ድጋፍ ሰልፊ ኣዲስ ኣበባ ብስእሊ
16 ሰነ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ነገራት ተባሂሎም። ኾይኑ ግና፡ እቲ ዉዕሎ እንታይ ይመስል ነይሩ? ዝብል ብስእሊ እነሀለኩም።
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SAMUEL HABTAB GEBRU
ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝጉዓዙ ሰባት
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YOSEF FANTU
ስእሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ቲ-ሸርት ዝተኸደነ መንእሰይ
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MULUKEN NEGA
ቅድም ኢሎም ኣብ ኣደባባይ ዘይርኣዩ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ባንዴራታት
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LILY KASSAHUN
ናብቲ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ዝኸዳ መናእሰይ
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Getty Images
ወሰን ኣልቦ ሓጎስ መናእሰይ ኣብ መስቀል ኣደባባይ
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MULUKEN NEGA
ኣብ ማእኸል ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ "ሰልፊ" ዘልዕል መንእሰይ
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MIKIYAS FIREW
ምስ ኣባላት ፖሊስ ፎቶ ዝሰኣሉ መናእሰይ
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Getty Images
ቐዳም 16 ሰነ፡ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ሞንጎ ዝተረኸቡ ሰባት
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YASIN MOHAMMED ALI
ኣብ ከተማ ደሴ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደገፎም ንምግላጽ ናብ ኣደባባይ ዝወጹ ነበርቲ
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SOLOMON SHIFERAW
ንተመሳሳሊ ዕላማ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ
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Getty Images
ብሕብርታት ዝማዕረገት ደጋፊት
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SOLOMON SHIFERAW
መእተዊ ከተማ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈላለዩ ጭርሖታት ተሸፊኑ
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Getty Images
ባንዴራ ሒዘን ሓጎሰን ዝገልጻ ኣደ
ማህደረ-ምስሊ
ኣከባብራ በኣለ ጥምቀት ኣብ መቐለን ጎንደርን
- 19 ጃንዩወሪ 2018
ማህደረ-ምስሊ
ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ኣብ መቐለን ጎንደርን
- 19 ጃንዩወሪ 2018
ማህደረ-ምስሊ
ማህደር ፎቶ ዓለም
- 29 ዲሴምበር 2017