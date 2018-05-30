ኣብ ደቡብ አፍሪካ እቲ ዝተሓተ ወርሓዊ መሃያ 278 ዶላር ክኸውን እዩ
ፓርላማ ደቡብ አፍሪቃ ዝተሓተ መጠን መሃያ ዝድንግግ ረቂቕ ሕጊ ከምዘፅደቀ ተገሊፁ።
ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዓለምና ልዑል ናይ መሃያ ኣፈላላይ ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ሓንቲ እያ።
እዚ ኣብ ፓርላማ ተቐባልነት ዝረኸበ ሕጊ ብሰዓት እቲ ዝነኣሰ ክፍሊት 20 ራንድ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዝኾነ ይድንግግ።
እዚ ማለት ድማ ብሰዓት ኣስታት ሓደ ዶላርን ስሳ ሳንቲምን እዩ።
ዋላኳ ፕሬዚዳንት ራማፖሶ ነዚ ረቂቕ ናብ ሕጊ ዝቕይር ክታሙ እንተዘየንበረ፤ እዚ ወሰኽ ክፍሊት እንተነኣሰ መነባብሮ ናይ 6 ሚልዮን ዜጋታት ከምዘመሓይሽ ትፅቢት ይግበር።
ገዛኢ ሰልፊ ኤኤንሲ ነቲ ሕጊ ታሪኻዊ ኢልዎ።
ዲኤ ዝበሃል ዓብዪ ተነሓናሒ ሰልፊ ብወገኑ ነቲ ስጉምቲ ዝቃወም መግለፂ ኣውፂኡ።
"እቲ ረቂቕ ሕጊ እኹል ህዝባዊ ዘተ ኣይተገበረሉን፤ ብዙሓት እውን ንስእነት ስራሕ ከሳጠሖም እዩ" ብምባል ኮኒንዎ።