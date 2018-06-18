"ህዝቢ ትግራይ ዝስተ ማይ'ኳ ዘይረኸበ ህዝቢ'ዩ"፡ ቀ/ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፡ ኢህወዴግ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳነ፡ ንዝሓለፈ 18 ዓመታት ነጊሱ ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ሃዋህው ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዝተወሰደ ስጉምቲ ከምዝኾነ ተዛሪቦም።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ተፈጢሩ ዝበሉዎ ፅልኣትን ድማ መሰረት ዘይብሉን፥ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዘሎ ወድዓዊ ሓዊ ዘይምግንዛብ ዝወለዶ ዝንቡዕ አመለኻኽታ ከምዝኾነን ኣትሪሮም ኣተሓሳሲቦም።
ጉዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ
ንመንግሰቲን ህዝብን ኤርትራ ዝተገብረ ፃውዒት ሰላም ከምሓደ ዓብይ ዝላ ክረአ ከምዘለዎ ኣቐዲሞም ሓቢሮም።
"ጉዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ናይ ምፍታሕ እማመ ብዋንኡ ብፍላይ ኣብ ድነበር ዝነብር ህዝቢ ጥቕሚ ዘኽብር እዩ" ድማ ኢሎም።
ከምኡ ድማ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽን እቲ ቐጠና ንምርግጋዕን ዓብይ እጃም ከምዝህልዎ ወሲኾም ተዛሪቦም።
"ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለና ሰባት ኣይንግንዘቦን፡ ኣብ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ግና መከርኡ ይርኢ'ዩ ዘሎ። ምልማዕን ምስራሕን ኣይከኣል፡ ኵናት መዓዝ ከምዝለዓል ኣይፍለጥ፡ ሓሓሊፉ ድማ ናይ ከብቲ ዘረፋ ኣሎ። እዚ ናይ ኢትዮ-ኤርትራ ጉዳይ ይፈታሕ ዝብል ሓሳብ ንፖለቲካዊ ከስቢ ዘይኾነ፡ ንረብሓን ህዝብን ሃገርን ዝዉዕል ክኸዉን ኣለዎ።"
ኣብ አተገባብራ ዝጎደለ ነገር እንተሎ ንምእራም ድልው ምዃኖም ድማ ኣረዲኦም። "መስመር ምስማር ዘይኮነ እናተደመርና ብሓባር ምልማዕ'ዩ። ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ጉዳይ ባድመ ኣይኮነን ዘትዩ። ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ድንበር ዝምልከት ኢና ተዛቲና። እዚኣ ንብሕታ ነጺልኻ ምንብድባድ ልክዕ ኣይኾነን።" ኢሎም።
እቲ ውሳነ ኢህወዴግ፡ ቅድሚ ሐዚ እቲ ቤት ምኽሪ ባዕሉ ዝፈረሞ'ምበር ሓድሽ ነገር ከምዘይኮነ ድማ ኣብሪሆም።
ህዝቢ ትግራይ እዚ ጸገም ክፍትሐሉ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከምዘልዐሎ ሓቢሮም፡ "ስለዝኾነ ልክዕ ከምቲ ባድመ እንትትንካእ ኩልና ብሓባር ዝዘመትና ሰላም እንትብሃል'ዉን ብሓባር ክንዉስን ኣለና" ክብሉ ፃውዒት ገይሮም።
"ዝስተ ማይ'ኳ ዘይረኸበ ህዝቢ"
