ንምሕረት መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ዘይትዓደሉ እሱራት ጂዛን
ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ፤ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 1085 ኢትዮጵያውያን ንዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስዒቦም መሬት ዓዶም ረጊፆም ኣለዉ።
እዞም እሱራት፤ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስዑዲ ዓረብ ዘካየዶ ዑደት ስዒቡ፤ ምስ ልኡል መሓመድ ቢን ሰልማን ብዝተገበረ ልዝብ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሪያድን ጅዳን ብምሕረት ዝተፈትሑ እዮም።
ካብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ብስልኪ ዘዘረረብናዮም እሱራት ግን ነዚ ዕድል ዝበቕዑ ውሑዳት ከምዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ። ምእንተ ውሕስነቶም ሽሞም ክግለፅ ዋላኳ እንተዘይደለዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ግን ከውግዑና ፍቓደኛታት ኮይኖም። ንሳቶም ከምዝብልዎ፤ ካብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ዝተፈትሐ እሱር የለን።
ካብቶም ዘዘራረብናዮም እሱራት እቲ ሓደ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ታዳጕኑ። ክልተ ዓመት መመላእታ ከምዘይተፈረዶ ይዛረብ። ፍርዶም ምስወድኡ ዘይተፈትሑ እውን ብዙሓት እዮም እዩ ዝብል።
"ኣነ ካብ የመን ናብ ስዑዲ ምስሰገርኩ እየ ተታሒዘ። ንእንጀራ ክብል እየ ናብዚ ኹነታት ኣትየ። ተዓሽየ ብዝፈፀምክዎ ጌጋ እየ ናብዚ ኣትየ። ግን ከኣ ሓደ ሰብ ገበን ክፍፅም ከሎ ክመሃር እዩ ዝግበኦ። ኣብዚ ግን ንእረም ኣይኮንናን ዘለና ንሳቐ ኢና ዘለና። እዚ ቤት ህንፀት ዘይኮነስ እንዳ ስቓይ እዩ" ብምባል ነቲ ዘለሉ ኹነታት መፍርሕን መስግእን እዩ ክብል ይገልፆ።
ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ማእሰርቲ 15 ዓመት ዝተፈረዶ ካልእ እሱር፤ እሱራት መሰሎም ከምዝገሃሱ እዩ ዝገልፅ። ኣብታ ንሱ ዝተኣሰረላ ከባቢ ጂዛን እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ብሽሕ ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ከምዘለዉ ይዛረብ። ሕክምና ብኣግባቡ ክንረክብ ኣይንኽእልን ድማ ይብል።
"ናብ ኢምባሲ ኢትዮጵያ ደዊልና ስልኪ ክዓፅዉ እንተዘይኮነ፤ ከዛርቡና ንእሽተይ ቃል ክህቡና ኣይከኣሉን" ኢሉ ይወቅስ።
ነዚ ነቐፌታ ሒዝና፤ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣሚን ዓብደርቃድር ኣዘራሪብናዮም። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ንዘለዉ ዜጋታት፤ ኢምባሲኦም ብፍላይ ድማ ኣብ ጅዳ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ቆንስል ክትትል ከምዝገብር ይገልፁ።
"እዞም ኣብ ጂዛን ዘለዉ እሱራት ብቤት ፍርዲ ብያነ ዝተውሃቦም እዮም። ከከም ክብደት እቲ ገብን ዓሰርተ ዓመት፤ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት እተፈርዶም እዮም" ይብሉሞ በቲ ሕዚ ዝተጀመረ መልክዑ ምሕረት ክረኽቡ ትዕግስቲ ኣድላዪ እዩ በሃሊ እዮም። እቶም እሱራት ስልኪ እንትድውሉ እውን ኣልዒሎም ከምዘዘራርብዎም እዮም ዘገልፁ።
ከም መብርሂ እቶም ኣምባሳደር፤ በዚ ምሕረት ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እሱራት ካብ ገበን መቕተልቲ ወፃኢ ዝተኸሰሱ ክኾኑ ይግባእ ይብሉ።
"ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ እዚ ዓዲ፤ ኣብ ጉዳይ መቕተልቲ፤ ይቕረ ክብሉ ዝኽእሉ እቶም ተበደልቲ እዮም። ዋላኳ መንግስቲ ምሕረት እንተገበረ፤ እቶም ተበደልቲ እዮም ይቕረ ክብሉ ዝኽእሉ። ስለዝኾነ፤ ንሕግን ስርዓትን እዛ ሃገር ምፍላጥ እውን ኣድላዪ እዩ" ይብሉ ኣምባሳደር ኣሚን።
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ዝርከቡ እሱራት ናይ ምፍታሕ ዕድል ይህለወምዶ? ኢልና ነቶም ኣምባሳደር ሕቶ ኣቕሪብናሎም ዝሃቡና ምላሽ "ኣብዚ ጉዳይ ፃዕሪ ንገብር ኢና ዘለና። ከከም ክሶም ተራእዩ ምሕረት ዝረክብሉ መገዲ ነናዲ ኢና ዘለና" ዝብል እዩ።
ጂዛን ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንየመን ሰጊሮም ናብ ስዑዲ ዓረብያ ዝኣትዉላ በሪ እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕሉ።