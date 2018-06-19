ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጥረ ገንዘብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ምንቅስቓስ ስግኣት ኣንፀላልይዎ'ሎ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ፡ ካብ መእተዊ 2018 ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 150 ዝምታ (ስርቂ) ኣብ ልዕሊ ጥረ ገንዘብ ዘጓዓዕዛ መኻይን ተፈፂሙ። እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ ሓደ ግዜ ማለት'ዩ።
እዚኦም ዝፍፀሙሎም መገዲታት ብዙሓት እዮም። ካብዚኦም ሓደ መኪና ዝሓዙ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እተን ገንዘብ ዝፀዓና መኻይን ዝፍፅምዎ ክኸውን ከሎ፡ ንጎማ እተን መኻይን ብጥይት ብምውቃዕን ንመዕፆአን ብዝቐፃፀል ነገር ክኽፈት ብምግባርን ይፍፀም።
ገለ እዋናት ዋርድያታት'ውን ዒላማ ዝኾኑሉ ገበናት ይፍፀም።
ኣብዚ ጉዳይ ንዓመታት መፅናዕቲ እናካየደት ዝፀንሐት ጋዜጠኛ ኣነሊስ በርገስ "ንሰባት የጥቅዑ'ዮም። ብድሕሪት ኣብ ርእሶም ይወቕዕዎም" ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባ።
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ፡"እቶም ገበነኛታት ንህይወት ሰብ ዝግደሱ ኣይኮኑን" ክብል ይዛረብ።
"እቲ ገበን ዝፍፀመሉ መገዲ ዘፍርሕ'ዩ። ዝቀፃፀሉ ነገራት ይጥቀሙ እዮም። ዕጡቓት ጉጅለ እዮም" ክብል ገሊፁ።
ገበነኛታት በዓል መን'ዮም?
ኣብ ምቅላስ ገበናት ዝነጥፍ ዩሱፍ ኣብራምጄ ከምዝብሎ፡ ካብ 10 ክሳብ 20 ሰባት ተጎጂሎም ገና ቀትሪ ከሎ ኣብ ማእኸል ከተማ ነቲ ገበን ክፍፅሙ ከለዉ ፍርሒ ዝበሃል ኣይርኣዮምን።
እቶም እኹል ምድላው ዝገበሩ ጓሓሉ ኤ ኬ 47 ዝበሃል መሳርሒ፣ ሽጉጣትን ካልኦት ተቐፃፀልቲ ነገራትን ዝሓዙ እዮም።
ነታ ገንዘብ ዝፀዓነት መኪና ኣቃፂሎም ድማ ነቲ ገንዘብ ሒዞም ይሃድሙ።
ኣብራምጄ፡ "ምስ ዝተጎጀሉ ገበነኛታት ኢና ንቃለስ ዘለና" ይብል።
በርገስ፡ እቶም ገበነኛታት ናብዚ ከቢድ ገበን ቅድሚ ምእታዎም ብዝተፈላለዩ ተመሳሰቲ ተግባራት እናተፈተኑ ዝመፁ ምዃኖም ትዛረብ።
ኣባላት ዕጡቓት ሓይልታትን ፖሊስን እውን ኢዶም ከምዘለዎ ይግለፅ።
በርገስ ኣብ ገለ ገበናት ብቐጥታ ዝተሳተፉ ኣባላት ፖሊስ ስሞም ክትገልፅ ከምእትኽእል ትዛረብ።
እቶም ኣባላት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝወዓሉ ገበነኛታት ክጠፍኡ ክሳብ ምግባር ይተሓባበርዎም።
ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ንዝነበሩ ዕጡቓት ጓሓሉ ካብ ተሓታትነት ገበን ነፃ ንኽወፁ ዝገበረ ሓደ ኣባል ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ክሳብ 10ታት ሚልዮን ራንድ (ገንዘብ ደቡብ ኣፍሪቃ) ከምዝተቐበለ'ውን ትዛረብ።
ብርጋዲየር ሙላውዲዝ እቲ ገንዘብ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ይበፅሕ ዝብል ምስጢራዊ መረዳእታ ኣሕሊፉ ዝህብ ፈላጢ ውሽጢ ከምዘሎ ይገልፅ።
ኣብ ኣባላት ፖሊስ ጥራሕ ዝረኣይ ፀገም ብልሽውና ከምዘይኮነ'ውን ይዛረብ።
ሰብ መዚ እታ ሃገር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ?
ከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ይደጋገሙ ኣብ ዘለዉሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ከመይ? ዝብል ሕቶ ካብ ብዙሓት ምልዓሉ ኣይተረፈን።
እዚ ናይ ጥረ ገንዘብ ዝምታ ካብ 2016 ክሳብ 2017 ብ104 ሚኢታዊት ወሰኽ ከርእይ ኪኢሉ እዩ። ኣብ 2018 እውን ከምዝውስኽ ይግመት።
እቶም ሰባት ሚልዮናት ራንድ (ገንዘብ ደቡብ ኣፍሪቃ) ይሰርዉ ከምዘለዉ ዝዛረብ ኣብራምጄ፡ "ምስ ከቢድ ሃገራዊ ሓደጋ ገበን ኢና ንቃለስ ዘለና" ኢሉ።
ፖሊስ ንጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እናውዓለ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ 13 ጥርጡራት ተታሒዞም።
በርገስ "እቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓል ፅቡቕ ነገር ኮይኑ፡ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣብ ምግባር ግን ክንሰርሕ ይግባኣና" ክትብል ትዛረብ።