ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሃሪ ናብ ኣሜሪካ ኣቕኒዑ ምስ ትራምፕ ክዝቲ'ዩ
ናብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ዋሺንግተን ዲሲ ኣቕኒዑ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምዝዝቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሃሪ ብፕሬዚደንት እታ ሃገር ስሩዕ ኣቀባብላ ዝተገበረሉ ፈላማይ ኣፍሪቃዊ መራሒ ከምዝኸውን ተገሊጹ።
መራሕቲ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ቁጠባን ድሕነትን ከምዝዝትዩ'ውን ብኣግኡ ተኣሚቱ'ሎ።
ቅድሚ ሎሚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሃገራት ኣፍሪቃ 'ረስሓት' ብዛዕባ ኢልዎ ዝነበረ ጉዳይ'ውን ክዝትዩ ይኽእሉ'ዮም ዝብሉ ተንተንቲ ኣይተሰኣኑን።
ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ወረ እዚ ኣብ ማዕኸናት ዜና ብሰፊሑ ምስተቓልሐ፡ "ኣይበልኩን ሓሶት'ዩ" ክብል ከምዝነጸጎ ይዝከር።
ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኣብ ሃገሩ ብሰንኪ 'ራዕዳዊ ጉጅለ' ቦኮሓራም ቅሳነት ከምዝሰኣነ ዝፍለጥ'ዩ። ብምዃኑ ጉዳይ ግብረ ራዕዲ ቁጽሪ ሓደ ኣጀንዳ ክልቲኦም መራሕቲ ከምዝኸውን ይግመት።
ኣሜሪካ፡ ናይጀርያ ኣንጻር ቦኮሓራም እትዋገአሉ ኣስታት 5 ምኢቲ ምልዮን ዶላር ዝዋግአን 12 ዘበነዎት ነፈርቲ ኵናት ከምዝሸጠትላ ይግለጽ።
ቁጠባዊ ትሕብብር ሃገራት ኣሜሪካን ናይጀርያን ምስፋሕ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምብጻሕ ከምዝስራሕ ዝተሓበረ ክኸውን እንከሎ ፕሬዚደንት ሙሓመድ ቡሃሪ ምስ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዝነጥፉ ሰብ ሃብቲ ኣሜሪካ ክዝትዩ ትጽቢት'ሎ።
ፕሬዚደንት ሙሓመድ ቡሃሪ ኣብ 2019 ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ተዓዋቲ ንምዃን ኣብ ዘኽእልዎ ርእሰ ጉዳያት ምስ ትራምፕ ከውግዕ'ዩ ተባሂሉ'ሎ።
ጎናጎኒ ዘተ ክልትኦም መራሕቲ፡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናይጀርያ ምስ መራሕቲ ትከላት መጓዓዝያ ኣሜሪካ ከምዝላዘቡ ተሓቢሩ።