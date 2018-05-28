ፖሊስ ኬንያ ብምጥፍፋእ 90 ሚሊዮን ዶላር ንዝጠርጠሮም ኣሲሩ

  • 28 ሜይ 2018
ባንዴራ ኬንያ

ዋና ዳይረክተር ሀገራዊ አገልግሎት መናእሰይ ኬንያ ሪቻርድ ኑዱቤይ ኣብቲ ትካል ኣጋጢሙ ዝተብሃለ ምጥፍፋእ 90 ሚሊዮን ዶላር ምፅራይ ክግበረሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ውዒሉ።

ትማሊ ምሽት ፖሊስ ንሓላፊ ጉዳያት ሒሳብ እቲ ትካልን ካልኦት 16 ተጠርጠርትን ኣሲሩ።

እቶም ተጠርጠርቲ ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ንግዚኡ ኣብ ናይሮቢ ቤትፅሕፈት ምፅራይ ገበን ይርከቡ።

እዞም ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓሉ ምስ 10 ዝተፈላለዩ ትካላት ብዝተዛመደ፤ ብሚልዮናት ዶላራት ዝቑፀር ምትላል ጨረታ ከምዝተፈፀመ ዘርኢ መረዳእታ ናብ ኢድ ዋና ሓላፊ ቤትፍርዲ እታ ሃገር ኑርዲን ሃጂ ምስበፅሐ እዩ።

እቲ ገንዘብ ተጠፋፊኡ ዝተብሃለ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት እንትኾን፤ ብዙሓት ምንጭታት ከምዝገለፅዎ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተዋደደን ብዙሓት ሰብ መዚ ዘሳተፈን እዩ።

እዚ ምጥፍፋእ ልዕሊ ዓሰርተ ቢሊዮን ሽልንግ ኬንያ፤ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝጀመሮ ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ፈተና ኮይንዎ'ሎ።

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