ሞዛምቢክ፡ ጅሃድ ንገባር ሰይፎም
ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ሞዛመቢክ፡ ዝተፈጸመ መስየፍቲ 10 ሰላማውያን ሰባት፡ ጉጅለ እስላማዊ ዕጡቕ ፈጺምዎ ከምዝኸውን ይጥርጠር ክብሉ ሰብ መዚ ሞዛምቢክ ተዛረቦም።
እዚ ስየፋ ኣብ ዞባ ካቦ ደልጋዶ እተርከብ ሞንጃነ እተብሃል ዓዲ ዝተፈጸመ ኾይኑ ኣብ ሞንጎ እቶም ዝተሰየፉ ህጻናት ከምዝርከብዎም ተገሊጹ።
ዞባ ካቦ ደልጋዶ ብዕደናን ነዳድን ሃፍታም ዝኾነት ዞባ ኮይናእዚ እስላማዊ ዕጡቕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓሓሊፉ መጥቓዕቲ ይገብር ምንባሩ ይዝከር።
እዚ ዕጡቕ እስላማዊ ጉጅለ በደቂ ሞዛምቢክ ኣልሽባብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ኣብ 2015 እዩ ተመስሪቱ፡ ምሰቲ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ብተማሳሳሊ ስም ዝጽዋዕ ጉጅለ ጅሃድ ግን ከሳብ ሕጂ ፈሉጥ ርክብ የብሉን።
ሓደ ካብዞም ዝተሰየፉ ኣማሓዳሪ እታ ስየፋ ዝተኻየደላ ዓዲ ምዃኑ ነብርቲ ሞነጃነ ንAFP ሓቢሮመ።
ፖሊስ ሞዛምቢክ ምስዚ ምትሕሓዝ ኣልዎም ዘበሎም ከባቢ 200 ሰባት ቀይዱ'ሎ።
ዳይሬክተር ፍትሒ ዞባ ካቦ ደልጋዶ ኣልቫሮ ጁኔር በዚ እስላማዊ ዕጡቕ ዝውነና ሽውዓተ መሳጊድ ብመንግስቲ ክዓንዋ ከምዝተገበራ ይገልጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ባይቶ ሞዛምቢክ ንትግባራት ግብረሽበራ ከሳብ ናይ 24 ዓምታት ዘእስር ሕጊ ምጽዳቑ ይዝከር።