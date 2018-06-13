ሰሜናዊን ደቡባውን ምዕራብ ካሜሩን `ብህውከት ተሓሚሳ` ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል
መንግስቲ ካሜሩንን ገለ ዕጡቓት ተቓወምትን ኣብ ልዕሊ`ቶን ቋንቋ እንግሊዝ ዘዘውትራ ከባቢታ ሃስያ ብምውራዶም፡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኩነታት ኮኒኑ። እቶም ዝበዝሑ ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረቡ ደቂ ካሜሩን ነቶም ውሑዳት ቋንቋ ኣንግሊዝ ዝዛረቡ ሰባት ከምዘግልልዎም ይገለጽ። እቲ ኣብ ልዕሊ`ቶም ህዝቢ ዝወርድ ሃስያ መዳርግቲ ዘይብሉ ሃስያ ናብ ዘየድሊ ብረታዊ ጎነጽ ከየማዕብሎ ፍርሒ ከምዘሎ ኣምነስቲ ገሊጹ።
እንግሊዝ ዝውተረሉ ከባቢ ኣብ ዝነብሩ ዜጋታት ሃስያ የውርዱ ከምዘለው፡ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ወዲሰብ ዝኾነ ውድብ ኣምኔስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውጽኦ ሓድሽ ጸብጻብ ገሊጹ።
``ኣእዳውና ኩሩንኩሪት ብምእሳር፡ ኣፍና ብሽጎማኖ ብምዕባስ፡ ምሉእ ገጽና ኣብ ማይ ብምጥሓል ኢዮም ዘሰቓዩና ኔይሮም`` ኢሉ ሓደ ካብቶም 23 ሃስያ ዝወረዶም ተቐማጦ ከተማ ዳዲ፡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ካሜሩን፡ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ`ቲ ብኣባላት ሰራዊት ዝወረዶም ሃስያን ስቅያትን ክሕብር ከሎ።
``ሰለስተ መዓቲ ኣብ ኢድ`ቶም ኣባላት ሰራዊት ኣብዝነበርናሉ እዋን ``ብባዴላ ብማርቴሎ ብጸፋሕቲ ጣውላን ናይ ኳሬንቲ ገመድን ቀጥቂጦምናን ባአእጋሮም ቀሊዖምናን ውዑይ ማይ ምስ ኣፍሰሱላን ምስ ኣእወይኩ ድማ ብሓዊ ናይ ሽጋራ ኣቃጺሎምኒ ኢሉ`` ሃደ ካብቶም ሃስያ ዝወረዶ ዜጋ።
ሓደ ኣብ ሰሜናዊ-ምዕራብ ካሜሩን፡ ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዝረበሉ ከባቢ፡ ኣብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ዝምህር መምህር ናምነስቲ ኢንተርንሽናል ክሕብር ከሎ ዕጡቓት ተፈንጨልቲ ጉጅለታት ነታ ቤት ትምህርቲ ኣብዘጥቅዑላ እዋን ተኲሶም እግሩ ከምዘቑሰልዎ ገሊጹ።
``እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ነቲ ምምሃር ደው ከበሉ ዝመሓላልፍዎ ጻውዒት ብምቅዋማ ክምህር ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምምጽኡ ስለዘቖጠዖም፡ ኣእዳወይ ሓፍ ከብል መንግስትን ዕሓቲቶምኒ፡ ጌና ሓፍ ከየበልኩ ከለኹ ድማ ተኲሱለይ፡ ኣብ መሬት ድማ ጻሕ ኢለ ወዲቐ``፡ ኢሉ እቲ መምህር።
እዚ ገለ ካብቲ 150 ፍጻሜታት በቶም ግዳያትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ዝቐረበ ጭብጥታትን ብኣምኔስቲ ኢንተርንሽናል ድማ ዝተሰነደን ፍጻሜታት ኢዩ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ሃስያ
