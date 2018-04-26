መጽብዓ ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ተግባር ክውዕል ተሓቲቱ
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዉድብ ሕቡራት ሃገራት ዘይድ ራይድ ኣል-ሑሴን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዝዘተዩ እንትኸውን፡ ሰነድ ሓበራዊ ምርድዳእ ተፈራሪሞም።
እዚ ሰነድ፡ ናይቲ ኮሚሽን ጨንፈር ፡ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ፡ ኣብ 17 ሃገራት ኣፍሪካ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ክኸፍትን ስራሕቲ ምፅራይ ክሰርሕን ዘኽእል እዩ።
ምዝዛም ዑደቶም ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ፡ "ብወገንና ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዝተኸበረላ ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዝኸኣልናዮ ኩሉ ክንሕግዝ ኢና" ዝበሉ ዘይድ ረኣድ፥ "ቀደማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዘስምዑዎም መደረታት ኣብ ተግባር ተተርጒሞም ክንርኢ ንደሊ" ኢሎም።
ቅድም ክብል እሱር ፖለቲካ ዝነበረ " ብዙሕ ግዜ መፅብዓ ተኣትዩ ተጠሊምና ኢና" ከምዝበሎም ኣዘኻኺሮም፥ ንተግባር ኣቕልቦ ክወሃብ አተሓሳሲቦም።
እቶም ኮሚሽነር ምስ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ አበባ፥ ምስ አባላት ተቓወምቲ ውድባትን ፀሓፍትን ከምኡውን ምስ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰባት'ውን ዘትዮም፤ ተስፋ ለውጥታትን ስግኣታትን ከምዝገለፁሎም ድማ ኣብ መግለፂኦም ኣስፊሮም።
ኣብ ቀረባ ብርክት ዝበሉ እሱራት ጋዜጠኛታትን አመራርሓ ተቓወምቲ ውድባትን፥ ምፍተሖም እቶም ኮሚሽነር ኣድኒቆም፥ ዝተረፉ ድማ ንክፍትሑ ሓቲቶም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ቤት ፅሕፈቶም ኣብታ ሃገር ምስ ዝነበሩ ተጓንፎታት ተቓውሞን ጎንፅን ተኣሳሲሩ ተፈፂሙ ዝበሉዎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ ፀብፃብ ኣቕረቦም ነይሮም። ይኹን'ምበር ኣብ ክልላት ኦሮምያን አምሓራን ተንቀሳቒሱ ከፃርይ መንግስቲ ኣይፈቐደሉን ነይሩ።
ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ ቤት ፅሕፈቶም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምርን ከይዱ ከፃርን ብፍላይ ክልል ኦሮምያ ከምዝፈቐደ ገሊፆም። "ዓብይ ክያዶ" ድማ ኢሎሞ።
እቲ ቤት ፅሕፈት ላዕላዋይ ኮሚሽን ብዛዕባ ተፈፂሞም ዝበሎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀፃሊ ምፅራይ ዘካይድ ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ኮሚሽነር ፥ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ኦሮምያን አባጋዳታትን ዝገበሩዎ ዘተ ውፅኢታዊ ከምዝነበረ ተዛሪቦም። እቶም መራሕቲ አባገዳ ብግልፂ ዝገለፁሎም ሓደ ሓደ ጓሂታት ድማ ካብ ልቢ ተመሲጠ ሰሚዐ ኢሎም።
ኣብ እዋን ስልጣን ዘበኖም ንካልኣይ ግዘ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገበረሎም ዕድመ ዘድነቑ፥ እዚ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢንምምፃእ ቆራፅነት ዘርኢ ምዃኑ ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም።
ዓለም-ለኻዊ ስምምዕ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝፍረም መበል 70 ዓመቱ ኣብ ዝኽበረሉ አጋጣሚ አተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሓት ሃገራት እናንቆልቆለ ምምጽኡ ኣብሪሆም ፥ "ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ዓውዲ ብተፃራሪ ዝሐሸ ዓወት ከም እተመዝግብ ተስፋ እገብር"ኢሎም ትምኒቶም ገሊፆም።