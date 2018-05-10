ወዲ 92 ማሃቲር ሞሓመድ፡ ነቲ ባዕሉ ዝመልመሎ መራሒ ስዒሩ ናብ ስልጣን ተመሊሱ
ማህቲር ሞሓመድ፡ ድሕሪ`ቲ ንብዙሓት ዘሰንበደ ምርጫ ማለዥያ ምዕዋቱ ኣብ ዓለም ዝሸምገለ መራሒ ክኸውን ኢዩ።
እቲ ቀዳማይ ምኒስተር-ነበር ወዲ 92 ዓመት ማህቲር፡ ካብ ናይ ጡረታ ዓለም ናብ ፖለቲካ ብምምላስ፡ ኣንጻር`ቲ ቀደም ዝምልምሎ ዝነበረ ናጂብ ራዛክ፡ ሕጂ ብብልሽውና ዝውንጀል ዘሎ መራሒ፡ ንምውድዳር ናብ ደንበ ተቓውምቲ ተጸንቢሩ።
እቲ ታሪኻዊ ዓወቱ ድማ ነቲ ካብ ግዜ ናጽነት 1957 ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ልፍንታዊ ሰልፊ ባሪሳን ናሲዮናል ካብ ስልጣኑ ኣውሪድዎ።
ድሕሪ`ቲ ምርጫ፡ ማህቲር እቲ ልፍንታዊ ሰልፉ ኣብቲ ሃገር ``ግዝኣተ-ሕጊ ከስፍን`` ኢዩ ኢሉ።
ብመሰረት ወግዓዊ ውጽኢት እቲ ምርጫ፡ እቲ ልፍንታዊ ተቓዋሚ ሰልፊ - ፓካታን ሃራፓን - ናይ ተስፋ ኪዳን - ካብ 222 መናብር 113 ክረክብ ከሎ፡ እቲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ልፍንታዊ ሰልፊ ባሪሳን ናሲዮናል ድማ 79 መናብር ረኺቡ።
ማህቲር ኣብ ርእሰ ከተማ ኩዋላ ላምፑር ምዕዋቱ ንህዝቢ ከበስር ከሎ፡ ልፍንታዊ ሰልፉ ``ብውሑድ ድምጺ ወይ ድማ ብውሑድ መናብር ኣይኮነን ተዓዊቱ ብኣብዝሓ ድምጺ ኢዩ ተዓዊቱ`` ኢሉ።
እቲ ናይ ቃለ-መሓላ ስነስርዓት ብሓሙስ ክካየድ ድማ ተተስፍዩ፡ ናይ ክልተ መዓልቲ በዓል ክህሉ ከምዝኺኦነ ድማ ኣብ ቅድሚ ደገፍቱ ግሊጹ። ``ነቶም ተዓውቲ ግና ብዓል ዝብሃል የለን`` ኢሉ።
እቶም ኣብ ትሕቲ ሓደ መንግስቲ ዝነብሩ ዝነበሩ ደገፍቲ ተቓወምቲ ሰልፍታት ድማ ነቲ ዓወት ንምጽንባል ናብ ጽርግያ ፈሲሶም።
``በዚ ተረኺቡ ዘሎ ለውጢ ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ኩነታት ከምዝርኢ ይስምዓኒ`` ኢላ ጓል 48 ዓመት ሱቫ ሴልቫን ምስ ጋዜጠኛ ኤፌፒ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ-መሕተት።
``መጻኢ ተስፋና ዝሓሸ ፍትሓውን ነጻን ዝሰመረን መንግስቲ ምርእዩ`` ኢላ።
ብልሽውናን ቁጠባን
ማህቲር ስጋብ 2003 ካብ ስልጣኑ ዝወርድ፡ ን22 ዓመታት ከም ቀዳማይ ምኒስተርን መራሒ ልፍንታዊ ሰልፊ ባሪሳን ናሲዮፕናለ ኮይኑ ኣገልጊሉ።
ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ንማሌዥያ ሓንቲ ካብተን ኣብ 1990ታት ኣብ ሀገረን ዓቢ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘርኣያ ብኣናብር ኤስያ ዝፍለጣ ሃገራት ገይርዋ። እንተኾነ፡ ማህቲር ብመላኺ መራሒ`ውን ይፍለጥ። ኣካታዒ ሕግታት ብምጥቃም ድማ ነቶም ተቓውምቱ ብምእሳር ይፍለጥ።
ሓደ ካብቲ ሰባት ዝስክሕሉ ድማ፡ ምክትል ቀዳማይ ምኒስተር ኣንዋር ኢብራሂም፡ ኣብ 1998 ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽገናታት ኪግበር ምብጥላቡ፡ ካብ ሓልፍነቱ ድሕሪ ምውራድ ብብልሽውናን ግበር-ሶዶምን ብምውንጃል ከምዝእሰር ገይሩ።
ማህቲር፡ ነቲ ካብ 2008 ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ፡ ቀዳማይ ምኒስተር ናጂብ ራዝካን፡ ሕጂ ብብልሽውና ዝውንጀል ዘሎ፡ ዝመልመለ ሰብ ኢዩ።
ናጂብ ኣስታት 700 ሚልዮን ዶላር ብምጥፍፍኡ ኢዩ ዝውንጀል።
ናይ ምርጫ ወንጀል
ኣብ 2016፡ ማህቲር ናታ ዝመርሓ ዝነበረት ሰልፊ - ባሪሳን ናሲዮናል - ብምርሕራህ ምስ ተቓዋሚ ሰልፊ ፓካታን ሃራፓን ከምዝተጸንበረ ገሊጹ። ኣብቲ መግለጺ ዝሃበሉ እዋን፡ ምስ ሓንቲ ብልሽውና ትድግፍ ሰልፊ ``ምትእስሳሩ`` ኣዝዩ ``ከምዝሓፍር``
ገሊጹ።
ብድሕሪኡ ፡ኣብ ጥሪ ድማ ንመሪሕነት ሃገር ክወዳደር ከምዝኾነ ገሊጹ።
ነቲ ብዛዕባ ዕድሚኡ ዝቐርብ ዝነበረ ርእይቶታት ንምምካት ድማ፡ ንኽልተ ዓመት ጥራይ ከምዘገልግልን ብድሕሪ ብወለንታ ካብ ስልጣኑ ከምዝወርድን ገሊጹ። ነቲ ምክትሉ ዝነበረን ንማእሰርቲ ዝዳረጎን፡ ኣንዋር ኢብራሂም ድማ ምሕረት ከምዝገብረሉ ተመባጺዑ፡ መታን ዳግማይ ንኽምረጽ ኩሉ ኩነታት መታን ከጠዓዕመሉን። ማህቲር ሙሓመድ ናይ ማሌዥያ ኣብ ዓለም ዝሸምግለ መራሒ ክኸውን ኢዩ