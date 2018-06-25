ድጋፍ ሰልፊ ኣዲስ ኣበባ ብስእሊ

  • 25 ጁን 2018

16 ሰነ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ነገራት ተባሂሎም። ኾይኑ ግና፡ እቲ ዉዕሎ እንታይ ይመስል ነይሩ? ዝብል ብስእሊ እነሀለኩም።

  • ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝጉዓዙ ሰባት SAMUEL HABTAB GEBRU

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  • ስእሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ቲ-ሸርት ዝተኸደነ መንእሰይ YOSEF FANTU

    ስእሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎ ቲ-ሸርት ዝተኸደነ መንእሰይ

  • ቅድም ኢሎም ኣብ ኣደባባይ ዘይርኣዩ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ባንዴራታት MULUKEN NEGA

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  • ናብቲ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ዝኸዳ መናእሰይ LILY KASSAHUN

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  • ወሰን ኣልቦ ሓጎስ መናእሰይ ኣብ መስቀል ኣደባባይ Getty Images

    ወሰን ኣልቦ ሓጎስ መናእሰይ ኣብ መስቀል ኣደባባይ

  • ኣብ ማእኸል ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ "ሰልፊ" ዘልዕል መንእሰይ MULUKEN NEGA

    ኣብ ማእኸል ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ "ሰልፊ" ዘልዕል መንእሰይ

  • ምስ ኣባላት ፖሊስ ፎቶ ዝሰኣሉ መናእሰይ MIKIYAS FIREW

    ምስ ኣባላት ፖሊስ ፎቶ ዝሰኣሉ መናእሰይ

  • ቐዳም 16 ሰነ፡ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ሞንጎ ዝተረኸቡ ሰባት Getty Images

    ቐዳም 16 ሰነ፡ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ሞንጎ ዝተረኸቡ ሰባት

  • ኣብ ከተማ ደሴ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደገፎም ንምግላጽ ናብ ኣደባባይ ዝወጹ ነበርቲ YASIN MOHAMMED ALI

    ኣብ ከተማ ደሴ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደገፎም ንምግላጽ ናብ ኣደባባይ ዝወጹ ነበርቲ

  • ንተመሳሳሊ ዕላማ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ SOLOMON SHIFERAW

    ንተመሳሳሊ ዕላማ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ

  • ብሕብርታት ዝማዕረገት ደጋፊት Getty Images

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  • መእተዊ ከተማ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈላለዩ ጭርሖታት ተሸፊኑ SOLOMON SHIFERAW

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  • ባንዴራ ሒዘን ሓጎሰን ዝገልጻ ኣደ Getty Images

    ባንዴራ ሒዘን ሓጎሰን ዝገልጻ ኣደ