ጽዑቕ ተቓውሞን ውግዘትን ኣንጻር ሓድሽ ግብሪ ኣሜሪካ
ኣብ ልዕሊ ካብ ደገ ዝኣትው ፍርያት ኣሊሚንየምን ኣቻዮን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘተኣታትዎ ሓድሽ ግብሪ ዝምልከት የዕሩኽ ሃገራት ኣሜሪካ ዘስመዐኦ ተቓዉሞ ከምዝጸዓቐ ይግለጽ።
ብፍላይ እተን በቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝተተንከፋ ሃገራት ተመጣጣኒ ግብሪ ኣብ ልዕሊ'ቲ ካብ ኣሜሪካ ዘእትውኦ ፍርያት ክስልዓ ከምዝኾና ይገልጻ ኣለዋ። ኣባላት ባይቶ ሪፓብሊካን`ውን ነቲ መንግስቲ ዝሰልዖ ቐረጽ ተቓዊሞሞ።
መራሕቲ ናይተን በዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝተተንከፋ ሃገራት ብሓርቖት ተቓውምኦም ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ መደባት ከምዘለዎም ይገልጹ።
ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብቴሌፎን ምስ ትራምፕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ እቲ ስጉምቲ "ሕጋዊ" ኣይኮነን ኢልዎ።
ሕብረት ኤውሮጳ ኣንጻር`ቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ "ጽኑዕን ተመጣጣንን" ግብረ-መልሲ ከምዝህበሉ ፕሬዚደንት ማክሮን ንትራምፕ ከምዝሓበሮ ቤተ መንግስቲ ፈረንሳ ሓቢሩ።
ከምዝፍለጥ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ምስ ኣሜሪካዊ መዝንኡ ጽቡቕ ዝምድና ኢዩ ዘለዎ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ፡ ኣሜሪካ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደት ምዕልቕላቕ ፍርያት ኣሊሚንየምን ኣቻዮን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ፡ ነተን ነዚ ፍርያት ዘፍርያን ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ትካላት ስግኣት ይኾና ስለዘለዋ ኢዩ ዝብል መመኽነይታ ክህብ ፈቲኑ።
እንተኾነ እቲ ዝቐረበ መመኽነይታ እተን የዕሩኽ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ነጺገንኦ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን እቲ ዝቐረበ መመኽነይታ "ላግጺ" ኢዩ ኢልዎ።
"ካናዳ ኣምብኣር ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስግኣት ኢያ ምባል ዘይእመን`ዩ" ኢሉ ኣቲ ቀዳማይ ሚኒስተር።
ካልኦት`ከ እንታይ ይብሉ ኣለው?
ሚኒስተር ኣህጉራዊ ንግዲ እንግሊዝ፡ ሊያም ፎክስ ከምዝበሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቻዮ ዝተሰለዐ 25 ሚኢታዊት ቀረጽ "ትርጉም ኣልቦ" ኢዩ ኢልዎ።
እቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ድማ ፍርያት ኣሜርካ "ንምሓላውን ምክልኻልን" ዝዓለመ ኢዩ ኢሉ። እቲ ዘሕዝን ድማ ምስታ ናይ ቀረባ መሓዛና ዝኾነት ሃገር ኣብ ሕነ ምፍዳይ ምእታው ኢዩ ኢሉ።
ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሜክሲኮ ድማ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ቀረጽ ክትስልዕ ኢያ ኢሉ።
እቲ ኣዝዩ ጸላዊ ዝኾነ ኣፈኛ ባይቶ ፖል ረያን ድማ "ምስቲ ውሳነ ኣይሰማማዕን ኢየ" ኢሉ።
ካናዳ፡ሜክሲኮን ኤውሮጳን እንታይ ስጉምቲ ክወስዳ እየን?
ካናዳ ካብ 1 ሓምለ ጀሚራ ኣብ ልዕሊ`ቲ ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ዘውጽእ ፍርያት ኣሜሪካ ስጋብ 25 ሚኢታዊት ቀረጽ ክትስልዓሉ ከምዝኾነት ገሊጻ።
ሚኒስተር ፋይናንስ ሜክሲኮ ድማ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣሜሪካ ሓድሽ ቀረጽ ክስትልዕ መደባት ከምዘለዋ ገሊጹ።
ሕብረት ኤውሮጳ ድማ 10 ገጽ ዝሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ፍርያት ኣሜሪካ ሕነ ዝፈዲ ዓይነት ቀረጽ ኣውጺኡ ኣሎ።