቀባ ብወገና ፡ ካብ ሓዲሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዙሕ ከምእትጽበ ትዛረብ ፡ ብፍላይ ንመንእሰያት፤ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ዝኣመሰሉ ሕቶታት ፤ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ብጎንጺ ብሕጊ መስመር ከትሕዞ ከምዘለዎ ብምምሕጻን ፡ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ትጠልቦ ትገልጽ። ካልእ ቢቢሲ ዘዘራረቦ መንእሰይ ኣዳነ ኣበበ " መንእሰይ ጸረ ዲሞክራሲ ዘይኮነስ ፡ ንዲሞክራሲ ዘበራትዕ'ዩ ፡ ስለዝኾነ መንግስቲ ንመንእሰይ ኣብ ክንዲ ከም ኣልሸባብን ኣልቓዒዳን ጌሩ ዝምልከተና ፡ መሰልና ንሓትት ከምዘለና ኣሚኑ ብኣገባብ ክቕበለና ይግባእ" ኢሉ