"ካብ መረብ ምላሽ ናትና ቦታ እዩ" ኣማሓዳሪ ባድመ
ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ተግባራዊ ክገብር ወሲኑ'ሎ። በዚ መሰረት ንባድመ ሓዊሱ ካልኦት ንኤርትራ ዝተወሰኑ ከባብታት ዶብ ኣሕሊፋ ክትህብ ትፅቢት ይግበር።
ይኹን ዳኣ'ምበር እቲ ውሳነ ተቓውሞ እናጋጠሞ እዩ። ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝነበሩ ኣቦ መንበር ሰልፊ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፡ በቲ ውሳነ ካብ ዘይተሓጎሱ እዮም።
"ኣባል ፓርላማ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን እውን ብዛዕባ'ዚ መርገፂ ነይሩና። እቲ ስምምዕ ንረብሓ ኢትዯጵያ ዘይሕሉ ስለዝኾነ መሊሱ ናብ ዘተ ክቐርብ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ነይሩና" ዝብሉ እቶም ፕሮፌሰር፡ ሕዚ'ውን ተመሳሳሰሊ መርገፂ ከምዘለዎምን እቲ ውሳነ ንኢትዮጵያውያን ዝሰማማዕ ከምዘይኮነን ገሊፆም።
ኣቦ መንበር ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ተቓዋሚ ሰልፊ ዓረና፡ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ብወገኖም፡ ዝመርሕዎ ሰልፊ ነቲ ውሳነ ከምዘይቕበል ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
"ንህዝቢ ምምኻር የድልይ ነይሩ። ምስ ሰልፍታትን ካልኦት ኣካላትን ምዝርራብ ምተገበአ። እቲ ጉዳይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ማዕፆ ዓፂኻ ብዝግበር ኣኼባ ዝፍታሕ ኣይኮነን" ኢሎም።
"ክንደይ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ" መሬት በዚ ኣገባብ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ዝርከብ ሰላም ከምዘይህሉ ሓቢሮም።
እቲ ውሳነ ኣብ ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ነበርቲ'ውን ቅርታ ኣሕዲሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ቅርትኦም ንምግላፅ ካብ ሞንጎ ዝተዳለዉ ከባብታት ሓንቲ ድማ ወረዳ ኢሮብ እያ።
ኣይተ ወልደማርያም ብስራት ዝተባሃሉ ነባሪ፡ እቲ ህዝቢ መንነቱ ንምርግጋፅ ክሳብ ናብ ውድብ ሃገራት ዓለም ዘቕረቦ ጥርዓን ከምዘሎ ብምዝኽኻር "መንግስታት ክልትኤን ሃገራትን እቲ ዓለማዊ ውድብን ነዚ ጉዳይ ብምርኣይ ፍታሕ ንኽህቡ እናተቓለስና ኢና" ኢሎም።
ነቲ ውሳነ ከምዘይተቐበልዎን ከምዝቃወምዎን እውን ገሊፁ።
ኣመሓዳሪ ከተማ ባድመ ኣይተ ጥላሁን ገብረመድህን፡ ህዝቢ እታ ከተማ ንሰላም ከቢድ መስዋእቲ ከምዝኸፈለ ብምዝኽኻር፡ በቲ ናይ ሕዚ ውሳነ ግን ቅርታ ከምዝሓደሮም ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
"ባድመ ናብ ዋጋ ዕዳጋ እትቐርብ ኣይኮነትን። ካብ ቀደም ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝፀንሐት'ያ" ይብሉ።
ኣብ ፅባሕ ስምምዕ ኣልጀርስ ንዝተወሰነ ውሳነ ከምዘይቅበልዎ ክዛረቡ ከለዉ "ዘዳብወና ሩባ መረብ'ዩ። መረብ ምላሽ ዘሎ ቦታ ናትና'ዩ። ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ደላዪ ሰላም'ዩ። ሰላም ግን ብድልየት ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ብዝመፅእ ድልየት ጥራሕ ዝሰምር ኣይኮነን" ኢሎም።