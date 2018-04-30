ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ዓሰርተ ሓደ ተፃወትቲ
ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣርሰናል ኣርሰን ቬንገር ንመወዳእታ እዋን መረባ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝረገፀሉ ከምኡ ድማ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ቅድሚ ዓሚ ዋንጫ ንዘልዓለት ጋንታ ሌይስተር ሓሙሽተ ንባዶ ኣብ ዝረትዕሉ ግጥም ፕሊምየር ሊግ እንግሊዝ በዓል መን ኣብ ናይ ጋርዝ ክሩክስ ዝርዝር ብሉፃት ሓሰርተ ሓደ ተኻቲቶም? . . . ብሓባር ንርኣዮ።
ሓላዊ ልዳት
ቤን ፎስተር (ዌስትብሮም)
ካብ ቀረባ ግዜ ንደሓር ዌስትብሮም ተርእዮ ንዘላ ምዕባለ ሓደ ምኽንያት ቤን ፎስተር ናብ ንቡር ብቕዓቱ ስለዝተመልሰ እዩ። ተፃዋታይ ኒውካስል ድዋይት ጌይል ዝቐልዓ ሽቶ ከመይ ከምዝመከታን ከመይ ናብ ድሕሪት ደፊኡ ከምዘውፀኣን ኣነ ኣይተረዳኣንን።
ምስጋና ንቤን ፎስትር፤ ዌስትብሮም ኣብ 13 ፀወታታት ንኻልኣይ ግዘ ዋላ ሓንቲ ሽቶ ከይኣተዎ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ።
ተኸላኸልቲ
ዋርድን አንሆልትን (ክሪስታል ፓላስ)፣ አዝፕሊክዌታ (ቼልሲ)፣ ዶውሰን (ዌስትብሮም)
ጆዌል ዋርድ ጋንትኡ ክሪስታል ፓላስ ምስ ሌይሰተር ኣብ ዝነበሮ ግጥም ዘርኣዮ ብቕዓት ዘስደምም ነይሩ። ካብ ጄሚ ቫርዲን ኩዕሶ ከድሕን ዝገበሮ ፈተነ ኣይነበረን። ነዚ ድማ እዩ ኣብ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ዓሰርተ ሓደ ተጻወትቲ ከካትቶ ግድን ኮይኑኒ ዘሎ።
ብተመሳሳሊ ወዲ ጋንትኡ ፓትሪክ ቫን አንሆልት ተፃወቲ ሌይስተር ሽቶ ከቑፅሩሉ ናብ ዝኽእሉ ክሊ ከይኣትዉ ዝከኣሎ ኩሉ ብምግባር ሽቶ ከይኣተዎ ክወጽእ ክኢሉ'ሎ።
ሴዛር አዝፕሊክዌታ ኣብ ቼልሲ ንዘለዎ ግደ ክብ ብምባል ዘደንቕ ምዃኑ ምምስካር ቀፂልሉ ኣሎ። ዘድሕኖም ኩዕሶታት ዘስደምሙ ነይሮም። እዚ ናይ ውድድር ዓመት ዋላኳ ንቼልሲ ፅቡቕ ዝበሃል እንተዘይኮነ፤ አዝፕሊክዌታ ዘርኣዮ ብቕዓት ግን ፅኑዕ ነይሩ።
ተፃዋታይ ዌስትብሮም ክሬግ ዶውሰን ኣብ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ተኸላኸልቲ ክካተት ዝገበሮ ብቕዓት ዘርኣየሉ ሰሙን ነይሩ።
መስመር ማእኸል
ፈርናንዲንሆ (ሲቲ)፣ ኢድሪሳ ጋና (ኤቨርተን)፣ ሩበን ሎፍተስ ቺክ (ክሪስታል ፓላስ)
ተፃዋታይ ማንችስተር ሲቲ ፈርናንዲንሆ ተፃዋታይ ዩናይትድ ዝኾነ ፖል ፖግባ ክኾኖ ዝግባእ ዝነበሮ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ተፃዋታይ እዩ። ዋላኳ ብዝሓለፈ ፖግባ ንሲቲ ጉድ እንተገበሮም፤ ሙሉእ ዓመት ተመሳሳሊ ብቕዓት ኣርእዩ እንተዝኸውን ነገራት ብግልባጡ እዮም ክኾኑ ነይሮም።
ተፃዋታይ ኤቨርተን ኢድሪሳ ጋና ኣብ ዝርዝር ዓሰርተ ሓደ ብሉፃት ተፃወትቲ ክካተት ዝኸኣለ ንሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ። ሓንቲ ሽቶ ኣብ ልዕሊ ምቑፃሩ ካብ መስመር ምክልኻል ብፍጥነት ብምውፃእ ዘብፀሖም መጥቃዕትታት ኣዝዮም ሰሓብቲ ነይሮም።
ሩበን ሎፍተስ ቺክ ኣብ ክሪስታል ፓላስ የሪኦ ዘሎ ብቕዓት እንተድኣ ቀፂልሉ ምስ ሃገራዊ ጋንታ እንግሊዝ ናብ ሩስያ ክኸይድ ከምዝኽእል ይሓስብ።
ኣጥቃዕቲ
ዱሳን ታዲች (ሳውዝሃምፕተን)፣ ስተርሊንግ (ሲቲ)፣ ዛሃ (ክሪስታል ፓላስ)
ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ መጀመርታ ሽቶ ዘቑፀረ ተፃዋታይ ሳውዝሃምፕተን ዱሳን ታዲች ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተገበሩ ፀወታታት እቲ ሊግ ካብ ዝኾነ ተፃዋታይ ንላዕሊ ናይ ሽቶ ዕድላት ክፈጥር ክኢሉ እዩ።
ተፃዋታይ ሲቲ ራሂም ስተርሊንግ ዋላኳ ኣብዚ ዓመት እዚ 23 ሽቶታት ምስ መርበብ እንተራኸበ፤ ዝተረኸበ ዕድል ብኣግባቡ ምጥቃም እንተዝኽእል፤ ክሳብ ሕዚ ኣስታት 40 ሽቶታት ብሽሙ ከመዝግብ ምኸኣለ። ንሽቶ ኣመቻቺኡ ዘቐበሎም ሰለስተ ኩዕሶታት እውን ናይቲ ተፃዋታይ ደረጃ ብቕዓት ዝዛረቡ እዮም።
ዊልፍሬድ ዛሃ ምስ ሌይስተር አኣብ ዝነበሮ ፀወታ ገለ ሓይሊ ተላቢሱ ነይሩ። ዛሃ ነዚ ብቕዓቱ ሒዙ ክቅፅል እውን ክምዕዶ ይደሊ።