ድሕሪ 2016 ገለ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቑ ሰባት ናጽነት ናይቲ ዝበዝሐ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዝውተረሉ ካባቢታት ስሜናዊ ምዕራብን ደቡባዊ ምዕራብን ካሜሩን ምስጠለቡ እቲ ከባቢ ሰላም ተሓሪምዎ ጸኒሑ።
እቶም ዝበዝሑ ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረቡ ደቂ ካሜሩን ነቶም ውሑዳት ቋንቋ ኣንግሊዝ ዝዛረቡ ሰባት ከምዘግልልዎም ይገልጹ።
እቲ ኣብ ልዕሊ`ቲ ህዝቢ ብኽልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ዝወርድ ዘሎ ተሪር ስጉምትን ዘይቅሱን ኩነታትን ነቲ ኩነታት ናብ ዘየድሊ ብረታዊ ጎነጽ ከምዘማዕበሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ።
``ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዝውተረሉ ከባቢታት ብቐጻሊ ህውከት ተጎቢኡ ይርከብ`` ኢላ ሳሚራ ዳውድ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ከባቢ።
``እቲ ናይቲ መንግስቲ ሓይላ ግብረ-መልሲ፡ ነቲ ህውከት ንምህዳእ ኣይፈየደን፡ በንጻሩ ነቶም ህዝቢ ካብቲ ሃገር ክንጽሎምን ኣብቲ ከባቢ ድማ ሰላም ክዘርግን እንተዘይኮይኑ ካልእ ፋይዳ ኣይነበሮን`` ኢላ ሳሚራ።
``ናይ ጸጥታ ሓይልታትታብቲ ከባቢ ኣብዘካየድዎ ወፍሪ፡ ብዘይኣፈላላይ ነቲ ህዝቢ ብምቕታሎምን ምእሳሮምን ምቕጥቓቶምን ኣሽሓት ተቐማጦ እቲ ከባቢ ካብ መረቤቶም ኣመዛቢሎምዎም`` ኢላ ሳሚራ።
`ምቅጻል ኣብያተ ትምህርቲ`
እቲ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ ኣባላት ሰራዊት ነተን ቁሸታት ከምዝደምሰስወን ይሕብር። እቶም እሱራት ዓይኖም ብጨርቂ ብምሽፋን በባትርን ሽቦን ብሰደፍ ጠብናጁን ከምዝተሃርከሙን ``ብኳሬንቲ ከምዝተቐትሉን ብማይ ውዑይ ከምዝተለብለቡን`` እቲ ጸብጻብ ይሕብር።
እንተኾነ፡ ኣፈኛ ሰራዊት ዲድየር ባጂክ ነቲ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ``ቤላ ቤሎው`` ኢዩ ኢልዎ።
እቶም ዕጡቓት ተፈንጨልቲ ጉጅለታት`ውን 44 ናይ ጸጥታ ሓይልታት ብምቕታሎምን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ካብ ለካቲት 2017 ስጋብ ግንቦት 2018 ዘሎ እዋን ብምጥቅዖምን ``ኣብቲ ህዝቢ ፍርሒ ንኽነግስ ብምግባሮምን`` ኣምኔስቲ ኢንተርናሽናል ወንጂላቶም።
እቶም ዕጡቓት ኣብ ርእሲ ``ኣብያተ ትምህርት ምንዳዶም ነቶም መማህራን ድማ ምምሃር ደው ከብሉ ጸቕጢ ይፈጥሩሎም`` ከምዘለው ሳሚራ ገሊጻ።
`ኣመና ሓይሊ ምጥቃም`
ገለ ጭቃ ዓዲ ምስ መንግስቲ ብምውጋኖም ኣብ ልዕሊኦም ሓሙሽተ መጥቃዕትታት ከምዝተፈጸመም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጻቡ ገሊጹ።
ገለ ንመሰል ደቂሰባት ዝጣበቑ መንግስቲ ድሕነት ህዝቢ ከላኸልን ``በቶም ናይ ጸጥታ ሓይልታትን ዕጡቓት ተፈንጨልትን ዝተፈጸመ ገበናት ተሓታትነቶም ንህዝቢ ኪገልጹን`` ሓቢሮም።
``ብቕጽበት ዘይሕጋውን ዘየድልን ኣመና ሓይሊ ምጥቃም ደው ከብሉን ድሕነት ህዝቢ ድማ ክሕሎን ጸዊዖም``ኢሉ እቲ ጸብጻብ።