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ "ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ፣ ሰላምን ልምዓትን ክመጽእ'ዩ ብዝብል ልዕሊ ዝኾነ መስዋእቲ ኸፊሉ። ኮይኑ ግና እቲ ዝኸፍአ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ዘሎ ኣብቲ ክልል'ዩ ክብሉ ብድፍረት ኣብ ውሸዕጢ እቲ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ገሊፆም።
ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ሚድያታትን ተቓወምቲ ሓይልታትን እዚ ህዝቢ ናየዕዚ ስርዓት ሕልፊ ተጠቃሚ ንዝመስሎ ድማ ከምዚ ክብሉ አተሓሳሲቦም።
"ህዝቢ ትግራይ ዝተረብሐ፣ ዝተፈለየ ዝተጠቐመ ዝመስለና ብፍላይ ኣብ ክልላት ደቡብ፣ ኦሮሚያን ኣምሓራን እንርከብ ሰባት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ'ዉን ማይ ንምስታይ ዝጽገም ህዝቢ'ዩ። ዝረኸቦ ትርፊ የለን። ዉሑዳት ሰባት ተሰሓሒቶም እንተሰሓሕቱና፡ ኣብ ጫፍ ወለጋ ዝነብር ሰብ ብሽም ትግራዋይ ምቕጻዕ ግቡእ ኣይኾነን። እዚ ዘይኣምን ገጠር ትግራይ ኸይዱ ይርአ"።
ዉሑዳት ብሽሙ ተረቢሖም ክኾኑ ይኽእሉ'ምበር እቲ ህዝብስ ዘይሓለፈሉ ህዝቢ ክብሉ'ውን መስኪሮም። ህዝብን ፖለቲካዊ ውድብ ህወሓትን ፈሊኻ ምርኣይ ከምዘድሊ ድማ ኣተሓሳሲቦም።
"ህወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ኣይኮነን። እንተዘይኾይኑ ግና ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ብሄር ጎንጺታት እናዓበዩ እንተኸይዶም ሃገር ናብ ሓደጋ ክትኣቱ'ያ። ህዝቢ ትግራይ ክሕገዝ ዝግብኦ እምበር ተደሚሩ ከም ጸላኢ ክርአ ዘይግብኦ ድኻ ህዝቢ'ዩ።" ክብሉ ድማ ወሲኾም።
ጎንፅታት ወሰን
ስርዓት ፌራሊዝም ዓበይቲ ዓወታት'ኳ እንተምጽአ ሙሉእ ግና ኣይኾነን ዝብሉ ኣብይ ኣሕመድ፡ ብባህሪኡ ዓበይቲ ጎንጺታት እምበር ኣናኣሽቶ ግንጺታት ዝፈትሕ ከምዘይኮነ ተዛሪቦም።
ንዘጋጥሙ ጎንጺታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ መልክዕ እናሃብካ ናብ ካልእ ጎንጺ ዝእተ ዘሎ ምንጩ ናይ ኣመራርሓ ጸገም ምዃኑ ድማ ከምዚ ክብሉ ኣብሪሆም።
"እዚ ሕዚ ይኸዉን ዘሎ ነገር ብኣና ዘብቅዕ ኣይኾነን፡ ነፍሲ ወከፍ ክልል ዘለዎ ጸጋ ሓቝፊ ምንባር እንተድኣ ዘይኽኢሉ ከም ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ወለዶ' እዚ መከራ'ዩ ክርከብ። 'ዉጹልና' ኢሉ ዝሓስብ ሓይሊ እንተድኣ ሃልዩ ከም ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን፡ ብብርኪ ኣህጉርን ዓለምን ክንፈጥሮ እንሓስቦ ዘለና ማሕበረ ቑጠባዉን ፖለቲካዉን ዉህደት ዝጎድእ'ዩ ክኸዉን። ክንዓቢ እንተድኣ ደሊና ካብዚ ናይ ድሕረት ኣተሓሳስባ ክንወጽእ ኣለና።"
እዞም ዝጎድሉ ነገራት ድማ ብመጽናዕትን ዘተን ምፍታሕ ክከኣል ምእንታን ምድላው እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ዝፈትሽ ስጉምቲ ከምዝውሰድ ኣረዲኦም።
ምፍታሕ ጥርጡራት ግብረ ራዕዲ
