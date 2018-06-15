ወደብ ሑዴይዳ ክፉት ኮይኑ ክቕፅል ውድብ ሕቡራት ሀገራት ፀዊፁ
ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሀገራት ነቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ህፁፅ ኣኼባ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓመፅቲ ሁቲ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ሑዴይዳ ክፍትቲ ኮይና ክትቅፅል ደጊሙ ፀዊዑ።
እንተኾነ ግን፤ ኣባል እቲ ባይቶ ዝኾነት ስዊድን እቲ ጎንፂ ሽዑ ንሽዑ ደው ክብል ንዘቕረበቶ ፃውዒት ነፂጉ'ሎ።
ንመንግስቲ ዝድግፉ ሓይልታት በቲ ስዑዲ ዓረብ እትመርሖ ሓይሊ ልፍንቲ እናተሓገዙ መጥቃዕቲ ይፍንው ኣለዉ። እዚ ድማ ዓመፅቲ ሁቲ ነታ ወደባዊት ከተማ ለቒቖም ክወፁ ዝተውሃቦም ገደብ ግዜ ዕሽሽ ድህሪ ምባሎም'ዩ።
ሑዴይዳ ናብታ ብኩናት ኣዝያ ተሃስያ እትርከብ ሃገረ የመን ሰብኣዊ ረድኤት ብቐንዲ ዝኣትወላ ወደብ እያ።
እቲ ኣብ የመን ዘሎ ኲናት፡ ልክዕ ከምተን ካልኦት ከተማታት ንሑዴይዳ'ውን ካብ 2015 ጀሚሩ ፀልይዋ እዩ።
ናብታ ሃገር ዝኣቱ መብዛሕትኡ ቀረብ ምግብን ኣፋውስን በዛ ወደባዊት ከተማ ኣቢሉ እዩ ዝሓልፍ።
እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ናብ ውሽጢ እታ ከተማ ዛጊድ እኳ እንተዘይኣተወ፤ ድምፂ ናይተን ዘዘምብያ ዘለዋ ነፈርቲ ውግእ ዝሰምዑ ነበርቲ ኣብ ጭንቂ ከምዘለዉ ይዝረብ።
እቲ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ብኣሸሓት ንዝቑፀሩ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከብፅሕን መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ከስዕብን ይኽእል'ዩ ምስተባህለ፤ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሓሙስ ዕፁው ዘተ ገይሩ።
ቅድሚ እቲ ዘተ፡ ኣምባሳደር ስዊድን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ወታደራዊ ንጥፈት ሽዑ ንሽዑ ደው ንክብል ባይቶ ፀጥታ ፃውዒት ዝገብረሉ ግዜ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ።
ግን ከኣ ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኤምሬታት ዓረብን ነቲ የካይደኦ ዘለዋ መጥቃዕቲ ደው ንከብላ ንምፅዋዕ ዘኽእሎ እኹል ድጋፍ ክረክብ ኣይከኣለን።
ኣብ ክንድኡ፤ ኣባል ሃገራት 'ቲ ባይቶ፡ ወደባት ሑዴይዳን ሳሊፍን ክፉታት ኮይነን ክቕፅላ ፀዊዐን።