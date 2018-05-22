ፈተነ ፆታዊ ግህሰት ኣብ ዩንቨርሲቲ ሚዛን ቴፒ
ተምሃሮ ዩንቨርሲቲ ሚዛን ቴፒ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ፈተነ ዓመፅ ተገይሩ ብምባል ተቓውሞኦም የስምዕ ኣለዉ።
"ሰዓት ሰለስተ ይኸውን ሓደ ገፁ ዝሸፈነ ምስ ካልኣዩ ኮይኖም ኣብ ሽቓቕ ናብ ዝነበራ ደቀኣንስትዮ ኣትዮም ንሓንቲ ተምሃሪት ክዕምፃ ፈቲኑ ምስኣእወየት ስልካ መንጢልዋ ሃዲሙ። እቲ ካልኣይ ድማ ናብ ካልእ ሽቓቕ ኣትዩ ንሓንቲ ክሕዛ ምስፈተነ ኣእውያ ዋርድያ በፂሑላ። እቲ ዋርድያ ግን ኮነ ኢሉ ክሃድም ስለዝገበሮ ይኹን ወይ ካኣ ደፊእዎ ሃዲሙ" ብምባል ሽመን ክግለፅ ዘይደለያ ተምሃሮ ነቲ ኹነታት ይገልፃ።
እተን ተምሃሮ ከምዚ ዓይነት ፍፃመታት ሓዱሽ ከምዘይኮነ እየን ዝዛረባ። ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ኣዋርሕ ጥራሕ ሓሙሽተ ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ ንዓመፅን ፆታዊ መግሃስትን ከምዝተቓለዓ ሓቢረን።
ኣብቲ ዩንቨርሲቲ ዘሎ ስእነት ቀረብ ማይ ተምሃሮ ናብዚ ሓደጋ ክቃለዓ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ተምሃሮ ካብ ሩባ ማይ ክሓውራ ብዱር ናብ ዝተሸፈነ ከባቢ ስለዝኸዳ ነቶም ፈፀምቲ ገበን ምቹእ ኩነታት ፈጢሩሎም።
ቅድም ክብል ተመሳሰልቲ ፍፃመታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ተምሃሮን ምምሕዳር እቲ ዩንቨርሲቲን ኣኼባ ተገይሩ፤ ግን ከኣ ግቡእ ቆላሕታ ስለዘይተውሃቦ ዳግም ክኽሰት ከምዝኸኣለ እየን እተን ተምሃሮ ዝገልፃ።
"ፍታሕ ምስበልናዮም ንድሕሪ ወርሒ ተፀበዩና ኢሎምና። ንኽንዛረብ'ውን ዕድል ኣይተውሃበናን ነይሩ። ክሰምዑና ኣይከኣሉን። ተዛሪብና'ኳ ይውፅኣልና እናበልናዮም ኣይሰምዑናን" ብምባል ሓንቲ ካብተን ተምሃሮ ንቢቢሲ ተዛሪባ።
ማይ ንምሕዋርን ክዳውንቲ ንምሕፃብ ናብ ሩባ ኣብ ዝወርዳሉ እዋን ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓፁር ስለዘይብሉ ተደጋገምቲ ፈተነታት ምዕማፅ ክካየድ ምኽንያት ከምዝኾነ እየን ዝዛረባ።
ነዚ ብምቅዋም መላእ ተምሃሮ እቲ ዩንቨርሲቲ ሰልፊ እንትገብሩ ድማ ብዋርድያታት መጥቃዕቲ ከምዝበፅሖም ገሊፀን።
"ተምሃሮ ብምእምኒ ተወቒዖም። ዘብዐኛታት በትሪ ሒዞም ንተምሃሮ ወቒዖም። ንዓና ተሓተትቲ ንምግባር ባዕልቶም መስትያት ሰይሮም። ሕዚ ንፈርሕ ኢና፤ ከይተረጋግአ ኣይንምለስን። ህዝቢ እቲ ከባቢ'ውን ሽምና ኣፀሊምክን ይብለና እዩ ዘሎ። ብዛዕባና ዘይኮነስ ንሽሙ'ዩ ዝግደስ ዘሎ። ብዚ ምኽንያት ነቲ ዩኒቨርሲቲ ስለዝኸበብዎ ሓለዋ እናተገበረሉ'ዩ" ብምባል ሓንቲ ተምሃሪት ስግኣታ ንቢቢሲ ተዛሪባ።
ኣብዚ ጉዳይ ንኣካላት ፀጥታ እቲ ከባብን ሚንስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያን ረኺብና ንምዝርራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ክሰምረልና ኣይከኣለን።
ይኹን ዳኣ'ምበር ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮምንደር ወዳጆ ሱሌይማን ንኢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፡ ሓንቲ ተምሃሪት ፈተነ ምዕማፅ ከምዝተኻየዳ ንተምሃሮ ብምሕባራ መሰላትና ይተሓሎ ዝብሉ ሕቶታት ክለዓሉ ከምዝጀመሩን ናብ ጎንፂ ከምዝተኣተወን ገሊፆም። ኣብ ንብረት ዩኒቨርሲቲ ዕንወት ከምዘጋጠመን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ'ውን መፀለምታ ተኻይዱና'ዩ ክብሉ ተቓውሞ ከምዘስምዑን ተዛሪቦም። ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ድማ ናይቲ ከባቢ ፍሉይ ሓይልን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ከምዝተዋፈሩ ሓቢሮም።