መራሕቲ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ድርኩዂት ታሪኻዊ ርክብ
መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ እታ ሃገር ምስ ኣሜሪካ `ሓዲሽ ምዕራፍ ዝምድና` ክትምስርት ተኽእሎ ከምዘሎ ኣሚተን። እዚ ተስፋ`ዚ ነቲ መራሒ`ታ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ምስ ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ጽባሕ ኣብ ሲንጋፖር ዘካይድ ታሪኻዊ ርክብ ስዒቡ`ዩ መጺኡ።
መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበረን ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ጽልኢ ኣወጊደን ከምዚ ዓይነት ትስፉው ርእይቶ ምሃበን ዓቢ ነጥበ-መቐይሮ`ዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ትማሊ ሲንጋፖር ኣትዮም፡ ፕረሲደንት ትራምፕ ድማ ብዛዕባ`ቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ርክቦም `ጽቡቕ ስምዒት` ከምዘለዎ ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሲንጋፖር `ውዕዉዕ ስምዒት` ከምዘሎ ብመንገዲ ትዊተር ሓቢሩ። ርክቦም መስርሕ ኑክሌራዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ዘብቃዓሉ መንገዲ ከምዝኸፍት ድማ ተስፍኡ ገሊጹ።
ቅድሚ ናይ ሰሉስ ርክቦም፡ እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ደሴት ሴንቶሳ ኣብ ዝርከቡ ካብ ነንሕድሕዶም ዘይረሓሓቑ ክልተ ሆቴላት ኣዕሪፎም ኣለዉ።
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ሰኑይ ተራኺቦም ናብ ክልቲኦም መራሕቲ ዝቐርቡ ናይ ስምምዕ ሰነዳት ከዳልዉ ምዃኖም ማዕከን ዜና ደቡብ ኮርያ ዮንሃብ ኒውስ ሓቢራ።
ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኮርያ ብዛዕባ ምንቅስቓሳት መራሒ`ታ ሃገር እዋናዊ ሓበሬታ ስለዘይህባ ዛጊት እቲ ርክብ ናይ`ቶም ክልተ መራሕቲ ንማለቱ ጥራይ`የን ጠቒሰንኦ ሓሊፈን።
ሮዶንግ ሲንሙም ግን ኪም ጆንግ ኡን ናብ ሲንጋፖር ከምዝተጓዕዘን ምስ ትራምፕ ከምዝራኸብን ሓቢራ። `ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ኑክሌራዊ ኣጽዋራት ንምንጻህን ነባርን ሰላማውን ዝኾነ ስርዓት ንምምስራትን ሓባራዊ ስክፍታታት ክልቲኦም ወገናት ንምእላይን ሰፋሕትን ዓሞቕትን ርእይቶታት ክለዋወጡ`ዮ` ኢላ ኣብ ርእሰ-ዕንቀጻ።
`ሓንቲ ሃገር ምሳና ተጻባኢ ዝምድና`ኳ እንተጸንሓ፡ እታ ሃገር ርእሰ-ምምሕዳርና ምስ እተኽብር፡ ዝምድናና ናብ ንቡር ንምምላስ ብመንገዲ ዘተ ሃስሰ ክንብል ኢና` ድማ ኢላ።
ምውጋድ ኑክሌራዊ ኣጽዋራት ሕመረት ናይ`ቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ርክብ ኮይኑ ጸኒሑ`ሎ። ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ኑክሌራዊ ኣጽዋራታ ከተወግድ ትጠልብ፡ ሰሜን ኮርያ ግን ነዚ ጠለብ`ዚ ክትቃወሞ ስለዝጸንሐት ኣብ`ቲ ዝግበር ዘተ ብኣምሳያኡ እንታይ ክዋሃባ ከምትደሊ ዛጊት ኣይተፈልጠን።
ካብ ቻይና ብለቓሕ ብዝተረኽበት ነፋሪት ትማሊ ሲንጋፖር ድሕሪ ምእታዉ፡ ኪም ጆንግ ኡን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሲንጋፖር ሊ ህሴን ሉንግ ተራኺቡ ነቲ ምስ ፕረሲደንት ትራምፕ ዝገብሮ ዘተ ብምድላዉ ድማ ኣመስጊንዎ።
መንግስቲ ሲንጋፖር ነቲ ርክብ ንምድላው ኣስታት 15 ሚሊዮን ዶላር ከምዝወድኣሉ ገሊጹ። ሲንጋፖር ድማ ንወጻኢታት ሆቴል ልኡኽ ሰሜን ኮርያ ከምዝሸፈነቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ`ታ ሃገር ቪቪያን ባላክሪሽናን ገሊጹ።