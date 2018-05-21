መጠንቀቕታ ኣብይ ኣሕመድ ክንደየናይ ርትዓዊ (ዝተጨበጠ) እዩ?
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ባንክታት ሃገራት ወፃኢ፡ ገንዘብ ዘለዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ምርመራ ይካየድ ከምዘሎ ብምግላፅ ኣጠንቂቖም እዮም። ውፅኢት እቲ ምርመራ ድማ ኣብ ከይዲ ዕላዊ ከምዝኸውን ሓቢሮም።
ቅድም ክብል ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ሃፍቶም ከመዝግቡ ዘኽእል ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት እኳ እንተነበሩ፡ ሎሚ እዚ ጉዳይ ኣበይ በፅሐ ዝብል ሕቶ፡ ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ሕቶ እዝን እዋናዊ መጠንቀቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን፡ ክንደየናይ መሰረት ዘለዎ እዩ?
ኣይተ ዮውሃንስ ወልደገብርኤል፡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ደርግ ንምኽሳስ ተጣይሹ ኣብ ዝነበረ ፍሉይ ቤት-ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ፡ ደሓር ድማ ኣብ ኮሚሽን ፀረ-ግዕዝይና ዓቃቢ ሕጊ፣ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝነበረ በዓል መዚ ጉምሩክ ድማ ሓላፊ ሕጊ ዝነበሩ እዮም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ትካል ግልግል ዳይነት ዘርፊ ማሕበራትን ንግድን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዳይሬክተር እዮም። ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ፡ ብኸመይ ሰበ-ስልጣን ተሓተትቲ ምግባር ይከኣል ክንብል ኣዘራሪብናዮም ኣለና።
ምስ ኣይተ ዮውሃንስ ዝገበርናዮ ዕላል፡ እነሆ።
ምዝገባ ሃፍቲ ሰበ-ስልጣን ኣቤእ በፅሓ?
ሰበ-ስልጣን ብባዕሎምን ብሽም ስድርኦምን ዘሎን ፡ ኣለና ዝበልዎን ሃፍቲ ከምዘመዝገቡ እፈልጥ እየ። ሓበሬታ እውን ኣለኒ። መብዛሕትኦም ነዚ ዝገበሩ ፡ ፈትዮም እንተይኮኑስ ተገዲዶም እዮም።
እቲ ምዝገባ ድሕሪ ምክያዶም፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር እታ ሃገር፡ ሓበሬታ ብምሓዝ፡ ሓለሓሊፎም ንሰበ-ስልጣን የፈራርሕሉ ከምዝነበሩ እፈልጥ።
ብኻልእ ወገን ድማ እንትደልዩ መሪፆም ዝኸሰስዎም፡ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ብርኪ ስልጣን ኮሚሽንርነትን ሚኒስትርን ዘለዉ ሰበ-ስልጣን ኣለዉ።
እቲ ምዝገባ ክንደየናይ ሓቃዊ ነይሩ?
ዘመዝገብዎ ሃፍትን ኣብ መወዳእታ ዝተረኸቦም መጠን ሃፍትን ዝተፈላለየ፣ ክህልዎም ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ሃፍቲ ሒዞም ዝተረኸቡ ሰበ-ስልጣን ነይሮም። ዝተኸሰሱ ግና፡ ብፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ፡ ኣፈላላይ ኣብ ዝተፈጠረሉ ግዘ ጥራሕ እዩ።
ሓበሬታታት ምዝገባ ሰበ-ስልጣን እውን ናብ ህዝቢ ዕላዊ ክኾኑ እኳ ዝግባእ እንተኾነ፡ ብሓደ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዕላዊ እንተይኮኑ ተሪፎም።
ክሳብ 5 ሚልየን ብር ዘውፅእ ሃፍቲ ኣመዝጊቦም፡ ክንድዚ ዝኣክል ሃፍቲ ከመይ ክረኽቡ ከምዝኸኣሉ እንትሕተቱ፡ ብመንግስቲ ወይ ድማ ብኮሚሽን እዩ ተኸፊሉና ዝበሉ ሰበ-ስልጣን ከምዝነበሩ እፈልጥ እየ። ዝተኸሰሱ እውን ኣለዉ።
ናይ ሕዚ መጠንቀቕታ ኣብይ ኣሕመድ 'ኸ ክንደየናይ መሰረት ዘለዎ እዩ?
ከምዝርደኣኒ፡ ኣባልን መስራትን ኤጀንሲ ድሕንነት መርበብ ሓበሬታ ብምንባሮም፡ እዚ ናይ ሎሚ መጠንቀቕታ ኣዝዩ ርትዓዊ እመስለኒ።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ስምምዕ ፀረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ፡ ሓደ ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ገንዘብ እንተቕምጥን ዘጠራጥሩ ነገራት እንትህልዉን፡ ዝምልከተን ሃገራት፡ ካብ ባንኪ ሓበሬታ ክለዋወጣ ዘኽእል ስርዓት ኣሎ።
ዘረባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ብመንፅር እዚ እየ ዝምልከቶ። ስለዚ እዚ መጠንቐቕታ ዝያዳ ርትዓዊ እመስለኒ።
እዚ መጠንቀቕታ ናብ ተግባር ይቕየር'ዶ?
ናብ ተግባር ንምቕያርን ስጉምቲ ንምውሳድን፡ ብዋናነት ሰናይ ፍቓድ መንግስቲ ከምዘድሊ እኣምን። እቲ ዓብይ ስግኣተይ ግና፡ እዚ ዓብይ ሓላፍነት ንመንን ንኣየናይ ትካልን እዩ ዝወሃብ? ዝብል እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ትካል ፀረ-ግዕዝይና ዓቕሚ ዘይብሉ ብምዃኑ፡ ንባዕሉ ኣብ ግዕዝይና (ብልሽውና) ጥሒሉ፡ መወዳእትኡ ውድቀት እዩ ኮይኑ ።
ብምቕፃል ድማ እዚ ሓላፍነት ንሚኒስትር ፍትሕን ፖሊስ ፌደራልን ተዋሂቡ። ብግዕዝይና (ብብልሽውና) ኣብ ባንክታት ወፃኢ ሃገራት ዝተቐመጠ ገንዘብ ከምዘሎ ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተመፅአሉ፡ ኣብቲ ሓበሬታ ተደሪኹ ክንዲ እቲ ዝድለ ከንቀሳቕስ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን።
ናይ ቅድም ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ዓቃቢ ሕጊ፡ ናይ ሕዚ መጠንቀቕታ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ ዝትግብር ዓቕሚ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን።
ምናልባት ሕዚ ብዝካየዱ ሓደሽቲ ሹመታት ለውጢ እንተዘይመፂኦም፤ ሕዚ ዝተሾሙ ሓደሽቲ ሰበ-ስልጣናት እውን ተስፎ ዝህቡ ኮይኖም ኣይረኣየንን።
ብሓፈሻ ክያዶታት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዋላ እኳ እንተነኣድኩ፡ ነዚ ሓላፍነት ክወስዱ ዝግበኦም ትካላት፡ ዓቕሚ ዘይብሎም (ትሕቲ ዓቕሚ) ምዃኖም ግና ነዚ ጉዳይ ዘሕዝን ይገብሮ።