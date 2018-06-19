ንቀዳማይ ሚኒስተር ንምርካብ 1300 ኪሜ ብእግሩ ዝተጉዓዘ ህንዳዊ
ብእግሩ 1,350 ኪሜ ብምጉዓዝ ቀዳማይ ሚኒስተር 'ታ ሃገር "ዘይፈጸሞ መብጽዓታት" ንምዝኽኻር ዘንቀደ ህንዳዊ ድሕሪ ናይ ገለ መዓልታት ህክምና ጉዕዝኡ ቀጺሉ።
ሙክቲካን ቢስዋል ካብታ ኦሪሳ እትበሃል ኣብ ምብራቕ 'ታ ሃገር እትርከብ ክፍለግዝኣት ብምብጋስ ናብ ርእሰ ከተማ ደልሂ ኢዩ ዝግስግስ ዘሎ።
ንሱ ካብ መዛዘሚ ጉዕዝኡ ዝኾነት ደልሂ 218 ኪሜ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ኣብ ኣግራ ኢዩ ናብ ህክምና ክኸይድ ዝተገደደ።
፡ኣብቲ ቀዝሒ ዝብርትዓሉብ16 ሚያዝያ፡ ባንዴራ ህንዲ ብምሓዝ ጉዕዝኡ ዝጀመረ ቢስዋል፤ ዕላማ ጉዕዝኡ፡ ኣብታ ዝነብረላ ግዝኣት ኦሪሳ ትርከብ ሆስፒታል ጽገናን ምምሕያሽን ከም ዝግበረላ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝኣተዎ መብጽዓ "ንምዝኽኻር" ከም ዝኾነ ይሕብር።
ኣብ 2015 ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ፡ እታ ሆስፒታል ከም'ተን ካልኦት ኣብ ህንዲ ፍሉጣት ዝኾና ማእከላት ጥዕና፡ ብልጽቲ ኣገልግሎት ህክምና እትህብ ከም እትኸዉን ተዛሪቡ ነይሩ።
ቢስዋል፡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክረኽቦን ነቲ ሆስፒታል ዝኣተዎ መብጽዓ ከተግብሮ ክሓቶ ከምዝደልን ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ቢስዋል ብምቕጻል "እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝረኽበንን ዘይረኽበንን ዝፈልጦ የብለይን፡ ክረኽበኒ ፍቃደኛ እንተዘይኮይኑ ግና ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ክገብር ኢየ" ይብል።
ዛንታ ቢስዋል ወላ'ኳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ የዛርብ እንተሎ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ክሳብ ሕጂ ምላሽ ኣይሃበሉን ኣሎ።
ቢስዋል ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ደልሂ ክበጽሕ ትጽቢት ይግበር።