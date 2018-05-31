ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፌደሬሽን ተነጺጉ

  • 31 ሜይ 2018
መለለዪ ፌደፌሽን ባህልን ስፖርትን ኢትዮጵያዉያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ Image copyright ferrantraite

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ዓመት ኣብ ከተማ ዳላስ ብፌደሬሽን ስፖርት ኢትዮጵያዉያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ መበል 35 ፌስቲቫል ባህልን ስፖርትን ንምስታፍን መደረ ንምስማዕን ዘቕረቦ ሕቶ ተቕባልነት ኣይረኸበን።

እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ቀጻሊ ፌስቲቫላት ኣብ ቀጸልቲ ፌስቲቫላት ክሳተፍ ከምዝኽእል ግና ኣፋፍኖት ዝህብ ነገር ገዲፉ።

እቲ ፌደሬሽን ቀንዲ መንጸጊ ነጥብታቱን ምኽንያቱን ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ብምጥርናፍ ኣብ ድሕረ ገጹ ብዝርዝር ኣስፊርዎ ይርከብ።

ቐዳማይ ነገር እቲ ሕቶ ፌስቲቫል ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ምምጽኡ ዝዛመድ ስለዝኾነ ደሕንነት ኣጋይሽ ንምሕላዉ ተወሰኽቲ ስጉምታት ንምዉሳድ እኹል ጊዜ ከምዘየሎን ኣቐሚጡ።

ካብዚ ሓሊፉ እቲ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ስታዲየም ቐዳማይ ሚኒስተር ክፈጥሮ ብዝኽእል ትኹረት ስዒቡ ዝመጽእ ዕዱም ንምእንጋድ ዓቕሚ ከምዘይብሉን ዉድድራት ዝምልከት ቅድመ ምድላዉ ከምዝወድአን'ዉን ሓቢሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት