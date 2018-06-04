ካቢነ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንምልዓል ረቂቕ ኣዳልዩ
ካቤኔ ሚንስትራት ኢትዮጵያ ንሽድሽተ ኣዋርሕ ተወሲኑ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንኽለዓል ረቂቕ ሕጊ ኣፅዲቑ።
መንግስቲ እታ ሃገር ከምዘፍለጦ፡ ሕግን ስርዓትን ናብ ንቡር ተመሊሱ'ሎ።
ካብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ይለዓሉ ዝነበሩ ከበድቲ ተቓውሞታት'ውን ኣብቂዖም ኣለው።
ብኣሽሓት ዝቑፀሩ እሱራት ክፍትሑ ከለዉ፡ ብዙሓት ናይ ምምሕያሽ መብፅዓታት ተኣትዮም።
እቲ ረቂቕ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር።
እቲ ኣዋጅ ክፀንዕ ካብ ዝተወሰኖ ሽድሽተ ኣዋርሕ ብክልተ ወርሒ'ዩ ቀዲሙ ክለዓል ዝተሓሰበ።
ሚልዮናት ዜጋታት ካብ ቁጠባ እታ ሃገር ማዕረ ተረባሕቲ ብዘይምናባሮም ሕቶታት ክለዓሉ ፀኒሖም'ዮም።
ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር ተቓውሞታት ክለዓሉ ኪኢሎም።
ተቓወምቲ'ውን፡ ግምባር ኢህወዴግ ዝተቖፃፀሮ ስልጣን ክፍንውን ተቓወምቲ ብናፅነት ክንቀሳቐሱን ሕቶ ከቅርቡ ፀኒሖም።
መብዛሕቲኦም ተወለድቲ ኦሮሞ (ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ህዝቢ) ካብ ፖለቲካ፣ ቁጠባን ባህልን ንዓመታት ብዝግብኦም መጠን ተረባሕቲ ኮይኖም ከምዘይፀንሑ ይገልፁ።
ገለ ተወለድቲ ኣምሓራ'ውን ዓብላልነት ናይ ተጋሩ ከምዘሎ ይገልፁ።
ኣብ ዝሓለፉ ሕደት ዓመታት ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ከምዝነበሩ፤ ብፖለቲካዊ ቅዋሞም ዝእሰሩ፣ ዝሳቐዩን ዝቕተሉን ከምዝነበሩ ጥርዓናት ይቐርቡ።