ሰበ ስልጣን ኤርትራ፡ መንግስትና ቅድሚ 16 ዓመታት ስለዝመለሰ ሕጂ ዝህቦ ምላሽ የብሉን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ቅድሚ ክልተ መዓልታት እኳ እንተፍለጠ፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከሳብ ሕጂ መልሲ ከይተዋህበ እዩ ጸኒሑ።
ይኹን እምበር፡ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል"መርገጺና እዉጅን ንጹርን እዩ። ስምምዕ ኣልጀርስ ይኹን ዉሳነ ዶብ፡ ብዘየወላዉል ካብ ንቕበሎ 16 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ" ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ'ሎ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ኣቶ እስቲፋኖስ ኣፈወርቂ'ዉን ብስልኪ ርእይቶኡ ሂቡ ኣሎ።
ኣምባሳደር እስቲፋኖስ እውን ብተመሳሳሊ፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ እቲ ዉሳነ ኣትሒዙ መርገጺና ንጹር ምዃኑ ብምሕባር፡ "ኢትዮጵያ ኣብዚ መርገጺ'ዚ እንተሰሚራ ብእወታ ዝርአ ስጉምቲ ኢዩ።
ንሱ ወሲኹ "ኮምሽን ዶብ ኣብ 2002 ዉሳኒኡ ምስ ኣሕለፈ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ከም ዓቢይ ዓወት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኢዩ ወሲድዎ፤ ኣብኡ ከኣ ጠጠዉ ኢሉ ጸኒሑ፤ ክሳብ ሕጅ'ዉን ኣብኡ ደዉ ኢሉ ኣሎ" ድሕሪ ምባል "ኤርትራ ከም ሓድሽ እትህቦ መግለጺ የብላን" ይብል።
"ክልቲኡ ህዝብታት ንዉግእ፡ ንድኽነት፡ ንድሕረት ኣይኮነን ተፈጢሩ" ዝበለ ኣምባሳደር እስቲፋኖስ፤ ወነንቲ እኹል ዝኾነ ባህርያዊ ጸጋታት ዝኾኑ እዞም ክልተ ህዝብታት፤ ብሰንኪ ኵናት ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ክዉዕል ከም ዘይከኣለ ይሕብር።
ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ወሲኹ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዉጺእዎ ዘሎ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሓድሽ ክስተት ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ይገልጽ።
"ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብህወሃት ዝተባሕተ ኢዩ ነይሩ። ህወሓት ንኢትዮጵያ ንምብትታን ክሰርሕ'ኳ እንተጸንሐ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ተቓዉሞ ግን ክዕወት ኣይከኣለን" ብምባል "እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት፡ ፖለቲካ 'ታ ሃገር ካብዚ ዕብለላ ከም ዝወጽአ ዘመላኽት ኢዩ" ኢሉ።
ካብዚ "ዝነፍስ ዘሎ ጽቡቕ ንፋስ" ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮኑ፤ እቲ ዞባ ብምለኡ ከም ዝጽሎ ዝሓበረ ኣምባሳደር እስቲፋኖስ፤ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኣሳታፊ ለውጢ ንኹሉ እቲ ዞባ ኢዩ ዝጸሉ" ብምባል "ካብ ዉግእን ወጥርን ብዘይካ ድኽነት፤ ስደትን ምብኻን ሃብትን ካልእ ዝርከብ ዉጽኢት የሎን" ኢሉ።