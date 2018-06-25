መረፃ ዚምባብዌ 'እቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብዘየገድስ ክቕፅል'ዩ'
ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋግዋ እቲ 'ፈተነ ቅትለት' ክብል ዝገለፆ መጥቃዕቲ ብዘየገድስ፤ መረፃ እታ ሃገር ብዝተትሓዘሉ ትልሚ 30 ሓምለ ከምዝካየድ ተዛሪቡ።
ምናንጋግዋ ኣብ ከተማ ቡላዋዮ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ መድረኽ እንትወርድ ብዝተፈንጀረ ነታጒ ኣርበዓን ሓደን ሰባት መጉዳእቲ በፂሕዎም።
ሰብ መዚ ነቲ ዝነበረ ሓለዋ ከምዝምርምሩ ገሊፆም።
እዚ መረፃ ሮበርት ሙጋበ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ንፈለማ እዋን እዩ ክግበር። ምናንጋግዋ እቲ መረቫ ሰላማዊ ከምዝኸውን ቃል ኣትዩ'ሎ።
እቲ ፕረዚደንት ብዛዕባ እቲ ናይ ቀዳም ነታጒ ኣመልኪቱ እንትዛረብ "ኣብ ጥቓይ ሓደ ነገር ተፈንጂሩ - ግን መዓልተይ ስለዘይኮነት ድሒነ" ኢሉ።
እቲ መጥቃዕቲ ትርጉም ኣልቦ እዩ ድሕሪ ምባሉ ድማ ንሓድነት ፃውዒት ኣቕሪቡ።
መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ኔልሰን ቻሚሳ ነቲ መጥቃዕቲ "ብፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉ" ክብል ኮኒንዎ።
ካብቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ክልተ ምክትል-ፕረዚደንታት፣ ኣዶ መንበር ሰልፊ ዛኑ-ፒኤፍ፣ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ቴሌቪዥንን ሓደ ኣባል ፀጥታን ይርከብዎም።
ምናንጋግዋ ናብታ ተቓወምቲ ፅቡቕ ተቐባልነት ኣለዎም ዝበሃለላ ከተማ ቡላዋዮ ዝኸደ ነቲ መፃኢ ሓምለ ዝካየድ መረፃ ክጉስጉስ ነይሩ።
ተንተንቲ ፖለቲካ ከምዝብልዎ፤ ምናንጋግዋ ብሓደ ወገን ንሮበርት ሙጋበ ካብ ስልጣን ብምእላዩ፤ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ስርዓት ሙጋበ ፈፃሚ ብምንባሩ ፀላእቲ ኣፍርዩ።
እቲ መረፃ ካብ 2002 ንደሓር ዓለምለኻዊ ተዓዘብቲ ዝሳተፍሉ ናይ መጀመርያ መረፃ ክኸውን እዩ።
ምናንጋግዋ እቲ መረቫ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ቃል ኣትዩ።
ጎስጓስ ናይቲ መረፃ ብኣብዝሓ ብምጣነ-ሃብታዊ ዛዕባታት ዝተዓብለለ ኮይኑ ይረኣይ።