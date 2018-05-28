አንዳርጋቸው ፅጌ ሎም መዓልቲ ክፍታሕ ትጽቢት ይግበር
ዋና ጸሓፊ መንግስቲ ኢትዯጵያ ሽብርተኛ ኢሉ ዝፈረዶ ምንቅስቓስ ጉንበት ሸዉዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸዉ ጽጌ ብፍሉይ ይቕረታ ከምዝፍታሕ ጠቕላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝሓለፈ ቐዳም ከምዝገለጸ ዝዝከር'ዩ።
ይኹን'ምበር ስድራ እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ፖለቲከኛ ክሳብ ሕዚ ምፍትሑ ይጽበዩ'ዮም ዘለዉ።
ሎሚ ንጉሆ ማይን ኤምባሲ ኢንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ቤት ህንጸት ቃሊቲ ከምዘለዋ ይግለጽ።
ኣብ ለንደን እትነብር በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ የሚ ሃይለማርያም በዓል ቤታ ክፍታሕ'ዩ ምስ ተብሃለ ዓብዪ ሓጎስ ከምዝተሰምዓ ብምግላጽ ክሳብ ሕዚ ግና ከምዘይተፈትሐ ትዛረብ።
"ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሕላፍ ዝፈጥሮ ጽዕንቶ ምግማት ኸቢድ'ዩ። ኮይኑ'ዉን ግና ድሕሪ ሕዚ ናብ ጽሑፍ ከዘንብል'ዩ ኢለ ይሓስብ" ትብል።
ደቀይ ከምዝፍታሕ እንትነግረን፡ ብታሕጓስ ነቢዐን ክትብል'ዉን ትገልጽ።
በዓል ቤታ ብሽብርተኝነት ኣብ ዝተፈርደ ትካል ጉንበት ሸዉዓተ ብዛዕባ ዝነበሮ ሓላፍነትን ኩነታት ስድርኡን ዝተሓተት ወይዘሮ የሚ፡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ዘለዉ ሰባት ምስ መንግስቲ ዝህልዎም ርክብ ዝተፈለጠ'ዩ። ስለዝኾነ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከምዝኽእል እግምት ነይረ ኢላ።
ዋና ኮሚሽን አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ትሕቲ ቁፍጽር ካብ ዝዉዕል ጀሚሩ ክፍታሕ ክዉትዉት ዝጸንሐ ሪፕራይቭ ዝተብሃለ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ኣዳም ስሚዝ ክሳብ ሕዚ ከምዘይተፈትሐ ብምግላጽ ሎም መዓልቲ ብሄራዊ በዓል ስለዝኾነ ዘይክፍታሕ ይኽእል'ዩ ዝብል ስግኣት ከምዘዎ ይዛረብ።
ካብዚ ብተወሳኪ ኤምባሲ ኢንግሊዝ ህጹጽ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ከዳሉ ከምዘለዎ ብምግላጽ፤ ወላዲ ኣቡኡ ክርኢ ከምዝኽእል ሓቢሩ።
ዜግነት ዓዲ ኢንግሊዝ ዘለዎ ኣቶ ኣንዳርጋቸዉ ብገበን ሽብር ክልተ ግዘ ኽሲ ተመስሪቱዎ ብዕድመ ልክዕ ክቕጻዕ ተፈዱዎ ነይሩ።