የአልጀርስ ስምምነትን መቀበል ለኢሮብ ብሔረሰብ "የመጥፋት አደጋ" ነው በማለት ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው
በትግራይ ክልል የኢሮብ ነዋሪዎች የኢህአዴግ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የአልጀርሱን ስምምነት እና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ለመተግበር ያስተላለፈውን ውሳኔ በመቃወም ዛሬ ሰልፍ ወጥተዋል።
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል፤ ከኤርትራ ጋር በሚያዋስነው ድንበር አካባቢ የሚኖሩ የኢሮብ ብሄረሰብ አባላት ዛሬ በዶውሃን ከተማ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ኣርፍደዋል።
በዚሁ ሰልፍ ላይ 6,000 ያህል ሰልፈኞች እንደተገኙ አስተባባሪዎቹ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ይህ ውሳኔ በቁጥር አነስተኛ የሆነውን የኢሮብ ብሄረሰብን ለሁለት የሚከፍልና ማንነታችን ላይ የተቃጣ አደጋ ነው የሚሉት ሰልፈኞቹ፤ ውሳኔውን የተሳሳተ ብለውታል።
" ጀግኖች የህዝብ ልጆች የቀበርንበት የኢሮብ ተራራሮች ተከፍሎ ወደ ኤርትራ መሄዱን አንቀበለውም፣ በተሳሳተ ውሳኔ ማንነታችን አንቀይርም፣ ኢትዯጵያዊነታችን የሚቀይር ማንኛውም ውሳኔ አንቀበልም" የሚሉና ሌሎች መፈክሮች ተሰምቷል።
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል አንዱ የሆኑት ተስፋይ ሽፋረ ውሳኔው ድንገተኛ እንደሆነ ይናገራሉ።
"ህልውናችን እንዲቀጥል ለሁለት አንከፈልም። ማህበረሰቡ ለሁለት ከተከፈለ ታሪካችን መቀጠል አይችልም፣ ማንነትም ሊኖረን አይችልም" በማለት የተጋረጠባቸውን አደጋ ለቢቢሲ አጋርተዋል።
የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ህዝብን ሳያማክር ይህን ውሳኔ ማስተላለፉ የአካባቢውን ማህበረሰብ አስቆጥቷል።
ይህ ጉዳይ የኢሮብ ማህበረሰብ አባላት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይም ጭምር ነው ያሉት ሰልፈኞቹ፤ መንግስት ያስተላለፈውን ውሳኔ መልሶ እንዲያየው ጠይቀዋል።
ወይዘሮ እዝነሽ ገብረመስቀል ውሳኔውን ከሰሙ አንስቶ ጭንቀት ላይ እንደሆኑ ተናግረዋል።
የመንግሥት ውሳኔ የተሳሳተ ነው የሚሉት ወይዘሮ እዝነሽ "የኢትዮጵያን ህዝብ ሙሉ የሚመለከት ጉዳይ ብቻውን መወሰን የለበትም። መጀመርያ ህዝብ ሊመክርበት ይገባ ነበር። ህዝብ መጀመርያ ይህን ውሳኔ ተቀብሎታል ወይስ አልተቀበለውም የሚለው መታየት ነበረበት።
መላው የኢሮብ ህዝብ ይህን አዋጅ ከሰማ አንስቶ ደንግጧል። ለቀናት አንቅልፍ ባይናችን አልዞረም።" ብለዋል።
ጨምረውም "የኢሮብ ህዝብ ኤርትራዊ እንደሆነ አስቦ እንደማያውቅ" ይናገራሉ ።
ሌላኛው የታውሞ ሰልፍ ተሳታፊ የነበሩት አቶ ሐጎስም ግደይ ታሪካዊ ሁነቶችን አጣቅሰው ኢሮብ የኤርትራ ግዛት ሆናም እንደማታውቅ ይናገራሉ።
" አዲስ አበባ ያሉትም ቢሆን በዚህ የድንበር አካባቢ ያለውን ሁኔታ አያውቁትም። የቱ ነው የኢትዮጵያ፣ የትኛውስ ነው የኤርትራ የሚለውን አያውቁም። ከሩቅ የሚሰጥ ውሳኔ አያስኬድም።" ይላሉ።
አቶ ተስፋይ በበኩላቸው ኢህአዴግ አቤቱታቸውን እንዲቀበላቸው የጠየቁ ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግሥታት እንደሚያቀርቡት ጠይቀዋል።
ህወሓት ይህን የተቃውሞ ሰልፍ በሚመለከት በፌስቡክ ገፁ ላይ ዛሬ ባሰፈረው መልዕክት፤ ህዝብ ሳይወያይበት የሚተገበር አንድም ውሳኔ የለም ያለ ሲሆን፤ ወደፊት ከህዝብ ጋር ውይይት ይደረጋል ብሏል።
ህወሓት፤ መሰረታዊ የትግራይን ህዝብ ጥቅም በሚቃረኑ ጉዳዮች ላይ እጁን እንደማያስገባም ገልጿል።