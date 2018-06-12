ደቂ ኣንስትዮ ባርሴሎና ድምጸን ንጥራይ ነብሰን ሂበን
ኣብ ከባቢ ባርሰሎና ኣብ እትርከብ ዓዲ፡ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሽምጥና ንላዕሊ ጥራይና ክንኸዉን ይፈቐደልና ዝብል ሕቶአን ተቐባልነት ረኺቡ።
እዚ ጉዳይ ንምዉሳን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 61 ሚኢታዊት እቶም ነበርቲ"መሰለን'ዩ" ዝብል ድምፊ እንትህባ 30 ሚኢታዊት ከኣ ኣንጻር እቲ ውሳነ ኣድሚጸን።
ሓለፍቲ ካታሎንያ ነቲ ምርጫ ከምዘካየድዎን፡ ውጽኢት ምርጫ ሕጋውን ቀያድን ከምዝኾነ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፋ 16 ዕድመ ንላዕሊ ክኸውን እንከሎ 379 ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን።
ኣብ ዘሓለፈ ዓመት ፖሊስ ካብ ሽምጢ ንላዕሊ ጥራየን ዝሕምብሳ ዝነበራ ክልተ ደቂኣንስትዮ መሐምበሲ ክዳን ደቂ ኣንስትዮ (ቢኪኒ) ክለብሳ ምስ ኣገደደን'ዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምርጫ ክካየድ ዝጠለባ።
ሽዑ እቲ ጉዳይ ተቓውሞ ኣስዒቡ ነይሩ። ነተን ፖሊስ ክዳን ክገብራ ዘገደደን ደቂ ኣንስትዮ ብምድጋፍ ነበርቲ እቲ ኸባቢ፡ ደቂ ተባዕተዮን ደቂ ኣንስትዮን ጡብ ዝተስኣሎ መሐምበሲ ክዳን (ቢኪኒ) ተኸዲኖም ተቓውሞኦም ምግላፆም ዝዝከር እዩ ።
እዛ ካብ ባርሰሎና 35 ኪሎሜትር ርሒቓ እትርከብ ዓዲ 8,000 ተቀማጦ ኣለዋ።