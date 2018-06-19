ትራምፕ፡ "አመሪካ መዓስከር ስደተኛታት ኣይትኸውንን'ያ"

  • 19 ጁን 2018
ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ማክኣለን ኣብ ዝተብሃለ ማእከል ስደተኛታት መስርዕ ሐዞም Image copyright US Customs and Border Protection
ናይ ምስሊ መግለጺ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ማክኣለን ኣብ ዝተብሃለ ማእከል ስደተኛታት መስርዕ ሐዞም

ፕረዚደንት አመሪካ፡ ዶናልድ ትራምፕ፡ስደተኛታት ብዝምልከት ዝሓዙዎ ፖሊሲ ልክዕ ከምዝኾነ እንትረድኡ፡ አመሪካ መዓስከር ስደተኛታት ክትከውን ከምዘይፈቕዱ ተዛሪቦም።

"አመሪካ መዓስከር ስደተኛታት ወይ ድማ መዕርፎ ስደተኛታት ኣይትኸውንን" ምባሎም ተፀብፂቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት መንንቶም ዘይተገልፀ ህፃናት ቴክሳስ ኣብ ዝተብሃለት ግዝኣት ሓፁር ክዘሉ ተታሒዞም።

ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት፡ እቲ ፖሊሲ ስሑትን ዘይግቡእን ኢሉዎ።

ይኹን'ምበር ፕረዚደንት ትራምፕ ፡ "ኣብ ኣውሮፓ ዝኸውን ዘሎ ሪእኻዮ ኢኻ ። ኣብ ካሊእ ከባብታት'ውን ከምኡ" ዝብል ምላሽ ሂቦም።

Image copyright Administration for Children and Families at HHS
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ ዝርከብ መዕቖቢ ስደተኛ ህፃናት

"ኣነ ኣብ ስልጣን ከለኹ፡ እዚ ኣብ አመሪካ ክኽሰት ኣይፈቅድን" ኢሎም።

ቅድም ክብል'ውን ትራምፕ፡ አውሮፓውያን ሚልዮናት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከውሕዙ ምፍቃዶም ዓብይ ጌጋ እዩ ነይሩ ዝብል ርእይቶ ከምዝሃቡ ተፀብፂቡ እዩ።

ብፍላይ ድማ መራሒተ መንግስቲ ኣንገላ ማርከል፡ በዚ ዝትልዓለ ህዝቢ ጀርመን ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ተቓውሞ የስምዑ ከምዘለዉ ተዛሪቦም።

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