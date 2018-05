ሞርጋን ፈሪማን፡ ንዝቐረቦ ፆታዊ ትንኮያ ይቕሬታ ሓቲቱ

Image copyright PA ናይ ምስሊ መግለጺ ሞርጋን ፍሪማን፡ ንጓል ኣንስተይቲ ዘይምችኡነት ክስማዓ "ብፍጹም ዕላማይ" ኣይነበረን ይብል።

ኣመሪካዊ ህቡብ ተዋሳኣይ ሞርጋን ፍሪማን ፡ ብሸሞነተ ደቃንሰተዮን ካልኦት ሓያለ ሰባትን ውዒልዎ ዝተባሃለ ጾታዊ ተግባር ኣምለኪቱ ይቕሬታ ሓቲቱ።

ኣብ ኮሜድያዊት ፊልም "ባንክ ሮበሪ" ከም ተሓጋጋዚት ፕሮዳኽሽን ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ሃርቨይ ወይንስተይን ንሲኤንኤን( CNN) ከምዚ ክትብል ተዛሪባ።

"ንኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን በተዳጋጋሚ ከዳነይ እናቀልዐ ናይ ውሽጢ ስረ ገይርኪዶ ኣናበለ የሸግረኒ ነይሩ" ኢላ።

ወዲ 80 ዓመት ህቡብ ተዋሳኣይ ሞርጋን ፍሪማን ኮነ ኢሉ ንዝኾን ሰብ ዘይምችኡንትን ዘይክብረተን ክስምዖ ዝገበሮ ነገር ከምዘይኮነ ብምግላጽ ይቕሬታ ሓቲቱ።

"ዝኾነ ንዓይ ዝፈልጥኒ ኮነ ምሳይ ዝሰረሐ፡ ኮነ ኢለ ንደቂ ሰባት ሕማቕ ክስመዖም ሕማቕ ተግባር ዝፍጽም ሰብ ኣይኮነኩን" ክብል መግለጺ ኣውጺኡ።

ሞርጋን ፍሪማን፡ "ንጓል ኣንስተይቲ ዘይምችኡነት ክስማዓ ብፍጹም ዕላማይ ኣይነበረን" ይብል።

ኣብ 2013 ኣብ ፊልም Now You See Me ምስ ሞርጋን ፈሪማን ዝሰርሐት ንሓደሽቲ ተዋሳእቲ ደቀንስትዮ "ሞረጋን ኣብ ጥቓኽን እንተሃልዩ፡ ኣፍልብኽን ዘርኢ ወይ ጥብቕ ኣቢሉ ዝሕዘክን ክዳን ኣይትከደና" ኢላ ከምዝምዓደተን ይዛረባ።