ግድብ ፓታል ብምፍራሱ ኣብ ሶላይ ዝርከቡ ኣባይቲ ዓንዮም
ኣብ ኬኒያ ዝዘንብ ዘሎ ሓያል ዝናብ ኽረምቲ፡ ኣብ ሰፊሕ ተሓራሳይ መሬት ዝርከቡ ኣባይቲ ጸራሪጉ ብምዉሳድን ግድብ ብምፍራስን ምኽንያት ሞት 41 ሰባት ኮይኑ።
እዚ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ጥቓ ከተማ ሶላይ ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ካብ ሞንጎ እቶም ዝሞቱ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ክኾኑ እንከለው ብጭቃ ተዋሒጦም'ዮም ተረኺቦም።
ቀይሕ መስቀል ኬኒያ ከባቢ 40 ሰባት ከምዘድሓነ እንክገልጽ ልዕሊ 2000 ሰባት ድማ ብዘይ መጽለሊ ተሪፎም'ዮም።
ክሳብ ሕዚ ዝበጽሐ ሙሉእ ሓደጋ ግልጺ ኣይኾነን ዝበሉ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ እቲ ኸባቢ፡ ኣብ እዋን ምድሓን ህይወት ቑጽሪ ዝሞቱ ሰባት ክዉስኽ ከምዝኽእል ይገልጹ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኬኒያ ዝዘንብ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ድሕሪ እቲ ሚሊዮናት ዝሃሰየ ድርቂ ዝመጸ'ዩ።
ሓደ ሽሙ ዘይተገለጸ ኣዛዚ ፖሊስ ኣብ ተሓራሳይ መሬት ቡን ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ብበዝሒ ዝርከቡዎም 11 ሰባት ከምዝድሓኑ ተዛሪቡ።
ካብቲ ሓደጋ ክሃድኑ እንትፍትኑ'ዩ ዝመስል ኮይኑ ግና ብምኽንያት ካብቲ ዝፈረሰ ግድብ ዝወሓዘ ሓያል ማይ ክሳኽዐሎም ኣይከኣለን ኢሉ።
እዚ ፓቴል ዝተብሃለ ሓጽቢ ኣብ ናይ ዉልቀ ተሓራሳይ መሬት ዝርከብ እንትኾን፡ ንመስኖንን ምርባሕ ዓሳን'ዩ ዝዉዕል ነይሩ።
በቲ ሓያል ማይ መስመራት መብራህቲ፣ መንበሪ ኣባይትን ህንጻታትን ሙሉእ ንሙሉእ እንትዓንዩ፡ ሓደ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጠቕሊሉ እንትጠፍእ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ድማ ብዉሑጅ ተዕለቕሊቑ።
እዚ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣቢሉ ዝጀመረ ሓያል ዝናብ ኣብ ኬኒያ ከቢድ ስግኣት ሒዙ ዝመጸ'ዩ ትብል ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣና ሶይ።
ትማሊ ሓሙስ ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ኣብቲ ረግረረግ ጭቃ ህይወቶም ዝተረፉን ግዳያትን ክእልሹ ዉዒሎም።
"እቲ ማይ ኣብ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ዕንወት ኣስዒቡ'ዩ። እቲ ሓደጋ ክሳብ ክንደይ'ዩ ዝብል ድማ ገና ምጽራይ ዘድልዮ'ዩ" ይብል ኣመሓዳሪ ዞባ ናኩሩ ሊ ኪንያጁ።
ማሪያም ካሪሚ ወዲ 4ተ ዓመት ዉላዳ ሓዊሱ ሰለስተ ደቃ ክትረኽቦም ኣይኽኣለትን። "ብህይወት ክህልዉ ተስፋ እገብር፡ ግና ከኣ ግራ ኣትዩኒ'ዩ ዘሎ" ትብል።
ካብቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብህይወት ዝተረፋ ጓል 67 ዓመት ቬሮኒካ ዋንጂኩ ንሮይተርስ ከምዝበልኦ፡ እቲ ግድብ እንትፈርስ ምስ ሰበይቲ ወደን ሽሃይ እናሰተያ ከምዝነበራ'ዩ።
"ናይ ባሕሪ ማይ'ዩ ነይሩ። እቲ ማይ ናብ ገዝኦም ዝኣተዎም ጎረባብተይ ሞይቶም'ዮም። ገሊኦም ንጉሆ ሞይቶም ተረኺቦም፡ ካልኦት ጎረባብተይ'ዉን ሞይቶም'ዮም። ኩሉ ገዛዉትና ድማ ዓንዩ" ክብላ እቲ ኩነታት ይገልጸኦ።
ግድባት
ሓጽቢ ፓታል ካብቶም ብሃፋትም ሓረስቶት ዝዉነኑ ሰለስተ ሓጽቢታት እቲ ሓደ'ዩ።
ኣብዛ ሃገር ብዝዘንብ ዘሎ ሓያል ዝናብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሉኡ ከምዝነበረ ድማ ይንገር።
ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ ወናኒ እቲ ሓጽቢ ዝኾነ ሓረስታይ እቶም ግድባት ክሃንጽ ፍቓድ ነይሩዎ'ዶ ኣይነበሮም ዝብል ምጽራይ ከምዝግበር ገሊጾም። እቶም ካልኦት ክልተ'ዉን ፥ሊኦም ከይኾኑ ከምዝስጋእ ሪፖርተር ቢቢሲ ፈርዲናንድ ኦሞንዲ ሓቢሩ።
ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ኬኒያ ብዝዘንብ ዘሎ ሓያል ዝናብ ኣብ መላእ ሃገር 132 ሰባት ሞይቶም'ዮም።
ልዕሊ 220 ሽሕ ሰባት ድማ መንበሪ ኣባይቶም ዓንዩ።