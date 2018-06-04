ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ንሓንቲ ጎርዞ ኣገዲዶም ስዒሞማ
ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱቴርቴ ካብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ኣቓልቦ መራኸቢኡ ብዙሓን ብምስሓብ ይፍለጡ።
ኣደንዛዚ ዕፀ-ፋርስ ንኸይውሰድ ብምቅዋሞም ዝፍለጡ ዱቴርቴ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኮርያ እዮም ነይሮም።
ኣብታ ሃገር ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዯ ሃገሮም መደረ ድሕሪ ምስማዕ ከኣ፡ ካብተን ተኣኮበን ዝነበራ ደቀንስትዮ ንሓንቲ ጎርዞ ብምፅዋዕ፡ ኣብ ከንረፈሮም ንክትስዕሞም ብተደጋጋሚ ሓቲቶምዋ። ተሳኺዑሎም ድማ።
እቶም ፕረዚደንት ሓደ መፅሓፍ ብነፃ ንምሃብ እዯም ነተን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መድረኽ ጸዊዖምዎን።
ነታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሙዕጉርታ ጥራሕ እንትስዕምዋ፡ ነታ ካልአይቲ ጎርዞ ግና ኣብ ከንፈረይ እንተዘይስዒምክኒ ኢሎም ጨቕጪቖምዋ።
ከምኡ ብምግባሮም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ከጣቕዑሎም እንከለዉ መራኸብቲ ሓፋሽ ግና ይኹንነኦም ኣለዋ።
ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዯ ጽያፍ (ዘይንቡር) ዘረባ ብምዝራብን ብቑጠዖኦምን ዝፈለጡ እዞም ፕረዚደንት፡ ንጓል ሃገሮም ናብ መድረኽ ብምዕዳም፡ ከም ዋዛ ኣምሲሎም ምስዓሞም ግና፡ ብተሓለቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ይኹነኑ ኣለዉ።
ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰል ፊሊፒንስ ጋብሬላት፡ " ኣቓልቦ ንምስሓብ ንጓል ኣንስተይቲ ንዕቐት ብዘለዎም መራሒ ዝተገብረ ዘይረብሕ ዘፅልእ ተዋስኦ" ብምባል ንተግባር ዱቴርቴ ተቓዊመንኦ።
እታ ጎርዞ ድሕሪ ብዙሕ ምድፍፋእ እያ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ከንፈሮም ስዒማቶም።
ሓደ ሓደ ተጠቀምቲ ትዊተር ድማ " ስልጣኖም ከንፈር ጓል ንምስዓም ተጠቒሞምሉ" ብምባል ወቒሶሞም።
ዱቴርቴ፡ ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዯ ብዝተተሓሓዘ ተግባር ክኹነኑ እዚ ፋልማዮም ኣይኮነን።
ኣብ ጎስጓስ ምርጫ 2016፡ ብዛዕባ ሓንቲ ተዓሚፃ ዝተቐተለት ጓል ኣንስተይቲ ተዛሪቦም ነይሮም።
እቲ ዓመጽ ከም ዘሕረቖም እኳ እንተገለፁ፡ " ምዕማፃ ሓደ ነገር እዩ። ይኹን እንበር ፅብቕቲ ብምዃና እዩ። ምዕማፃ ዘይተርፍ ከኣ እቲ ከንቲባ እንተዝቕድም ፅቡቕ ነይሩ" ክብሉ ምዝራቦም ይዝከር። ኣብቲ እዋን ንሶም ከንቲባ እዮም ነይሮም።
እቶም ፕረዚደንት፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት፡ ንወተሃደራት ፊሊፒኒስ " ንኮሚዩኒስታውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕፍረተነ ኣነጻጺረኩም ክትትኩሰሉን ይግባእ" ክብሉ መምርሒ ብምሃቦም ንብዙሓት አሕሪቑን ኣቖጢዑን እዩ።