"ሽብር ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ብዘይኣግባብ ሓይሊ ምጥቃም ዝዉስኽ'ዩ። ዝኾነ ይኹን ወገን ሕገ መንግስቲ ከኽብር ኣለዎ። እቲ ሕገ መንግስቲ ትካላት ደሕንነትን ምክልኻልን ዘይሻራዊ ክኾኑ ኣለዎም ይብል፡ ግናኸ ከምኡ ዲና ሃኒጽናዮም?" ንዝቐረበሎም ሕቶ ብሕቶ ምላሽ ሂቦም።
ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተኣሰሩ ሰባት ግረፉ፣ ኣብ ጸልማት ኣቐምጡ ይብል ድዩ? ክብሉ ድማ ይሓቱ።
"ንሕና ግና ኣካል ነጉድል ነይርና፡ እዚ ናትና ናይ ኣሸባርነት ተግባር'ዩ። እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢታት እዛ ሃገር ክፍጸም ጸኒሑ። ኩሉ ብሕጊ ዝግዘአሉን ኩነታት ዝልወጠሉን ታሪክ ክፍጠር ኣለዎ።።
ብግብረ ራዕዲ ተኸሲሞም ዝተኣሰሩን ሞት ዝተፈርዶምን፡ ብስርቅን ካልኦትን ዝተኣሰሩ ምፍትሖም ሕጊ ምጥሓስ'ዶ ኣይኮነን ንዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ፡ "ኽሶም ሽብር፣ ስርቅን ካልእን'ኳ እንተኾነ፡ ቤት ህንጸት እንትኣትዉ ግና ተኣረምቲ እዮም፡ ስለዝኾነ እቲ ናይ ይቕረታ መስርሕ ሕጊ ተኸቲሉ 'ዩ ተሰሪሑ"
ሚድያን ፍትሕን ብዝምልከት
ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ፡ ፖለቲካዊ ምህዳር እታ ሃገር ዚያዳ ብምስፋሕ ኩሎም ፖለቲካዊ ትካላት ክሳተፉ መንግስቲ በሪ ኸፊቱ ይሰርሕ ምህላዩ ሓቢሮም።
ነዚ ብርክት ዝበሉ ብፖለቲካዊ ጉዳያት ተኣሲሮም ዝነበሩ ፖለቲከኛታት፣ ካልኦትን ተፈቲሖም፣ ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ መዝገባት ክሲ ድማ ብምቁራጽ ብሰላማዊ መገዲ ፖለቲካዊ ተሳትፎኦም ዘዕብይሉ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም።
ምስ ሚዲያን ሓሳብካ ብናጻ ናይ ምግላጽን ተዛሚዱ ይዉሰድ ዘሎ ስጉምቲ ካልእ ምዕባለ ከምዝኾነ ዘብርሁ እቶም ቐዳማይ ሚኒስትር ኩሎም መማረጺታት ሚዲያ ብናጻነት ክሰርሑ ብርክት ዝበሉ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት፣ ዓምደኛታትን ካልኦትን ተፈቲሖምን እዚ ስጉምቲ ክቕጽልን'ዩ'ዉን ኢሉ። ቅድሚ ነሐዚ ተዓፅዮም ዝነበሩ ድረ ገፃት ክኽፈቱን ሃሳቦም ብነፃነት ክገልፁ ከምዝተፈቐደን እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
እዚ ስጉምትታት ዝውሰድ ዘሎ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዓውዲ ዲሞክራሲ ንምስፋሕን፡ ካብ ብጥይትን ጉልበት ወፂኻ ብሓሳብን ብመትከልን ምንሕናሕ ዝፈጠረሉ ሃውህው ፖለቲካ ንምትዕርራይ ብምሕሳብ ምዃኑ ድማ ተዛሪቦም።
ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብታ ሃገር ዝተርአየ ቅልውላው ሰናይ መምሕዳር ዋና ጠንቁ ኣብቲ ሕግን ስርዓት ፍትሕን ዘሎ ክፍተት ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር፡ ግልጽነት ዝጎደሎም ሕግታት ብኣግባቡ ክመሓየሹ ከምዝግበር ኣብሪሆም። ነዚ ዝመርሕን ዝከታተልን ቤት ምኽሪ ምምሕያሽ ፍትሒ ተጣይሹ ምህላዩ ድማ ተዛሪቦም።