ጎንጺ፡ ሓደ ምኽንያት ምምዝባል ህጻናት
ክልላት ሶማል ኢትዮጵያን ኦሮሞያን ኣብ ዝዋሰናሎም ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ኣብ ሞንጎኦም ዝተልዓሉ ጎንጽታትን ሓይልታት ጸጥታ ዘብጽሑዎ መጥቃዕቲ ጉድኣት በጺሑዎም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ካብ ዉሽጢ እታ ሃገር ሓሊፉ ናብ ጎረቤት ሃገር'ዉን ከይተረፈ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም'ዮም።
ኣብ ሞንጎ እዘን ክልላት ዝነበረ ጎንጺ 93 ሽሕ ዝጽግዑ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም እንተመዛብል ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝበጽሐ ህጻናት ድማ ካብ መኣዲ ትምህርቶም ክሞናጎዩ ተገዲዶም'ዮም ይብል ወርሒ ጥሪ 2018 ዝወጽአ ጸብጻብ ዉድብ ሕቡራት ሃገራት።
ካልኦት ልዕሊ 1ሽሕን 500ን ህጻናት ክልቲኤን ድማ ካብ ስድርኦም ተፈላልዮም'ዮም ክብል ይገልጽ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተዳለዉ ግዚያዊ መዕቖቢ ክሰፍሩ ተገይሩ'ዩ።
ግዜ ቁልዕነትን ምምዝባልን
ጎንጺ፡ ህጻናት እዋን ቁልዕነቶም ካብ ዘጠዓዕሙሎም ኣጋጣሚታት ብምትእጉጓል ትምህርቶምን ህጻንነቶምን እናመንዘዐ፡ ምምዝባልን ምንግልታዕን እናፈተኖም ክዓብዩ ዘገድድ ዓብዪ ምኽንያት ሕማቕ ህይወት'ዩ።
ወይዘሮ ፈቲሃ ኣደም ካብ ከተማ ጅግጅጋ ህጻን 8ተ ወርሒ ሒዘን እየን ክልተ መስከረም ብምኽንያት እቲ ጎንጺ ናብ ክልል ኦሮሚያ ናብ ዝርከብ መዕቖቢ ዝኣተዋ። እዘን ዝሓሸት ጽባሕ እናመዓደዋ ኣብ መዕቖቢ ድሬ-ጥያራ ዝርከባ ኣደ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ጥዕና ህጻናት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከምዝርከብ ይዛረባ።
"እዚ'ዩ ክብሎ ብዘጸግመለይ ኩነታት'የ ካብ መረበተይ ወደይ ሒዘ ተመዛቢለ። ብዘይ መግብን ማይን ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ዝርከብ መዕቖቢ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ምጽናሕ ህጻናት ይሓሙና ስለዝነበሩ ናብ ሃማሬሳ ተሰጋጊርና። ጸኒሑ ድማ ናብ ወረዳኹም እተዉ ስለዝተብሃልና ናብ ድሬ-ጥያራ ኣቲና" ይብላ።
ነዘን ኣደ ሓዊሱ ካብ 8 ክሳብ 10 ኣባላት ዝርከቡዎም መራሕቲ ስድራ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት'ዮም ዝርከቡ።
"ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ስለዘየሎ ህጻናት ብጣዕሚ'ዮም ዝጽገሙ" ዝብላ ወይዘሮ ፈቲሃ፡ "ዘለናሉ ከባቢ ብኣግራብ ዝተሸፈነን ካብ ሸኽላ ዝተሰርሐን ስለዝኾና ኣዝዩ ስለዝቖርር ወደይ ክሳብ ሕዚ ብቑሪ እናተጠቕዐ ይሓመኒ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ህጻናት ኣለዉ። ናብዚ መጺኡ ዝርእየና ሰብ ግና የለን" ይብላ።
ብምኽንያት እቶም ዘጋጥሙ ዝነበሩ ጎንጺታት ተመዛቢሎም ኣብ ግዚያዊ መዕቖቢ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ከምዝወጽኡ ዝዛረቡ ኮሚሽነር ሓደጋን ኣመራርሓ ስግኣትን ኣይተ ምትኩ ካሳ፡ ነቶም ዝተረፉ ምላሽ ንምሃብ ይስራሕ ከምዘሎ'ዮም ዝዛረቡ።
"ክሳብ ሕጂ ኣብ መዕቖቢ ንዝርከቡ ኣደታትን ህጻናትን ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ኣብ ታሕቲ ምስ ዘለዉ ሴክተራት ጥዕና ብምትሕብባር ደገፍ ይገብር'ዩ ዘሎ። ካብዚ ብዝሰገረ ህጻናት ከይጥቅዑ ሓይሊ ዉሃብቲ መግብታት ብወገን እቲ ኮሚሽን ይቐርቡ ኣለዉ" ኢሎም።
መዕቖቢ ሰሪሕና ክነእትወኩም ኢና ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ ነገር ክንርኢ ኣይተዓደልናን ዝብላ ወይዘሮ ፈቲሃ ግና ዝሓሸ ኣገልግሎት ጥዕና ምርካብ ከምዘጸግም'የን ዝዛረባ።
"ዝተመለሱ ኣለዉ'ዮም። ንዓና'ዉን ጽባሕ ዝሓሸ ነገር ክመጽእ'ዩ ብዝብል ተስፋ እንተተጸበና'ዉን ህጻናት ልክዕ ከማና ጻዕዳ ሩዝ ጥራሕ'ዮም ዝበልዑ። ዝሓሸ ኣገልግሎት ጥዕና ምርካብ ድማ ኣጸጋሚ ስለዝኾነና ዘላቒ ፍታሕ ንደሊ ኢና" ዝብል ርኢይቶ ኣለወን።
ስግኣትን ዳግም ምጥያስን
67 ሚኢታዊት ተመዛበልቲ ኣብ ኣወሰንቲ ከባቢታት ዘሎ ጸገም ብምስጋእ ዝተመዛበሉ እንትኾን፡ ናብ 300 ሽሕ ዝጽግዑ ናብቲ ዝነበርሉ ከባቢ ተመሊሶም'ዮም ዝብል እቲ ኮሚሽን፡ ክምለሱ ዘይደለዩ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ 11 ከባቢታት በምሕራይ ኣብ መዕቖቢ ዝነበሩ ሰባት ዳግም ንምጥያስ ብመሰረት ዝተትሓዘ ትልሚ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 30 ሽሕ ዳግም ክዕቆቡ ተገይሩ'ዩ ይብል።
ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ድማ፡ 8 ከባቢታት ተሓርዮም፡ እቶም ኣርባዕተ ከምዝተሰርሑ ብምግላጽ እቶም ዝተመዛበሉ ንምስፋር ዝስራሕ ስራሕ ክቕጽል'ዩ ኢሉ።
ኮይኑ ግና ኣብ ዉሽጢ መዕቆቢ ንዝርከቡ ሰባት ኣብ ዝቐርብ ኣገልግሎት ክፍተት ከምዘሎ እቲ ኮሚሽን ይቕበል።
"ክፍተታት ኣለዉ'ዮም። ሰባት ካብ መዕቆቢ ከባቢታት ብምዉጻእ ብዘላቕነት ንምጥያስ ምምሕዳር ከተማታት እቶም ዝዓረፉሎም ሓላፍነት ስለዝወሰዱ ካብኦም ዝወሃቦም ኣገልግሎት'ዮም ዝረኽቡ። ከም በዝሒ ህጻናት ዘድሊ ወጻኢ ኣገልግሎት ጥዕና ምሕታት ካልእ ኣማራጺ'ዩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እዚ ትኹረት ተዋሂቡ ይስርሐሉ'ዩ ዘሎ" ብምባል ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ምላሽ ይህቡ።
"ካብዚ ብዝዘለለ ምላሽ ናይ ምሃብን ዳግም ኣብ ምጥያስን፣ ኣብ ክልቲኤን ክልላት ዘለዉ ጸገማት ልምዓት ምፍታሕን ዘይተወድኡ ጉዳያት ወሰን ክልቲኤን ክልላት ንምኽምባት ይስራሕ ኣሎ" ዝብሉ እቶም ኮሚሽነር፡ ቐጻሊ ጎንጺ ጠጠዉ ክብልን ኣይንምለስን ዝበሉ ሰባት ብምርድዳእ ናብ ዝነበርሉ ከባቢ ክምለሱን ኮንፈረንስ ሰላምን ልምዓትን ክልቲኤን ክልላት ከምዝካየድ ኣመልኪቶም።
ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝምልከት ክልቲኤን ክልላት ሓላፍነት ወሲደን ይከታተልኦ ኣለዋ። ሰባት ናብ መረበቶም ክምለሱ መንግስታት እተን ክልላት ይሰርሑ ኣለዉ ብምባል፡ እቶም ተመዛበልቲ ዝምለስሉ ዕድል ድማ ሰፊሕ ከምዝኾነ ሓቢሮም።
ኢትዮጵያ
•ብፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ትምራሕ
•ርእሰ ከተማ፡ ኣዲስ ኣበባ
•በዝሒ ህዝቢ፡ 102.5 ሚሊዮን
•ሰፋሕቲ ቋንቋታት፡ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛን ሶማልን
•ማእኸላይ ግምት ዕድመ ምንባር፡ 63 (ደቂ ተባዕትዮ) 67 (ደቂ ኣንስትዮ)
•መተዓዳደጊ ገንዘብ፡ ብር
•መራሒ፡ ኣብዪ ኣሕመድ (ዶክተር)
ንህጻናት ዘይጠዓመት ዓለም
መራሕቲ ሃገራት ዓለም ኣብ 2015 ተኣኪቦም ቐጸልቲ ሸቶታት 15 ዓመታት እንተጽድቑ "ንህጻናት ትምቹእ ዓለም ክንፈጥር ኢና" ኢሎም ብሓደ ድምጺ ፈሪሞም'ዮም።
ኣብ 2030 ኩሎም ህጻናት ናይ ምምሃር፣ ኣገልግሎት ጥዕና ናይ ምርካብን ምሕብሓብን መሰሎም ክሕለወሎም'ዩ ተባሂሉ ቃል ዝተኣተወሎም ህጻናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ህጻንነቶም ይምንዝዑ'ዮም ዘለዉ።
ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ህጻናት እቶም ፍርቂ (ማለት'ዉን ሚሊዮን ህጻናት) ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምጽናት ይርከቡ ይብል ናይዚ ዓመት ጸብጻብ ሴቭ ዘ-ችልድረን።
ህጻናት ህጻንነቶም ብኣጋ ኣብ ዝቑጸየሉ ሃዋህዉ ይርከቡ። መብዛሕትኦም እንትግለሉ፡ ካልኦትን ድማ ብድኽነት፣ ጎንጽን ኣድልዎን ይፍተኑ ከምዘለዉ እቲ ጸብጻብ የመልክት።
ልዕሊ 1.2 ቢሊየን ህጻናት ዓለም ኣብ ከቢድ ስግኣት ይርከቡ። ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሽፋን ዝሕዝ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ 13 ሚኢታዊት ህጻናት ሓሙሽተ ዓመት ከይመልኦም ህጻንነቶም ይምንዝዑ።
ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ 1.2 ቢሊየን ህጻናት መን'ዮም?
ከም ጸብጻብ ሴቭ ዘ-ችልድረን
1 ቢሊየን ህጻናት ብድኽነት ኣብ ዝጥወፋ ሃገራት
ከባቢ 240 ሚሊዮን ጎንጽን ዘይምርግጋእን ኣብ ዝነገሰን
575 ሚሊዮን ህጻናት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣድልዎ ኣብ ዝዓብለለን ሃገራት ይርከቡ።
በዚ ምክንያት ህጻንነቶም መከራን ስቓይን ዝበልዖ ህጻናት ቑጽሮም ዛይዱ ኣሎ።
ምርግጋእ ዝበሃል ዝርሓቓ ደቡብ ሱዳን ድማ ህጻናት ዝጽነቱላ 5ይቲ ክፍእቲ ሃገር'ያ። 67 ሚኢታዊት ህጻናት ትምህርቲ ኣይረኽቡን፣ 32 ሚኢታዊት ድማ ተመዛቢሎም'ዮም።
ካብዚ ሓሊፉ ብምኽንያት ኣብ ዘይዕድመ መርዓ፣ ድኽዳኸን ዕብራንን፣ ጎንጽን ኲናትን ኣብ ሃገራት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዝርከቡ ህጻነት እናተፈተኑ፡ ህጻንነቶም ዝምንዝዑ ዘለዉ መሰረታዊ ጸገማት'ዮም፥
ኩሉ ህጻን ግና ካብ ጉድኣት ብምሕላዉ ዝሓሸ ጽባሕ ይግብኦ።