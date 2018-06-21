ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኢዱ
ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዘዉጽኦ መግለጺ ነቲ ዝርአ ዘሎ እወንታዊ ምዕባለታት ድጋፉ ገሊጹ።
ኢትዮጵያ ብ 5 ሰነ 2018 ንስምምዕ ኣልጀርስ ምሉእ በምሉእ ንምትግባር ቅሩብነታ ምግላጻ፡ ከምኡዉን ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ትማሊ 20 ሰነ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝብገስ ምሕባሩን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣህመድ ነዚ ሓንጎፋይ ምባሉ ከም ዘሐጉሶ ኣቦ መንበር እቲ ሕብረት ኣቶ ሙሳ ፋኪ ይሕብር።
እቲ መግለጺ፡ እዞም መራሕቲ ስለ ንዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ክንእድ ከሎ፡ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ምትሕግጋዝን ጉርብትናን ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ነዚ መገዲ ክዕቅብዎ ተላብዩ።
ኣብ 'ዘን ክለተ ሃገራት ዝህሉ ሰላም ኣብቲ ዞባ ኮነ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ፡ ንሰላምን ጸጥታን ከምኡዉን ንምዕባለን ምዉህሃድን፡ ዝህልዎ ኣወንታዊ ጽልዋ ዓቢይ ምኻኑ'ዉን ሓቢሩ።
ንሱ ብተወሳኺ፡ ነቲ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 2013 ዝተሰማምዑሉ፡ 'ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዘሎ ኹሉ ምግርጫዉን ኲናትን ኣብ 2020 መዕለቢ ምርካብ' ዝብል ሽቶና ዝህልዎ ተራ ዕዙዝ ኢዩ ይብል።
ኣብ መወዳእታ፡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምቅርራብ እዘን ክልተ ኣባል ሃገራት ዘድሊ ሓገዛት ንምግባር ድልዉ ምሕላዉ ይሕብር።