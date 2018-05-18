ካብ ክፍሊ ዝደንጎዩ ናይጀርያውያን ተምሃሮ ኣብ መስቀል ተኣሲሮም ተገሪፎም
ኣብ ናይጀርያ ሰለስተ ሰባት ንቤት ትምህርቲ ደንጉዮም ዝመጹ ተምሃሮ ኣብ ወሰን መንገዲ ኣብ መስቀል ብምእሳር ብጭጉራፍ ብምግራፎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዮም።
እቶም ሐላፊ ቤት ትምህርቲ ዝርከብዎም ሰለሰተ ሰባት ፡ ፖሊስ ሃንደበት በቲ መንገዲ ምስ መጸ'ዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም።
ካብቲ ቦታ ዝተወስደ ስእሊ ከምዘርእዮ ብውሑዱ 2 ንኣሽቱ ሰባት፡ ሐደ ወድን ጓልን ኣብ መስቀል መሳሊ ተኣሲሮም የርኢ።
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ነቲ መቅጻዕቲ 'ኣርሜናዊ ተግባር' ክብል ገሊጽዎ።
እቲ ፖሊስ ነቶም ተምሃሮ ካብ መግራፍ ከድሕኖም'ኳ እንተፈተነ ክሰልጦ'ግን ኣይከኣለን።
'ንተምሃሮ ክፈትሖም ምስጀመርኩ፡ ንዓርከይ ሐዊሶም ዋና ቤት ትምህርትን መምሃራንን ቀጥቂጦምና' ክብል ንሐንቲ ጋዜጣ ሐቢሩ።
እቶም ገበነኛታት ሓገዝቲ ምስ መጽኡ ኣብ ትሕቲ ቀይቲ ክኣተው ኪኢሎም።
ናይ ኦጉን ክፈል ሃገር ኣፈኛ ንቢቢሲ ከምዝሐበሮ ሐደ መምህር ዝርከቦም ሐላፊ ቤት ትምህርትን፡ ወናኒን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተውን ኣብ ሕጊ ከምዝቐርቡን ኣፍሊጡ።
እዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ለጎስ ከባቢ 145/ኪሜ ርሒቃ ትርከብ።