ቤተ-መጻሕፍቲ ዙምባብወ ንቅሉዕ ኣከዳድና ተመሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣጠንቂቑ
ሓደ ካብ'ቶም ዝለዓሉ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዛምቢያ፡ ዩኒቨርሲቲ ጉምቱ ተጠቀምቲ ቤተ ንባብ ዝኾና ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ቅጥዒ ዘይብሉ ኣከዳድና ተኸዲነን፡ኣቓልቦ ደቂ ተባዕትዮ የዘናብላ ብምህላወን ንቤተ-መጻሕፍቲ ከይኣትዋ ከልኪሉ።
እዚ ኣብ ሉሳካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት እቲ ቤት-መጻሕፍቲ "ደቂ ተባዕትዮ ቐልቦም ክእክቡ ስለዘይኽኣሉ፡ በይዛኽን ተቐሊዕን ኣይትምጽኣ" ዝብል መጠንቀቕታታት ብምጥቃዕ'ዩ ምቕሉል ኣከዳድና ክኽደና ከምዘለወን ኣፍሊጡ ዘሎ።
"ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምኽራር'ዮም ዝፍለጡ። ኮይኑ ግና ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘመናዊ ኣከዳድና እየን ዝመርጻ" ይብል ሃዜጠኛ ቢቢሲ ኬኔዲ ጎንደዌ።
እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ዝተጨነቐ ዩኒቨርሲቲ ድማ፡ "እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ነብሰን ዘይሽፍኑ ኣልባሳት ተኽዲነን ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ ብምምጻእ ንተመሃሮ ደቂ ተባዕትዮ ይርብሻ ምህላወን ተረዲእና ኣሎና" ክብል እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርንዓት መጠንቀቕታታት ለጢፉ'ዩ።
"እግሪ ዘይኮንስ መጽሓፍኩም ርኣዩ" ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ
እቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ድሕሪ ምዉጽኡ ገለ ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ መምርሒ ተቓዊመንኦ እየን።
"ንቤተ-መጻሕፍቲ ናይ ምኻድ ዓላማኻ ንምጽናዕ እንተኮይኑ ካብ የእጋር ደቂ ኣንስትዮ ምርኣይ መጽናዕትኻ ግበር" ክትብል ተመሃሪት ሳልሳይ ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ድኪና ሙዝያ ተዛሪባ።
"ናብ መጻሕፍትኻ ጥራይ ኣተኩር" ብምባል ድማ ኣምሪራ ትዛረብ። እንተኾነ፡ ተማሃራይ ኪሊዮን ፊሪ በዚ ምምርሒ ዕጉብ ምዃኑ ይገልጽ።
"ሰብነት ደቂ ኣነስትዮ ማዕረ ክንደይ ሰሓቢ ምዃኑ ፍሉጥ'ዩ። ሓንቲ ሓጺር ክዳን ተኸዲና ናብ ክፍልኻ እናኣተወት ከመይ ጌርካ ናብ መጽሓፍ ከተስተብህል? ሽዑ ሓሳብካ'ዩ ዝስረቕ፡ ካልእ ነገራት ክትሓስብ ትጅምር "ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።