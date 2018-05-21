ፕረዝደንታዊ ምርጫ ቬነዝዋላ ማዱሮ፡ ድምጺ ተሰሪቑ'ዩ ኣብ ዝተበሃለሉ ዳግማይ ተዓዊቱ
ፕረዚደንት ቬነዝዋላ ኒኮላሰ ማዱሮ ንዝመጽእ ሽዱሽተ ዓመት ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ፡ ብተቓወምቲ ዘይሕጋዊ ኣብ ዝተበሃልሉ ፕረዝደንታዊ ምርጫ ዳግማይ ተዓዊቱ።
ቀንዲ ተወዳዳሪ ተቓዋሚ ሰልፊ ሄንሪ ፋለኮን " ነዚ ዝተኻየደ መስረሕ ምርጫ ኣፍልጦ ኣይንህቦን ኢና፡ ኣብ ቬነዝዋላ ዳግማይ ፕረዝደንታዊ ምርጫ ክካይድ ኣለዎ" ብምባል፡ ነቲ ውጽኢት ብዕሊ ነጺግዎ'ሎ።
ኣብ'ቲ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ድምጺ ዝተቆጸረሉ ምርጫ፡ ኒኮላሰ ማዱሮ 67.7 ሚእታዊት ከምኡ'ውን ሄንሪ ፋለኮን 21.2 ሚእታዊት ከምዝረኸቡ፡ ሓላፊ ኮሚሽን ፕረዝደንታዊ ምርጫ ቬነዝዋላ ቲቢሳይ ሉሴና ኣፍሊጣ።
ቬነዝዋላ፡ ብሕጸረት ቀረብ መግብን ቁጠባዊ ቅልውላውን ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ እዋን ዝተኻየደ ፕረዝደንታዊ ምርጫ፡ ካብ'ቶም ከድምጹ ዝተመዝገቡ 46 ሚእታዊት ጥራይ ከምዘድመጹ መዛግብ ኮሚሽን ፕረዝደንታዊ ምርጫ ቬነዝዋላ ይሕብሩ።
ግበረ መልሲ ውጽኢት ፕረዝደንታዊ ምርጫ ቬነዝዋላ
ፕረዚደንት ቬነዝዋላ ኒኮላሰ ማዱሮ ነቶም ኣብ ካራካሰ፡ ኣብ ቅደሚ መንበሪ ፕረዚደንት ተኣኪቦም ዝነበሩ ደገፈቱ " ኣትሒቶም ርእዮሙኒ" ከብል ናብ ተቃወምቱ መልእኽቱ ከመሓላልፍ እንክሎ፡ ቀንዲ ተወዳዳርን ተቓዋምን ሄንሪ ፋለኮን ብወገኑ፡ ዋላ እኳ ሰብ መዚ ቬነዝዋላ እዚ ምርጫ ናጻን ፍትሓውን'ዩ ይበልዎ፡ ንሱን ስዓብቱን ግን ከምዘይቅበልዎ ኣፈሊጡ'ሎ፡ መብዛትኦም ተቃወምቲ ሰልፍታት ምስ ሓሳብ ሄንሪ ፋለኮን ብምስምማዕ ነቲ ውጽኢት ነጺጎሞ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ኣመሪካን ምምሕዳሩን ነዚ ውጽኢት ፕረዝደንታዊ ምርጫ ቬነዝዋላ ኣፍልጦ ከምዘይህቦ ክሕብር እንክሎ፡ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ማሕበር ሃገራት ዓለም ኣብ ቲዊተሩ " ጸርፊ ንዲሞክራሲ" ክብል ኣስፊሩ'ሎ።